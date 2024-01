El presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció una disculpa pública a la diputada federal trans Salma Luévano por haberla llamado “hombre vestido de mujer”. Yo hablé de que era un hombre vestido de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse cualquier persona como se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad, entonces ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera. La disculpa de López Obrador se origina luego de su comentario de que él besa a hombres como sucedió en Motul, Yucatán, cuando la diputada Luévano se acercó al presidente, le saludó de mano y le dio un beso en la mejilla. El presidente aclaró que no respondió el saludo de la diputada porque le faltó tiempo, pero negó que se tratara de algún rechazo. Yo beso a los hombres y me besan y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia? Nada más que eso afortunadamente no sale: salió de una dama, de una compañera, que me besó la mano y no me da tiempo, sí, de devolverle el beso; pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso. El comentario del presidente generó críticas, en donde se le acusó de transhomofobico, por lo que integrantes del colectivo Abuelas Trans se manifestaron en las avenidas Chapultepec y Cuauhtémoc de la Ciudad de México para exigir una disculpa pública del presidente López Obrador. López Obrador dedicó unos minutos en su conferencia, para ofrecer la disculpa a la legisladora de Morena, la cual también será publicada en TikTok, una red en la que reconoció no tenía mucha actividad. A veces subo vídeos en las redes, me comunico con muchos ciudadanos y no había podido estar presente en una red que la ven bastante los jóvenes. Como no hablo de corrido y ahí son mensajes cortos, pues no había participado en esa red que se conoce como TikTok. Entonces, ya voy a estar en TikTok y quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo hablé de que era un hombre vestida de mujer. Por su parte en sus redes sociales, la legisladora calificó como importantísima la disculpa del presidente y afirmó que esperará a que López Obrador la reciba para que conozca la agenda que impulsa a favor de la comunidad.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; ELEGIDO PARA ENCABEZAR A MC EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2024

Jorge Álvarez Máynez elegido para encabezar a Movimiento Ciudadano (MC) en la elección presidencial de 2024. El coordinador de los diputados federales, será el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones del 2 de junio de 2024, así lo confirmó Samuel García, gobernador de Nuevo León, acompañado de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, donde dijo que le entregaba la “estafeta”. Les tengo muy buenas noticias, para Nuevo León, para México y para los jóvenes. Samuel era el precandidato, pero somos millones en este equipo, en esta colectividad, así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta a quien era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Máynez. Quiero decirles que tenemos un candidato muy bueno, es el más naranja y más fosfo fosfo de todos, porque es el que más representa a esta gran plataforma de Movimiento Ciudadano. Samuel García destacó que Jorge Álvarez Máynez es una persona íntegra y joven que a sus 38 años ya es el coordinador de los diputados en el Congreso de la Unión. Él va a ser la imagen, la cara, el precandidato y próximo presidente de la República de México y quiero decirles que tiene todo mi apoyo y el de mi esposa Mariana Rodríguez Cantú. Te deseo lo mejor por México.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO Y CUERPO DIPLOMÁTICO GENERAN VÍNCULOS DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmo que las y los integrantes del cuerpo diplomático mexicano deben representar a nuestro país con dignidad, defender a nuestra nación, impulsar una cultura de la paz en el exterior y promover soluciones a problemas globales como la migración y el tráfico de armas. Ana Lilia Rivera, informó que la reunión entre legisladores, embajadores y cónsules de México en el mundo busca generar un vínculo y una comunicación directa entre el trabajo que realizan fuera de nuestro país, con las labores que lleva a cabo la Cámara de Senadores. En dicho encuentro, agregó, es para recordar que somos parte de una nación que en este momento está siendo estratégica en el desarrollo de este mundo. Se trata de un intercambio de colaboración de trabajos, con representantes diplomáticos de México. Expresó que las y los integrantes del cuerpo diplomático de México deben representar a nuestro país con dignidad, estar orgullosos de ser mexicanos y de su cultura, así como impulsar una política de paz. Dijo que también tienen que promover una dinámica que permita incorporarnos en los problemas globales en los que México pueda ayudar, como el tema de la migración, el tráfico de armas, así como tener una posición siempre de respeto y de defensa de nuestra nación. Se busca tener un vínculo que no habíamos tenido en mucho tiempo y una comunicación directa de los trabajos que ellos realizan fuera del país.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; ESCRIBE LIBRO “EL PLAN CHIAPAS TRANSFORMADOR”.

