El presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la proximidad de las elecciones federales, volvió a hablar del proceso, asegurando que aunque no había nada definido, era seguro que su movimiento tendría buenos resultados. Al término de su conferencia matutina el presidente aseguró que la persona que reciba la banda presidencial será una persona honesta y trabajadora. Y aunque negó que las elecciones ya estuvieran definidas en beneficio de la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum, señaló que su movimiento seguirá avanzando: Creo que vamos a seguir avanzando aunque la política no es ciencia exacta, es la aproximación. Es muy, muy, muy probable que nos siga yendo bien. Añadió que al vivir en una democracia no se podía hablar de elecciones con resultados definidos porque la última palabra la tiene el pueblo y aseguró que la gente no quiere corrupción. Asimismo también acusó que la oposición ha lanzado una campaña en su contra y su gobierno en este inicio de año para afectar a Claudia Sheinbaum a través de los hechos violentos ocurridos en Tabasco y Guerrero, así como las acusaciones en su contra por el aumento de precios en la gasolina. Se me vinieron con todo y sí me doy cuenta, pero no les funcionó, eso no significa que no vaya a seguir la campaña, va a continuar. Por otro lado, López Obrador anunció que debido al inicio de la campaña presidencial, detendrá sus eventos públicos por el país a partir de marzo y hasta junio por la veda electoral y de este modo no desviar el voto de los ciudadanos pese a las constantes declaraciones a favor de su partido en meses pasados.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; CONGRESO REVISARÁ CON INTERÉS INICIATIVAS DEL EJECUTIVO SOBRE MÍNIMO Y PENSIONES

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguro que el Congreso de la Unión revisará con gran interés las iniciativas que envíe el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, sobre el incremento al salario mínimo y al sistema de pensiones. Durante la ceremonia por el 117 Aniversario de los Mártires de Río Blanco, en Veracruz, el presidente López Obrador dio a conocer que antes de que termine su mandato enviará un proyecto para establecer que el aumento al salario mínimo nunca sea por debajo de la inflación. Además, el titular del Ejecutivo hizo el compromiso de revisar la contrarreforma de pensiones de Ernesto Zedillo, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador, después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo, sino la mitad. Ana Lilia Rivera destacó, que estas iniciativas forman parte de la política de redistribución de la riqueza de este gobierno y seguramente generarán un debate álgido con argumentos técnicos a favor y en contra de ellas. Explicó que desde hace cinco años se ha luchado para revertir las políticas económicas que abandonaron a las personas en sus diferentes etapas de la vida. Hoy nuestro objetivo es que el Estado se involucre con la sociedad y garantice derechos para que nunca más la desigualdad sea lo que prevalezca en México.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; ADELANTA QUE YA SE TRABAJA EN LA PRÓXIMA AGENDA LEGISLATIVA DEL SENADO

El precandidato a la gubernatura de Chiapas por Morena Eduardo Ramírez Aguilar y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dio a conocer que ya se trabaja la Agenda Legislativa para el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, así como en los detalles de la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena. Aseguró que están considerando invitar a distintos titulares de diversas dependencias a la reunión para sostener intercambio de opiniones. El senador informo también que trabaja en un libro titulado “El Plan Chiapas transformador”, en el que planteará un diagnóstico sobre los problemas de la entidad. Dijo que en los próximos días dará a conocer los capítulos que abordará en la obra y que incluirán temas relacionados con la salud, educación, gobernanza, medioambiente y turismo. Pero, sobre todo, los momentos más relevantes de la entidad, su historia, independencia, desde la época de la Reforma Liberal hasta llegar a nuestros días. Agregó que emulará lo que hizo Joaquín Miguel Gutiérrez, en su momento, con el Plan Chiapas Libre, donde planteó la Federación de Chiapas con México, la Independencia y ciertos puntos que sirvieron como base para generar las condiciones de una vida republicana en torno a nuestro país. Nosotros, con El Plan Chiapas Transformador, 200 años después, queremos hacer un planteamiento sobre los problemas, el diagnóstico que viven las familias chiapanecas, que vivimos en nuestro territorio y, con ello, pretendo que sea una lectura ágil, rápida y sobre todo de gran entendimiento. En los próximos días les daré a conocer sobre los ejes rectores, sobre los capítulos de los que vamos a abordar. Estamos hablando de salud, de educación, de gobernanza, de medioambiente, de turismo, de los grandes momentos que vive Chiapas en su historia.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ¡QUE VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN! ¡QUE VIVA LA LIBERTAD DE PRENSA!

