El presidente Andrés Manuel López Obrador, en Rio Blanco, Veracruz, anunció que antes de terminar su mandato mandará al Congreso dos nuevas iniciativas en materia laboral. La primera enmienda buscará que todo aumento al salario mínimo sea superior al índice inflacionario y con la segunda intentará revertir la reforma a las pensiones aprobada en 1995, promovida por el ex mandatario federal Ernesto Zedillo. López Obrador advirtió que en 36 años hubo una pérdida constante en el poder adquisitivo de los salarios y poder de compra, porque, no aumentó el salario y muchas veces quedó por abajo de la inflación. Hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca jamás va a aumentar el salario menos que la inflación, nunca más. Vamos a seguir con esa política y hago también el compromiso con ustedes, me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando terminan ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar, así voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista. Explicó que hizo esos dos compromisos en memoria de los mártires de Río Blanco que lucharon por mejores salarios y mejores condiciones laborales. El presidente Andrés Manuel López Obrador empezará el año de la despedida del sexenio con una batería de iniciativas de reformas legales y constitucionales que marcarán la discusión legislativa en este, su último año de gobierno.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; LABOR LEGISLATIVA DEL SENADO HA CAMBIADO MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, señala que se han aprobado más de 50 reformas constitucionales para garantizar que el Estado ayude a los más vulnerables. Los trabajos legislativos que ha realizado el Senado de la República han sido trascendentes, pues las reformas aprobadas, en el fondo, cambiaron el modelo económico y crearon nuevos derechos sociales que no se construían desde 1917. La senadora destacó que han sido aprobadas más de 50 reformas a la Constitución Política, las cuales fueron trascendentes, ya que se garantizó por parte del Estado, la ayuda a los más vulnerables. Explicó que se aseguró el derecho a la pensión universal para adultos mayores, las becas a los jóvenes, así como el que niñas, niños y jóvenes con alguna discapacidad pudieran tener derecho a una pensión. Indicó que, hasta donde fue posible, también se avanzó en una reforma al Poder Judicial; además de que se logró que la paridad de género quedara plasmada en la Carta Magna, no solamente para cargos públicos de elección popular, sino para los cargos de la administración pública. De la misma forma, dijo, se avanzó en los derechos laborales, al declarar que en este país no puede sobrevivir la subcontratación ilegal; también se impulsó como nunca, el aumento de los salarios mínimos; y en materia hacendaria se garantizó que México hoy tenga el presupuesto más alto de su historia. Apuntó que se trabajó a favor de los derechos de los niños y las niñas, al reconocer que en este país existen los matrimonios forzados y que hay comunidades en los pueblos originarios donde hay usos y costumbres que no pueden estar por encima de los derechos humanos, por lo que creamos leyes para sancionarlo, para castigarlo, y para erradicarlo. Expresó que no sólo hubo una mejora en materia civil, penal, familiar, sino también en el ámbito electoral, ya que se logró aprobar la denominada reforma constitucional 3 de 3, mediante la cual se establece que ningún hombre que haya violentado física, sexual, emocionalmente a una mujer, o haya olvidado la responsabilidad que tiene de alimentar a sus hijos, pueda ser candidato a algún cargo público.

EDUARDO RAMÍREZ; SOSTUVO ENCUENTRO CON JÓVENES DE CHIAPAS

El precandidato a la gubernatura de Chiapas por Morena Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo un encuentro con jóvenes de Chiapas, con quienes dialogó sobre los diferentes temas legislativos en los que la juventud juega un papel muy importante. En este acercamiento, Eduardo Ramírez dijo que siempre le es grato saludar a jóvenes talentosos y entusiastas, interesados en los asuntos legislativos que abren las puertas a más y mejores beneficios para ese sector. Eduardo Ramírez, les agradeció por tan amena charla y, sobre todo, por sus opiniones enriquecedoras y la visión que tienen de que en México y en Chiapas se sigan realizando más leyes que fortalezcan las oportunidades para las y los jóvenes. Para finalizar, el legislador, les deseó mucho éxito en todo lo que realicen, ya que, dijo, son pieza fundamental para seguir construyendo un Chiapas lleno de oportunidades para todas y todos.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PIDE ESPERAR RESULTADOS DE ENCUESTAS PARA ELEGIR CANDIDATOS EN MUNICIPIOS