El precandidato a la gubernatura de Chiapas por Morena Eduardo Ramírez Aguilar y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, indico que se encuentran trabajando en la agenda legislativa y sobre la plenaria para arrancar el próximo periodo ordinario de sesiones. Eduardo Ramírez señala que están trabajando respecto a la agenda legislativa que va a arrancar el próximo periodo y acerca de la plenaria, sobre quiénes van a invitar en el grupo parlamentario de Morena, en donde están considerando a distintos titulares de diversas dependencias. También compartió que está escribiendo un nuevo libro que se titulará “El plan Chiapas transformador”. Nosotros, con ‘El plan Chiapas transformador’, 200 años después queremos hacer un planteamiento sobre los problemas, el diagnóstico que viven las familias chiapanecas a través de una lectura ágil, rápida y de gran entendimiento. Para finalizar, el legislador morenista informó que en próximos días dará a conocer los ejes rectores que abordará el libro, entre los que destacarán temas como salud, educación, gobernanza, medio ambiente, turismo.

DIPUTADO IGNACIO MIER; DEBE HABER DEMOCRACIA EFECTIVA, INCLUSIÓN Y NO SECTARISMO

El diputado Ignacio Mier Velazco, dijo que su partido Morena, debe haber democracia efectiva, inclusión y no sectarismo, y explicó que si aceptó ser precandidato a senador no es por aspiración personal sino para trabajar en la consolidación de la 4T y defender las legítimas aspiraciones de mis compañeros, para ser diputados y presidentes municipales. Debe haber democracia efectiva, inclusión y no sectarismo; si no se abre la puerta para todos buscaré un cerrajero para poderla abrir, nunca acudiré a las patadas. Lo que nos debe asustar en política es el silencio cómplice, pero tenemos tiempo para trabajar en la reconciliación de todos los grupos. Ignacio Mier informó que será en la tercera semana de febrero cuando se defina quién será su compañera de fórmula y el 18 de enero finalizará su precampaña para ocupar la Cámara Alta; hice un impase de unos días para dar espacio, por prudencia política, a la precampaña a la gubernatura del estado que recién concluyó. Enfatizó que no debemos temerle a la democracia, ya que Morena es un movimiento dinámico que se rige por principios que excluyen la demagogia. En este sentido, la legitimidad, la transparencia, la apertura y el diálogo deben prevalecer en todo el proceso electoral. De hecho, mencionó que si no fuera así, se cuestionaría si debería continuar o no, ya que nunca ha jugado a hacer política ni ha sido un aventurero en este ámbito. El aspirante al Senado deseó a todo el gremio periodístico que el nuevo año les garantice la plena libertad de expresión y de prensa porque es un derecho de todos estar informados; no debe ser restringida, la labor de ustedes es fundamental, porque hacen que la política sea más transparente; les agradezco mucho por su trabajo y por estar siempre presentes.