El diputado Ignacio Mier Velazco, compartió la tradicional Rosca de Reyes, donde apuntó que a finales de mes el Comité Nacional de Morena, en un ejercicio de democracia, dará a conocer el nombre de la mujer que irá en segunda fórmula al Senado de la República, la cual encabeza. Sobre el tema de que si habrá rompimiento de aspirantes a la Alcaldía de Puebla, si se da imposición de Pepe Chedraui. Señalo: Ya lo dije meses atrás cuando creamos el Instituto Mexicano para la Transformación, que el organismo nacía como una vía libre de pensamiento y acción de sus militantes, porque desde que nacemos, nacemos libres. Y el partido es un instrumento, porque para transformar la realidad se logra a través de la gente y únicamente con la gente. No se trata de demagogia. Por ello la reiteración del Presidente López Obrador: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Señalo que Pepe Chedraui es mi amigo, como también lo es Alejandro Carbajal. Puntualizó que el proceso de selección del abanderado debe y tiene que ser democrático, puesto que Puebla Capital no es sencillo, hay que remitirse al pasado proceso electoral de 2021, donde el PAN ganó tres de cuatro diputaciones federales. De 41 legisladores al Congreso del Estado, Morena obtuvo 17, Acción Nacional 11, PRI 6. Amén de la Presidencia Municipal. Ignacio Mier recalcó que debe dejarse a la gente expresar, no caer en las ofensas ni ataques verbales. No tiene que haber miedo a la democracia. Ni poner un cierre en la boca. Tampoco inmovilizarlos. Nuestra lucha es quitar bozales a la democracia. No más partidocracia, ni dedazos. El coordinador de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y virtual candidato al Senado, dijo que la capital deberá tener un candidato con legitimidad, trátese de quien se trate. Recordó que en 2006 nadie quería ser candidato de la izquierda, tampoco en los comicios del 2012. Pero en 2018 todos querían abanderar a Morena. Lo mismo que en la intermedia del 2021. Ni qué decir para este 2024. Mier Velazco no dudó en presumir que el Instituto Mexicano para la Transformación, es el organismo más organizado en todo el Estado, y el más grande al interior de Morena, donde sus adheridos tienen total y absoluta libertad de acción y participación. A nadie, absolutamente a nadie, se le limita libertad de expresión y simpatías. El IMT tiene el 25 por ciento de representación estatal. Por ello acepté ser abanderado al Senado. Y se lo dije a Mario Delgado. He luchado y lucharé por un ejercicio libre de la democracia

