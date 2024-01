Tere Delgado, exesposa de Rafael de Aarón y su Grupo Ilusión, está muy enojada porque ella hizo la denuncia en contra del cantante por haber abusado de su hija y ahora sale Mariana Seoane a defenderlo, diciendo que le de gusto que esté libre porque ella conoce muy bien la historia. La intérprete aseguró que es su amigo, y aunque sigue el proceso legal, en un mes terminará la situación. ¿De dónde saca eso?

La demandante está preocupada y con miedo de que le pase algo, ya que el supuesto agresor está libre; y en medio de la desesperación, las declaraciones de Mariana afectaron mucho a Tere, quien asegura que la realidad es que fue amante de su esposo, entre muchas otras, y por eso lo defiende.

La situación se complica porque salen secretos a la luz, ya veremos qué dice La Niña Buena al respecto, quien no tiene pelos en la lengua, mientras que su contraparte asegura que tiene pruebas.

Después de las declaraciones de Anette Cuburu en contra de Andrea Legarreta, ambas pretenden acabar con el tema.

La conductora de Hoy habló con la prensa y en su cuenta de Instagram puso que esperaba que Dios perdonara a Anette, por decir mentiras y actuar injustamente en su contra, haciéndole daño a sus hijos y a su familia.

Ésta última contestó que no tiene nada más qué decir, que Dios no tiene nada que perdonarle y que algún día se sabrá la verdad.

Pide que la ex de Eric Rubín tenga muchos proyectos para que hable de ellos en la entrevistas y no de ella, quien de esta manera deja atrás el pasado y remata diciendo que esa señora no es su amiga, ni lo será nunca.

Raúl Araiza prefiere no meterse en problemas y afirma que quiere mucho a las dos y no desea entrar a la polémica, porque él andaba de viaje y no supo en qué momento pasó todo esto.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por posesión de arma ilegal y su padre está tratando de ayudarlo, tiene a los abogados trabajando en el asunto y avisa que no responderá más preguntas.

El expugilista apoya a su hijo cuando lo necesita, aunque recientemente el junior lo llamó “basura”, pero espera que toque fondo y decida rehabilitarse para poder cambiar su vida.

Chiquis confiesa que se hizo varios arreglitos y asegura que va a quedar muy bien, un tratamiento fue para reafirmar rostro y cuerpo y el otro para ponerse unas prótesis de senos más pequeñas.

Violeta Isfel cuenta que tuvo que cambiarse del departamento donde vivía, ya que a la vecina le molestaba oír ruidos cuando sostenía relaciones íntimas y pegaba en el techo con un palo de escoba para callarlos y por eso decidieron cambiarse a una casa donde pueden expresarse libremente.

Tengo un pendiente, Raúl Araiza no se metió en el pleito, mientras que Andrea Legarreta dijo que El Negro es como su hermano y lo adora. El conductor se mostró ajeno al tema y no la apoyó, ¿acaso ella se molestará por esa falta de solidaridad?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

FACEBOOK y YOUTUBE Ana María Alvarado

IG y TW @anamaalvarado