ULISES LARA; A PARTIR DE HOY 10 DE ENERO SERA EL ENCARGADO DE LA FISCALÍA DE LA CDMX

Ulises Lara López encabezará a partir de hoy 10 de enero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras haber concluido el periodo de Ernestina Godoy Ramos al no ser ratificada por cuatro años más. En su último informe, la aún fiscal lo nombró como coordinador general de Investigación Territorial y por tanto, como señala la ley orgánica de la institución, fungirá como encargado de despacho en lo que se elige al nuevo titular. Lara López es muy conocido, ya que se venía desempeñando como vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México y como coordinador de asesores de la corporación, por lo que no sólo conoce la institución, sino que también es un rostro destacado y era la mano derecha de Ernestina Godoy. Ulises Lara López tiene una licenciatura en Sociología, la cual cursó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también cuenta con un doctorado en Derecho, el cual realizó en la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Además tiene dos maestrías, una en Gobierno y Asuntos Políticos que hizo en la máxima casa de estudios y otra en Dirección y Gestión Pública Municipal, la cual realizó en la Universidad Carlos III de España. También cuenta con una especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales, así como dos diplomados en: Políticas Públicas y Gestión Pública Local en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Educación Superior, en la UAM Xochimilco. Lara López cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública en la que ha desempañado diversos cargos. El más reciente era como vocero y coordinador de asesores de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la cual será titular temporalmente en lo que el Congreso capitalino elige al suplente de Ernestina Godoy. Lara López fue diputado federal en la LIV Legislatura y para 1998 se desempeñó como director de planeación en el Comité de Planeación para el Desarrollo (Coplade) del entonces Distrito Federal, el cual se encarga de aprobar la creación y operación de los programas de desarrollo social otorguen subsidios, apoyos y ayuda a la población en la capital del país. De 2001 a 2004 fue asesor del secretario de Gobierno, mientras que de 2004 a 2006 fue director general de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. De 2008 a 2010 se desempeñó como director ejecutivo de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda en el Instituto de Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. En 2010 fungió como director general de Desarrollo Económico y Rural en la entonces delegación Tláhuac. Para 2013 fue director Ejecutivo de Formación Continua y Servicios Estudiantiles de la Secretaría de Educación del gobierno capitalino. En 2018 trabajó en la alcaldía Magdalena Contreras como asesor. En 2019 fue director general de Diseño de Estrategias y fue el responsable de la transición de procuraduría a fiscalía de la Ciudad de México. A partir de 2020 se venía desempeñando como coordinador general de asesores y vocero de la institución. Ulises Lara López no sólo se desempeña como funcionario público, sino que también es maestro en la UNAM en la que imparte diversas asignaturas: Gobierno y Asuntos Públicos. Movimientos Sociales. Gestión Pública. Además, el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México también es profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ha realizado diversas publicaciones, entre ellas se encuentran: Los Partidos Políticos en el DF Antología del Dr. Francisco Reveles. Ensayo Génesis y desarrollo de las corrientes políticas en el PRD DF UNAM. Gobernabilidad en la política de Vivienda del DF, Facultad de Geografía y Urbanismo, Universidad de Barcelona 2011.

CLAUDIA SHEINBAUM; INVITA A ERNESTINA GODOY A PARTICIPAR EN LA ENCUESTA PARA REPRESENTAR A LA CDMX EN EL SENADO

La virtual candidata presidencial de Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, aseguró que Ernestina Godoy, no fue ratificada por la oposición en el congreso de la Ciudad de México por desenmascarar y hacer justicia en casos de corrupción, como el cartel inmobiliario y la trata de personas. La ex jefa de gobierno de la CDMX destacó que Ernestina Godoy es una mujer honesta, profesional, incorruptible, un ejemplo de cómo se procura la justicia. Ernestina Godoy tuvo logros importantes en la disminución de delitos de alto impacto, cero tolerancias a feminicidios y una enorme valentía para desenmascarar y hacer justicia en casos de corrupción, como el cartel inmobiliario y la trata de personas. Esa es la razón por la cual la oposición votó en contra de su ratificación. Por considerarla una mujer excepcional, la invité a Ernestina Godoy a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el senado de la República.

XÓCHITL GÁLVEZ; EXIGE A AMLO NO METERSE CON LAS AFORES

La precandidata a la presidencia de la república Xóchitl Gálvez, alerto del riesgo ante una posible modificación de las AFORES, esto se deriva de la propuesta de reforma del presidente López Obrador, en materia de pensiones, que según Gálvez, sería un riesgo para la economía del país. Yo espero que no se estén metiendo con las Afores, porque eso sería muy delicado y peligroso. Y yo lo que esperaría es conocer la propuesta en forma para poder dar una opinión más detallada. López Obrador genera expectativas sobre todo en el marco de un proceso electoral, porque esta ansioso de asegurar los votos para su candidata, pero yo creo que en ese sentido los mexicanos ya conocen sus cuentos.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DE EMBAJADORES Y EMBAJADORAS Y CÓNSULES