El diputado Ignacio Mier en medio del proceso de Morena para definir la candidatura de la ciudad de Puebla y el resto de los municipios del estado, pidió esperar los resultados de las encuestas para que los abanderados salgan a través de un proceso democrático. Expresó que debe darse mayor peso a las inclinaciones de la gente, por encima de las declinaciones de los perfiles, porque el partido lopezobradorista lucha por las causas del puebla. Lo anterior en alusión a las recientes declinaciones de algunos aspirantes a la candidatura para la capital como Leobardo Rodríguez Juárez, Iván Herrera Villagómez y Nora Merino Escamilla, en favor del empresario y ex priista José Chedraui. La inclinación de la mayoría tiene más peso que la declinación de la partidocracia, yo por eso celebro que sea por ejercicio democrático. Las encuestas dicen que es Pepe (Chedraui) habrá que hacerle caso a las encuestas, si alguien declina esta bien que lo haga en favor del ejercicio democrático de quien considere. Desde su perspectiva y como ex aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, es necesario un proceso democrático en la definición de los candidatos en Puebla, para evitar una fractura. En ese sentido, consideró que si las encuestas le dan la preferencia al empresario José Chedraui Bueib o al diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo deberán respaldarlos. Ignacio Mier, vio con buenos ojos aplazar la emisión de los resultados de las encuestas porque le da tiempo al movimiento de generar un proyecto de unidad y plantillas que integren a todos.

CLAUDIA SHEINBAUM; EXPRESÓ SU APOYO A LAS INICIATIVAS EN MATERIA LABORAL ANUNCIADAS POR LÓPEZ OBRADOR

La precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM), Claudia Sheinbaum, respalda iniciativas de Andrés Manuel López Obrador sobre salarios mínimos y reforma al sistema de pensiones. Sheinbaum, expresó su apoyo a las iniciativas en materia laboral anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre salarios mínimos y pensiones. En Río Blanco, Veracruz, López Obrador se comprometió a impulsar dos iniciativas de reformas: una sobre el sistema de pensiones actual y otro sobre el salario mínimo para que los ajustes nunca más estén por debajo de la inflación. Por lo que la virtual candidata presidencial de Morena externó su respaldo tanto a la iniciativa para que los incrementos a los salarios mínimos no estén por debajo de la inflación como a la que garantizaría que se recuperen las pensiones de los trabajadores. Respaldamos la iniciativa del presidente para que nunca jamás el aumento a los salarios mínimos esté por debajo de la inflación y que se recuperen las pensiones de las y los trabajadores. El mejor homenaje a los mártires de Río Blanco. La 4T es para el bienestar del pueblo de México. Calificó como completamente inhumano e injusto que un trabajador se jubila ni siquiera reciba su salario completo cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien. De modo que anticipó que promoverá una reforma a esa legislación antiobrerista.

XÓCHITL GÁLVEZ; EL DIA DE HOY ESTARA EN SINALOA, ENCUENTRO CON MILITANCIA DEL PAN, PRI, PRD Y PAS: ALEJANDRO MORENO, JESÚS ZAMBRANO, MARKO CORTES Y HÉCTOR MELESIO CUEN

Xóchitl Gálvez Ruiz, estará el día de hoy en Sinaloa y Los Mochis, esta es su agenda. Sinaloa 11:00 horas tiempo local, sostendrá un encuentro con productores de trigo y maíz. Techumbre de la Casa Ejidal. Calle Presa Gustavo Díaz Ordaz esquina con calle Río Humaya. Sindicatura El Carrizo, Sinaloa. 15:00 horas tiempo local. Conferencia de prensa. Salón Zafra del Hotel Best Western Plus. Avenida General Álvaro Obregón 691 poniente, colonia Centro, Los Mochis. 16:00 horas tiempo local. Encuentro con militancia del PAN, PRI, PRD y PAS, con sus respectivos dirigentes Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Marko Cortes y Héctor Melesio Cuen Ojeda. Por otra parte Xóchitl Gálvez condena asesinatos de precandidatos de oposición. La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, condenó los asesinatos de precandidatos de la oposición en los últimos días, lo que muestra el clima de inseguridad y violencia que se vive en todo el país. La aspirante de “Fuerza y Corazón por México” calificó como grave y delicado este tipo de crímenes y le expresó al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que la oposición no es su enemigo y que en un país democrático se vale pensar distinto. Es grave y delicado que tres precandidatos de la oposición hayan sido asesinados en los últimos días. Dos precandidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México y uno de Movimientos Ciudadano. Después del encuentro con militancia PAN, PRI, PRD y Xochilovers en Pachuca, Gálvez Ruiz recalcó que la oposición lo único que busca es un país distinto, con mejores oportunidades para los que menos tienen, así como una clase media fuerte. Lamentó que el Gobierno Federal y su precandidata no se pronuncien en contra de los asesinatos en Texcapilla, Taxco y ahora de Buenavista. Simple y sencillamente sostienen que estamos bien, que la gente está requetecontenta, que México va a seguir con la Cuarta Transformación, cuando lo que vemos es un baño de sangre. Recalcó que, ahora, los mexicanos nos enfrentaremos a dos opciones: la continuidad, el seguir sin medicinas, el seguir con inseguridad, el seguir apostándole a los combustibles fósiles o que regrese el Seguro Popular, que haya medicinas y que el país crezca.

