Luego de ocho años en la institución regiomontana y tras convertirse en el máximo anotador del club, con 160 goles y varios títulos nacionales e internacionales en su paso por dicho club, Rogelio Funes Mori y Rayados de Monterrey confirmaron la partida del delantero mexicano



“Hoy nos despedimos, Rogelio, y te agradecemos los 160 gritos de gol y cada alegría que diste a nuestra afición. Te vas, pero tú legado como máximo goleador en la historia de Rayados y las 5 copas obtenidas quedarán en el Club de Futbol Monterrey para siempre”, señaló la entidad deportiva.

El delantero, seleccionado nacional, afirmó que la decisión era algo con lo que tenía que lidiar desde inicios del 2024, al señalar que en Monterrey vivió los mejores días de su vida. “Estoy contento con lo que he hecho. Vine con mi has ganas de triunfar y vine a escribir mi historia. Pasaron jugadores muy grandes y tenía que estar a la altura”.



“Me hubiese gustado ganar más títulos, pero así es el futbol. No me voy a reprochar nada porque siempre dejé todo por esta camiseta y los voy a extrañar mucho”, agregó Rogelio.

Entre los jugadores del plantel actual de la Pandilla, Germán Berterame fue de los primeros en señalar que la partida del “Mellizo” será una dura baja para Rayados, aunque señaló que fue decisión del delantero argentino, naturalizado mexicano, para desearle el mejor de los éxitos en su próximo reto profesional.



Además de destronar a otro histórico de la institución como máximo rompe redes, en la figura de Humberto Suazo, Rogelio conquistó una LigaMX, dos coronas de CopaMX y dos certámenes de la Liga de Campeones de la Concacaf./24Horas