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa informo que el senado de la República recibió a Embajadores y Embajadoras y Cónsules, con el objetivo de sostener un diálogo franco y directo, en el marco de la Trigésima Quinta Reunión de Embajadores y Embajadoras y Cónsules. El objetivo fundamental de este encuentro, en este momento crucial para nuestra nación y el mundo, en un entorno global cada vez más interconectado es fundamental. El papel que desempeñan como representantes de México en el extranjero, es más vital que nunca. En 2023 se presentaron grandes complejidades debido a un entorno global convulso, no habíamos terminado de superar las graves secuelas generadas de la emergencia sanitaria; cuando surgieron cuestiones que creíamos que muy difícilmente volveríamos a enfrentar como humanidad: los conflictos armados de nueva cuenta se hicieron presentes y continúan. En Europa, un Continente que durante décadas no padecía un conflicto armado de grandes dimensiones; lamentablemente se padece en la actualidad con la guerra entre Ucrania y Rusia, que pone en riesgo no sólo la seguridad regional sino la del mundo entero. El agravamiento del conflicto entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, provocó mayor tensión y una crisis humanitaria que genera mayor inestabilidad regional, con un potencial nocivo de dimensiones globales. A esta ya complicada coyuntura, los conflictos de Siria, Yemen, Sudán, las dos Coreas, Afganistán, Pakistán, Etiopía, Libia, El Congo y Latinoamérica incluida, con la disputa territorial entre Venezuela y Guyana; ponen frente a nosotros un escenario complicado y difícil de transitar. Estas problemáticas se unen además al cambio climático, que ha sido acelerado por los modos de producción, consumo y desarrollo de la humanidad. Es cierto que existen responsabilidades diferenciadas entre los países avanzados y en vías de desarrollo; pero es evidente que está golpeando de manera más severa los grupos más vulnerables y que son las naciones más pobres quienes sufren en mayor medida sus devastadoras consecuencias. Tenemos ante nosotros, además, la urgencia de lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de estos depende la vida de millones de seres humanos que padecen hambre, pobreza y desigualdad; así como la propia habitabilidad de la tierra. Igualmente, asuntos como la migración, el tráfico de armas y de sustancias ilícitas y de trata de personas, por mencionar sólo algunos, que son de particular interés de México y que requieren de nuestra mayor atención. Este 2024 habrá elección en 76 países, algunas parlamentarias y otras de cambio de Gobierno. Este es un factor que también habrá que tomar en cuenta para lograr los consensos necesarios en la búsqueda de atender los retos urgentes de la Agenda Internacional. Sabemos que desde la Cancillería se está trabajando, junto con otros Estados miembros en las reformas necesarias para hacer que la ONU, el Consejo de Seguridad, sean más eficientes, democráticos, representativos y plurales, definitivamente debemos hacer un esfuerzo extra para lograr este objetivo, porque estamos en un punto definitorio: o avanzamos en su modernización o esta organización muy pronto quedará obsoleta, anquilosa como mero testimonial de lo que representó para el sistema internacional en el siglo pasado. Lo cierto es que estos desafíos actuales y emergentes, no pueden ser resueltos de manera unilateral. Y es justo aquí donde la diplomacia y quienes la ejercen, tenemos un papel crucial para la construcción de soluciones basadas en el diálogo en el que se propicie una visión multilateral, velando por el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Confío en que además del objetivo de alcanzar la paridad en las titularidades de Embajadas y Consulados de México; dentro de la Cancillería y su estructura interna, este principio empiece a instrumentarse en congruencia con la reforma constitucional, como un acto de justicia social. Este año continuará presentando enormes retos y también oportunidades y, sin duda, gracias a sus buenos oficios incansables, dedicación y compromiso, nuestro país sabrá responder a ellos. Seguirá consolidándose como un actor destacado en los diferentes debates para la construcción de soluciones y el diseño de un mejor mundo posible. México hoy es un ejemplo, pero también es un punto de equilibrio en el mundo. Les deseo un éxito rotundo en esta REC 2024, y que el seguimiento y evaluación de los avances y pendientes concernientes a la política exterior, abone a que el 2024 sea uno de los mejores años para México.