CLAUDIA SHEINBAUM; DE GIRA HOY MARTES EN LAGOS DE MORENO, JALISCO

La aspirante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, estará el día de hoy martes en Jalisco en lo que será su tercera visita como precandidata. Merilyn Gómez Pozos, coordinadora de la campaña de Sheinbaum en Jalisco, informó que la doctora estará en Lagos de Moreno. Agregó que la aspirante de Morena y sus aliados a la Presidencia de la República se reunirá con productores para atender sus quejas y demandas. Sabemos del tema que está sucediendo ahorita del tema de la leche en los Altos, estamos en eso y hemos tenido pláticas con el delegado para que se pueda llegar a un acuerdo con ellos y atenderlos y poderle dar este diagnóstico a la doctora. Asimismo hablará del tema de la seguridad en esta zona que ha sido una de las más afectadas por la delincuencia organizada en los últimos meses. Hagamos condena a actos de vandalismo en contra de Morena Jalisco. La principal seguridad entendemos que es lo más preocupante en la región y en el estado, lo tiene ella perfectamente claro. La reunión con productores y con liderazgos alteños será a las 16:30 horas en la explanada del Ex Convento de las Capuchinas. Habrá un mitin, una plática con los pobladores de la región para escuchar la problemática y entonces poder preparar un plan de trabajo para presentar en la campaña. Claudia Sheinbaum estará en precampaña hasta el próximo 18 de enero y se espera que vuelva a venir a Jalisco. Los simpatizantes de Morena en Jalisco esperan que en el próximo proceso electoral del 2 de junio le otorguen más de 1.5 millones de votos al partido en el estado. Tenemos una meta de 2 millones de votos y claro que los vamos a cumplir. El precandidato al Senado, Carlos Lomelí Bolaños, recordó que en las elecciones de 2006, 2012 y 2018 la región Altos fue donde menos votos obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso se concentrarán en la región durante la próxima campaña.

XÓCHITL GÁLVEZ; LEGISLADORES DE LA CDMX ACTUARON CON VALENTÍA: NO SE DOBLARON ANTE LAS AMENAZAS DEL OFICIALISMO

La precandidata a la presidencia de la república Xóchitl Gálvez, de gira por Sinaloa, expreso su reconocimiento a las y los diputados del PAN, PRI y PRD que votaron en contra de la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México (CDMX), Ernestina Godoy. Xóchitl Gálvez consideró que los legisladores de la CDMX actuaron con valentía y que no se doblaron ante las amenazas del oficialismo. Xóchitl Gálvez expreso su posicionamiento sobre lo ocurrido en el Congreso de la CDMX. La no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México es un logro de Fuerza y Corazón. Señaló que la impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política. Celebro el voto de los legisladores de la CDMX de su coalición. Mi reconocimiento a las y los diputados de la coalición por su valentía y por no doblarse ante las amenazas del oficialismo. Antes de la votación, la precandidata a la presidencia subió un video en el que se refería a la presunta persecución política de la fiscalía local a los legisladores de oposición. Ernestina Godoy es la fiscal amiga de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. En lugar de investigar y perseguir a los delincuentes, se ha especializado en dejar los feminicidios en la impunidad y espiar a la oposición.

MARIO DELGADO; EXPRESA SU APOYO A ERNESTINA GODOY: LA FISCAL MEJOR DE TODO MÉXICO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, externó su apoyo a Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, y afirmó que la oposición pretende seguir en la impunidad como el candidato del PAN a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, quien, aseguró, es parte del Cártel Inmobiliario. Mario Delgado afirmó que los partidos de oposición votaron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy porque tienen miedo a que se sigan las investigaciones sobre los negocios inmobiliarios que la mafia panista en la alcaldía Benito Juárez llevó a cabo durante muchos años, defraudando a muchos vecinos y vecinas. Consideró que en el fondo del asunto está la decisión de la oposición para seguir teniendo impunidad y aprovechar sus negocios para seguirse enriqueciendo. Se quitaron las máscaras, el cinismo al cien por ciento. Ellos ven a la ciudad como un botín inmobiliario. Tienes todo nuestro apoyo, Ernestina, en favor de la justicia. Mario Delgado la calificó como la fiscal mejor de todo México. Todo nuestro apoyo a la Fiscal Ernestina Godoy, que ha hecho un trabajo impecable y profesional, independiente de cualquier tipo de politiquería.