MARIO DELGADO; SHEINBAUM HA DEMOSTRADO SER LA ELECCIÓN DEL PUEBLO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, compartió un mensaje de cara al nuevo año, invitando a la militancia y simpatizantes a hacer un deseo y compromiso conjunto para el 2024, centrado en la continuación de la Cuarta Transformación. Delgado reconoció el liderazgo de Claudia Sheinbaum como precandidata única a la Presidencia durante el periodo de precampaña. Destacó que, en estos dos meses, Sheinbaum ha demostrado ser la elección del pueblo. Asimismo, enfatizó que las encuestas señalan una ventaja considerable de Claudia Sheinbaum sobre la precandidata del PRIAN, superando el doble de apoyo. Es lo que dicen todas las encuestas, más del doble de ventaja. Más de 2 a 1 es la ventaja que ha consolidado Claudia Sheinbaum. Además, expresó su saludo y reconocimiento a la dirigencia estatal del partido y a los precandidatos al Senado de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México, Higinio Martínez y Mariela Gutiérrez. Subrayó el compromiso de trabajar juntos para llevar la transformación a Huixquilucan.

SENADOR RICARDO MONREAL; LA LEY ABBOTT CRIMINALIZA Y PONE EN RIESGO LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES

El senador Ricardo Monreal señalo que el senado de la República debe protestar formalmente ante la Ley Abbot, promulgada en Texas, que criminaliza y pone en riesgo los derechos humanos de las personas en tránsito. Señaló que es necesario alzar la voz ante este tipo de leyes inadmisibles que dan lugar a una serie de afectaciones a los derechos humanos, a la separación de la familia, la discriminación, el perfilamiento racial que se acentúa en ese estado y en muchas otras partes del país norteamericano. Explicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos suspendió temporalmente las operaciones de los puentes ferroviarios internacionales de Eagle Pass en El Paso, Texas, a partir del 18 de diciembre de 2023. Lo anterior, a fin de frenar la inmigración irregular a suelo estadounidense, que el gobernador Greg Abbott dice aumentó, así como el número de detenciones. Por eso, afirmó Ricardo Monreal la llamada Ley Abbott impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, es inadmisible porque es discriminatoria, violatoria y genera discordia en materia de derechos humanos. Imagínense ustedes que los jueces locales, las autoridades, la policía puedan detener a cualquier persona que parezca migrante o que sea sospechosa de ser originaria de otro país. Lo que antes era un delito menor, ahora con la ley mencionada es un delito grave con hasta 20 años de prisión si el infractor es reincidente. Dicho ordenamiento permite, por una parte, a la justicia estatal ordenar la expulsión de las personas sin proceso y sin alguna averiguación, he ahí la gravedad de la situación, enfatiza el senador morenista. Por otra parte con la presentación de la propuesta musical del rapero Iván Rayo arrancó la primera emisión de Monri Live: Talento con Sonido, plataforma impulsada por Ricardo Monreal Ávila para apoyar los proyectos musicales de las y los jóvenes con la producción de su primer videoclip. El senador de Morena, indico que cada 15 días se darán a conocer diferentes creaciones seleccionadas enviadas por músicos de manera individual o grupal a través de WhatsApp. Se trata de canciones originales de jóvenes creadores que merecen que los conozcan y los reconozcan. Abrimos las puertas al talento mexicano que es mucho y necesita ser promovido. En el primer programa de Monri Live: Talento con Sonido Ricardo Monreal presentó a Iván Rayo y su creación “Se me quiebra la voz”. El artista es originario de la colonia Xalpa de Alcaldía Iztapalapa y quien desde los 15 años comenzó a componer piezas de rap.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; EL CONCILIADOR