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL; CORRUPTAS E INFUNCIONALES, CARACTERIZAN A LAS OBRAS DE SEDATU

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, indico que es una pena que en la construcción del malecón de Villahermosa, la Sedatu cometiera los mismos errores que en Gaviotas, al tiempo de reiterar que hay mucha corrupción en las obras ejecutadas por dicha institución federal, que las asigna a cuates y compadres. El presidente López Obrador, ya anunció que la gran obra del malecón de Villahermosa que se tardaron más de un año en llevarla a cabo y que hicieron quebrar negocios porque todo este tiempo mantuvieron cerrados los negocios, ya próximamente vendrá a inaugurar. Un malecón que antes circulaban cuatro vehículos y se podía estacionar un carril más, había cinco carriles. Ahora lo dejaron en dos carriles, uno de ida y uno de vuelta y otro carril para que pasen los pochimóviles y los ciclistas. La verdad es que la obra luce bien; sin embargo, no mejoran la vialidad de nuestros ciudadanos, ya de por sí con mucho tráfico en la ciudad de Villahermosa ni mejora la funcionalidad de nuestra ciudad. Es una obra que está costando más de mil millones de pesos, un dineral tirado y nuevamente se lo señalamos hace año y medio, que en el malecón del otro lado de Villahermosa, en Gaviotas, que también fue un fracaso el malecón. Cómo es posible que entre la barda que nos protege de inundaciones tanto a Gaviotas y de este lado Villahermosa, hicieran un jardín, que pues para inaugurarlo se ve bonito. El problema es que tan pronto sube el nivel del río se lleva las plantas y se lleva todo y no vale cualquier cosa esos paseítos que se le ocurrió al arquitecto Meyer, el de Sedatu, todo eso cuesta decenas de millones de pesos que se tiran al agua tan pronto sube el nivel de los ríos. La verdad es una pena que no se corrijan los errores, que se sigan repitiendo y este señor Meyer el que está en Sedatu es el hijo del historiador Lorenzo Meyer que seguramente nos contará cómo vino López Obrador a modernizar y embellecer la ciudad de Villahermosa y las Gaviotas con estos malecones que verdaderamente todo mundo reprueba por su poca eficacia en movilidad para todos. Imagínese dos carriles, nada más donde pasa el carretón de la basura, ya te suspendió uno, imagínense la bronca en este malecón de Villahermosa y lo mismo pasa en Las Gaviotas que si se para un camión que lleva garrafones con agua o lleva cualquier refresco es un trafical. Fócil Pérez recordó que Meyer, es el mismo que hizo el feo parque de Cunduacán, con todo respeto para los habitantes, pero la verdad que qué feo le quedó ese ladrillo que ya está todo desgastado a seis meses de haber sido inaugurado. Expuso que ni siquiera la gente se quiere ir a meter a los mercados, porque tiene miedo, en el de Cunduacán se les cayó el techo y estadios como el de Jalpa se les ha caído tres veces el techo al estadio y ya la gente pues no quiere ir al estadio tampoco. En fin, caros, malos, infuncionales, es una corrupción terrible, una corrupción porque le asignan las obras a los cuates, a los compadres de los del gobierno y bueno pues así en vez de utilizar a las empresas que son serias, que son formales, que inclusive contratan gente aquí en Tabasco porque están trayendo empresas de fuera para hacer estas obras como si no hubiera constructores aquí con capacidad.