SENADOR RICARDO MONREAL; SUGIERE QUE MORENA POSTULE A ERNESTINA GODOY PARA EL SENADO

El senador Ricardo Monreal Ávila, después de que el Congreso de la Ciudad de México rechazara la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de Justicia, ha propuesto a la funcionaria como posible candidata de Morena al Senado de la República. Monreal calificó la decisión de la oposición de negar un nuevo periodo a Godoy al frente de la fiscalía como un error. Sin embargo, destacó que esta situación podría convertirse en una oportunidad para que Morena aproveche la capacidad, integridad y honestidad de Ernestina Godoy en el Senado. Creo que esta aparente derrota en la Ciudad de México se puede transformar en fortaleza y en una oportunidad para Morena. Monreal sugirió que Godoy sería una candidata idónea para el Senado debido a su integridad y capacidad para contribuir al país. A pesar de no tener una amistad con Ernestina Godoy, el legislador la elogió como una mujer honesta, capaz y firme, lamentando la pérdida para la Ciudad de México. Destacó que la oposición cometió un error al no ratificarla y subrayó la capacidad de Godoy para contribuir al país en un puesto de elección popular. El senador de Morena enfatizó la importancia de aprovechar perfiles como el de Godoy, caracterizados por su honestidad e integridad, para demostrar al país que la justicia es la prioridad de Morena. La propuesta de Godoy como candidata al Senado surge en un contexto de prolongada discusión en el Congreso de la Ciudad de México sobre su permanencia como fiscal, que culminó con su rechazo ayer 8 de enero. A pesar de contar con 41 votos a favor, el partido guinda no logró la mayoría calificada para la aprobación, ya que se requerían las dos terceras partes del Congreso, un total de 44 votos. La decisión generó celebración entre las bancadas de la oposición.

ALEJANDRO “ALITO” MORENO; EN SINALOA CONVOCO A CERRAR FILAS CON XÓCHITL GÁLVEZ

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, exhortó a priistas, panistas, perredistas y militantes del Partido Sinaloense (PS) a cerrar filas con Xóchitl Gálvez, para defender a México y a Sinaloa, porque, afirmó, lo que ha hecho Morena con el campo, al dejarlo abandonado, es trágico. En evento de apoyo a la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México en el Valle El Carrizo, el dirigente nacional del PRI dijo que una vez que se definan las candidaturas de cara a la elección del 2 de junio próximo, debemos ir en una misma dirección, debemos de ir juntos, unidos; debemos poner por delante el interés de México. Ante agricultores, pescadores y acuacultores de la región, señaló que Xóchitl Gálvez acudió a hacer compromisos, porque tenemos una mujer comprometida, que jamás ha tenido nada fácil y que necesita del apoyo, del respaldo de quienes estamos aquí. Queda claro que quien tiene arrestos, carácter, voluntad y un profundo amor por México, es Xóchitl Gálvez. En el encuentro asistieron los dirigentes estatales de los partidos de la coalición, entre ellos, Paola Gárate, del PRI; el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el dirigente del PS, Héctor Melesio Cuén, así como la diputada federal priista Paloma Sánchez y el senador Mario Zamora. Alejandro Moreno denunció que hoy el campo está abandonado. Hay que decirlo como es. Estos cínicos y sinvergüenzas, y corruptos de Morena, aparte de ser unos mentirosos, han abandonado a la gente del campo y han abandonado a las familias mexicanas. Agradeció la presencia de las organizaciones de productores y ejidatarios, y destacó la participación de la Confederación Nacional Campesina (CNC), con su dirigente nacional, Leticia Barrera. Ofreció el apoyo de los legisladores del PRI y de la coalición en los presupuestos para el agro. Por ello, destacó la necesidad de ganar la Presidencia y garantizar la mayoría en el Congreso, para poder doblar a estos cínicos, corruptos y sinvergüenzas de Morena, que abandonaron el campo a su suerte. No podemos permitir, que este gobierno autoritario nos doble, nos eche para atrás; Xóchitl Gálvez es una mujer íntegra, honesta, jamás le van a poder sacar nada, porque ha sido una trayectoria limpia, una mujer comprometida, que viene de abajo, de la cultura del esfuerzo, pero lo más importante: Xóchitl es una mujer sencilla, sensible, que escucha a nuestra gente. Asimismo Alejandro Moreno convocó a los militantes de la coalición a promover a Xóchitl Gálvez en todos los rincones del estado, y dejar claro que no va a haber otra oportunidad, que es ahora o nunca: defender nuestro país. Desde Sinaloa le decimos al gobierno: no nos van a doblar, no nos van a echar para atrás.