El senador Julen Rementería, líder de la bancada panista en el Senado de la República, al terminar la conmemoración de los 109 años de la Ley Agraria, fue el gran conciliador del día, ya que en conocido restaurant jarocho sentó a la mesa a Xóchitl Gálvez y a Beatriz Paredes. Luego del proceso de elección interna del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes reaparecieron juntas en el evento agrarista donde la panista y priista mostraron la unidad de la oposición, pero al concluir el evento, quién provocó un acercamiento más palpable, fue el líder panista de los senadores, Julen Rementería del Puerto, que hizo que las entonces candidatas del FAM, compartieran en pan y la sal. La reaparición de la ex gobernadora de Tlaxcala, fue la primera después de que se diera a conocer por el presidente del PRI, Alejandro Moreno, que la también ex titular de la Confederación Nacional Campesina se retiraría de la contienda electoral para darle paso a la representante de Acción Nacional, Xóchilt Gálvez. Rementería del Puerto, dio cita a sus compañeras senadoras y quien también los acompañó fue el precandidato a la gubernatura de Veracruz, Pepe Yunes, mostrando así que el ex alcalde jarocho dejó de lado por completo sus intereses personales y mostró su lado político conciliador. Quienes fueron testigos de dicha reunión, destacaron que la legisladora tlaxcalteca cambió su vuelo como deferencia con Julen Rementería, para compartir la comida con amigos y con personas que cambiarán la historia del país y de la entidad, sin duda, los vientos de unidad y fortaleza soplan en el frente opositor.

ALFONSO PONCHÍN INZUNZA; PRESENTA SU LIBRO “LO QUE OLVIDE PLATICARLES”

Alfonso Ponchín Inzunza presenta su libro “Lo que olvide platicarles”. Alfonso Ponchín Inzunza es originario de Guamúchil, pero vivió su infancia en Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa. Su adolescencia la pasó en Guasave y a los 15 años se trasladó a la capital del estado. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y a la par de su carrera profesional desarrolló una carrera en la política. Se desempeñó como Presidente Municipal de Salvador Alvarado (2005-2007) y así también como diputado federal (2012-2015). Actualmente se dedica a la construcción.

JOE BIDEN; ES INVITADO POR MIKE JOHNSON, A PRONUNCIAR SU DISCURSO ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN EL 7 DE MARZO

El presidente Joe Biden, fue invitado por el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, a pronunciar su discurso anual sobre el Estado de la Unión el 7 de marzo. En una carta enviada a la Casa Blanca, Johnson, republicano por Luisiana, extendió la invitación formal para que Biden hable ante una sesión conjunta del Congreso. Este será el primer Estado de la Unión para Johnson como presidente de la cámara baja, quien tradicionalmente se sienta detrás y a la izquierda del Presidente durante el discurso al Congreso. El discurso de este año ofrecerá a Biden la oportunidad de detallar su visión más amplia y sus prioridades políticas en su campaña para la reelección en noviembre. El discurso de Biden está programado para después de un par de plazos críticos para evitar un cierre del Gobierno. La financiación de las agencias federales que supervisan los programas para veteranos, transporte, vivienda, agricultura y energía expira el 19 de enero. La financiación para el resto del Gobierno federal, incluyendo el Pentágono, el Departamento de Estado y Seguridad Nacional, se acabará el 2 de febrero. En el Estado de la Unión del año pasado, Biden declaró repetidamente que terminará el trabajo en las partes críticas de su agenda que quedaban incompletas, como la limitación de los costes de la insulina para todos los estadounidenses, la adopción de medidas más agresivas contra el cambio climático, la prohibición de las llamadas armas de asalto, y la presión para aumentar los impuestos a las empresas y a los ricos. También fue su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante un Congreso dividido, y algunos republicanos de la Cámara de Representantes interrumpieron y se burlaron de Biden, particularmente cuando habló de los intentos de algunos legisladores republicanos para recortar el programa de asistencia médica Medicare y el Seguro Social.