HÉCTOR MELESIO CUÉN; DEFINIRÁ CON DIRIGENTES DEL PAN, PRI Y PRD, “ALIANZA PARCIAL” PARA CANDIDATURAS DEL PAS

Héctor Melesio Cuén Ojeda líder del Partido Sinaloense (PAS), en el transcurso de los próximos días viajará a la Ciudad de México para reunirse con los presidentes del PAN, PRI y PRD, para definir la manera en que su partido podría obtener candidaturas a los diferentes puestos de elección popular, entre estos, su asignación a una diputación federal. En entrevista radiofónica con su servidor doctor Héctor Muñoz, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que debido a que el PAS se alió a estas fuerzas políticas después de que ellos ya habían definido cómo nombrar a los aspirantes a diversos cargos, planteará a Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano que los militantes de su partido participen en los comicios, a través de una alianza parcial. Nosotros llegamos un poco tarde a la Alianza y la solución aquí, que he dado, como dirigente estatal del Partido Sinaloense, es que la alianza sea parcial, que no vayamos juntos en todas las candidaturas y esto es algo que se va a discutir de aquí al 19 de enero. Mencionó que, durante la visita de la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez a los Mochis, las dirigencias nacionales se dieron cuenta de la fuerza que tiene el PAS en Sinaloa, por lo que, por lo pronto se acordó que él recorrerá todos los municipios para promover y dar a conocer las propuestas de la aspirante presidencial. Nosotros como Partido Sinaloense nos unimos, así se demostró con la presencia abrumadora del PAS. En el Carrizo se esperaban 200 gentes y estuvo atiborrado todo, fue muy interesante el evento masivo que se dio, fue impresionante el apoyo para Xóchitl Gálvez, sobre todo de nuestro partido. En este sentido, resaltó la importancia de los partidos locales que existen en el país, porque millones de ciudadanos son simpatizantes de estos y en el caso de Sinaloa, dijo, el 57 por ciento de las personas afiliadas a un partido político están en el PAS y el resto, alrededor del 42 por ciento, se lo reparten entre los siete partidos nacionales. Al referirse a la visita de Xóchitl Gálvez a la entidad, Cuén Ojeda calificó como “interesante” la manera en que está pegando su candidatura, pues los asistentes al evento coincidieron con sus propuestas. El día de la visita de Xochitl llovió una algarabía tremenda, no había visto mítines con esa alegría que se dio. Cuando escuchamos el discurso de ella, nos damos cuenta por qué es una mujer muy valiente, es una mujer muy sencilla y con exceso de carisma, nada que ver con otros candidatos u otras candidatas. Consideró que la elección del domingo 2 de junio será muy importante, porque permitirá que los ciudadanos pongan contrapesos a los gobiernos para evitar que ocupen cargos importantes personas que no están capacitadas o cercanas al régimen.

SERGIO TORRES; MC ABRE CONVOCATORIA A SOCIEDAD CIVIL: “MUY POSITIVA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA POLÍTICA”

Sergio Torres líder estatal de movimiento ciudadano, dijo que la convocatoria para los registros de las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales en el estado de Sinaloa estaba abierta a las asociaciones civiles, colegios de profesionistas, cámaras, amas de casa, jóvenes y mujeres que quieran registrarse este 13, 14 y 15 de enero en las oficinas del partido. El líder estatal de MC califico como positiva la participación de la sociedad civil en la política, esto referente a que del 13 al 15 de enero se abrirá la convocatoria para los registros de las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales en el estado de Sinaloa e invitó a la sociedad civil en general a registrarse. Expresó que, como partido, el cincuenta por ciento de las candidaturas tienen que ser para ciudadanos libres que quieran participar en la vida pública y expresó que ninguna otra institución política lo hace, por lo que agregó que en política se ocupa mucha más gente de la sociedad en general en la toma de decisiones ya que estos conocen los problemas de primera mano. Agregó que Movimiento Ciudadano mantiene muy buena aceptación en la población y agregó que se trata por el trabajo que han venido haciendo a nivel estatal por lo que aseguró un resultado positivo en las elecciones de este año. Para finalizar, dijo que quien quisiera registrarse puede acudir a las oficinas estatales de Movimiento Ciudadano este 13, 14 y 15 de enero en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

