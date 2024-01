Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, anunció que apoyará de “manera paralela” la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.

Este miércoles, en entrevista televisiva –luego de quedar fuera de la contienda electoral, pues no logró su candidatura independiente-, comentó que:

“Vamos a apoyar a Xóchitl Gálvez; vamos a recorrer el país, vamos a seguir caminando, vamos a seguir consultando a la gente, y vamos a apoyar paralelamente a Xóchitl Gálvez para que sea nuestra próxima Presidenta de la República”.

Te podría interesar: Álvarez Máynez se registra como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano

Lo anterior, en conversación con Milenio, en cuya transmisión descartó que su ofrecimiento sea a cambio de algún tipo de cargo:

“No, no hay cambios. Yo no estoy para buscar cargos de elección. Yo lo dije, no ando buscando trabajo. A mí me parece que México no puede seguir así”.

Y acusó que la situación de seguridad en el país -que está “ensangrentado”, según su dicho- es responsabilidad directa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, además de gobernadores morenistas tendría vínculos con el narcotráfico.

El anuncio de Ruiz Ortiz se da luego de que logrará solo 6.2 por ciento del millón de firmas solicitadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para lograr la candidatura independiente.

A la par de acusar que hubo deficiencias en la aplicación desarrollada por el INE para recabar los apoyos ciudadanos.

Va por partido

Además, el también dirigente de Movimiento por el Rescate de México (Rescate MX) dijo que contempla para 2025 la creación de un partido político.

Dijo que primero apoyarán a los candidatos que “estén en contra de la destrucción del país que encabeza López Obrador y Claudia Sheinbaum”, y luego hablará con los cuadros que tiene en todo el país para:

Te podría interesar: 80% de casos de ceguera en México, se pueden prevenir

“Ver la viabilidad de solicitar el próximo año que se lanza la convocatoria, en el 2025, la creación de un partido político para poder llevar legisladores, modificar las leyes, para hacer una realidad la participación de la sociedad en las decisiones”.