DIPUTADO RAÚL LOZANO; RENUNCIA AL PVEM PARA REFORZAR LAS FILAS DE MC EN EL CONGRESO LOCAL

El diputado local y aspirante a la alcaldía de García en Nuevo León, Raúl Lozano, dio a conocer que dejará el Partido Verde para sumarse a la bancada del Movimiento Ciudadano después de acusar que no apoyaron sus aspiraciones electorales. El diputado en un comunicado explicó el motivo de la renuncia, una decisión que, aseguró, su propio partido lo orilló a tomar, ya que alegó que se estaban vulnerando sus derechos partidistas y electorales. Le informo sobre mi renuncia al Partido Verde Ecologista de México. Renuncio porque no puedo permitir que vulneren mis derechos partidistas y electorales pero sobre todo, y muy particularmente, atenten contra mi lealtad de tantos años hacia el partido. Aseguró que no asimilaba que su propio partido, en lugar de apoyarlo y valorar su trabajo de más de 15 años y de aspirar legítimamente por la candidatura a la alcaldía de García. Habían entregado los espacios de representación electoral a un grupo político distinto y ajeno al Verde. Cabe señalar que en el estado, y en otros también, han surgido diferencias entre las dirigencias de los partidos PVEM y PT con Morena con motivo de la repartición de candidaturas para alcaldías y diputaciones. Además, en la alcaldía de García, se eligió al morenista Víctor Govea. Pese a esto, dio las gracias al Verde, pero especialmente a Morena y al PT por tenderle la mano al conocer la situación por la que pasaba y que seguirá en el camino de la política trabajando. Si bien no especifica su cambio al MC, envió una carta a la Mesa Directiva del Congreso en la que anunció su desincorporación inmediata de la bancada del Verde Ecologista y que a partir de este momento pasó a formar parte del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano.

JOE BIDEN; CALIFICO A DONALD TRUMP COMO PERDEDOR, EN UN EVENTO EN CAROLINA DEL SUR

El presidente Joe Biden, en un evento de campaña en Carolina del Sur, calificó como perdedor al ex presidente Donald Trump, además de enfrentar gritos de manifestantes que exigen cese al fuego en Gaza. El presidente Biden dejó a los manifestantes gritar: “¡Cese al fuego ahora!, ¡cese al fuego ahora!”, para luego señalar que entendía la pasión de los inconformes con las acciones de Israel. Entiendo su pasión. He estado trabajando silenciosamente con el gobierno israelí. Biden no dio detalles de sus acciones sobre el conflicto Israel-Hamás. Los manifestantes fueron sacados de la Mother Emanuel AME Church en Charleston, al tiempo que los seguidores del mandatario gritaban “¡cuatro años más!”, en referencia a la reelección de Biden. El demócrata previamente se refirió a Trump, sin decir su nombre, a quien calificó de perdedor por mantener su postura sobre la elección del 2020. Los perdedores son enseñados a conceder cuando pierden, y él es un perdedor. Este discurso de campaña tiene particular significado para la comunidad afroamericana en Carolina del Sur, donde el presidente ganó en 2020 la elección primaria. Quienes impulsan la Gran Mentira tienen una teoría de la conspiración, toda su teoría no tiene hechos, no tiene pruebas, no tiene pruebas. Por eso, una y otra vez, perdieron en todos los tribunales donde impugnaron los resultados electorales. La Gran Mentira se refiere a los reclamos de Trump sobre el fraude infundado en las elecciones del 2020, las cuales los republicanos no lograron demostrar en tribunales. Biden consideró que quienes promueven la Gran Mentira no respetan el voto de millones de estadounidenses. No tienen respeto por los 81 millones de personas que votaron en sentido contrario, que votaron por mi candidatura. Eso no es Estados Unidos. En Estados Unidos, todos contamos. En Estados Unidos damos testimonio para servir a todos aquellos que, de hecho, participan.