MARKO CORTÉS; EXIGIO A MANOLO JIMÉNEZ RESPETAR ACUERDOS DE CANDIDATURAS EN 2024

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, hizo un llamado para que Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, y la dirigencia estatal del partido tricolor en la entidad fronteriza respeten los acuerdos políticos que se pactaron previamente a que se llevaran a cabo las elecciones del 2023, en donde se había acordado que se tomarían en cuenta a los panistas en el gobierno y en las candidaturas a puestos de elección popular en los comicios del 2024. Por tal motivo la dirigencia nacional del PAN recordó que se venció ayer martes 9 de enero del 2024 el plazo para suscribir convenios de coalición en el estado de Coahuila, por lo que Acción Nacional reiteró su exigencia al gobernador Jiménez Salinas, y a la dirigencia estatal del PRI, a que hagan cumplir el acuerdo firmado en 2023, en donde se habría pactado que el PAN encabezaría la candidatura a la presidencia municipal de Torreón. Acción Nacional le exige al gobernador y a la dirigencia del PRI, que cumplan y hagan cumplir el acuerdo firmado en 2023 por las dirigencias partidistas y por el entonces candidato Manolo Jiménez, en el que se establece claramente que nuestro instituto político propondría a la candidata o candidato a la presidencia municipal de Torreón, entre otros municipios enumerados en el documento. El quehacer político debe ser transparente, a la luz del día y a la vista de todos, por lo que públicamente pedimos que se honren los acuerdos firmados, hoy más que nunca las circunstancias del país requieren líderes políticos transparentes, comprometidos con el bien común, dispuestos a respetar y honrar su palabra. El PAN recordó que el cumplimiento de los acuerdos políticos es vital para mantener la confianza y la estabilidad en la propuesta del PAN-PRI-PRD sobre un gobierno de coalición, por lo que insistieron en que confían en que el gobernador Manolo Jiménez cumplirá con su palabra al respetar dichos acuerdos políticos.

DONALD TRUMP; ACUDIÓ A LA CORTE DE APELACIONES PARA EL DISTRITO DE D.C.

El ex presidente Donald Trump acudió a la sesión en la Corte de Apelaciones, pero no tuvo voz, aunque más tarde ofreció una conferencia prensa. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Creo que es muy injusto cuando un oponente, su oponente político, es procesado por el Departamento de Justicia de Biden, por lo que están perdiendo cada voto en casi todos los grupos demográficos. Trump parafraseó a su abogado sobre abrir la caja de Pandora sobre acusaciones contra ex presidentes. Eso es algo muy, muy triste que ha sucedido con toda esta situación. Cuando hablan de amenaza a la democracia. Ésa es una amenaza real para la democracia. Y siento que, como presidente, hay que tener inmunidad. Muy simple. El ex presidente insistió en que hubo fraude electoral contra el que afirmó haber trabajado muy duro, a pesar de que decenas de tribunales rechazaron sus afirmaciones. Las tres juezas, incluida Michelle Childs, nominada por el presidente Biden, deberán tomar una decisión sobre la inmunidad, un caso que podría volver a la Corte de Distrito o ir a la Corte Suprema. Las tres juezas que escucharon los argumentos sobre la inmunidad presidencial que reclama Donald Trump, a fin de evitar acusaciones criminales, parecen escépticas sobre el reclamo del republicano. En la Corte de Apelaciones para el Distrito de D.C. se abordaron las posturas del abogado John Sauer, defensor del ex presidente Trump, y del abogado del fiscal especial James Pearce. La jueza Florence Pan, nominada por el presidente Joe Biden, cuestionó a Sauer sobre sus afirmaciones de que un proceso penal contra un ex presidente requeriría un proceso de impeachment y luego una condena por parte del Congreso. Una vez que usted admite que los presidentes pueden ser procesados bajo ciertas circunstancias, su argumento de separación de poderes se desvanece y las cuestiones que tenemos ante nosotros se reducen a, tiene usted razón en su interpretación de la cláusula de juicio político?, expresó la jueza Pan. Sauer indicó que la decisión del fiscal especial Jack Smith de presentar cargos contra Trump podría dar lugar a procesamientos similares contra otros ex mandatarios por actos oficiales, ya que abre una “caja de Pandora”. Incluso puso como ejemplo que el presidente Joe Biden pudiera ser perseguido por su mala gestión en la frontera. El abogado señaló incluso que el ex presidente Trump es víctima de su oponente, el presidente Biden, para bloquearlo políticamente en 2024.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz