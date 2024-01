En redes sociales se viralizó un clip que muestra como un revendedor de roscas de reyes de Costco, se defendió tras las críticas por acaparar “todo” el pan para este 6 de enero.

Con la llegada de la tradicional festividad de Reyes Magos en México, un nuevo fenómeno ha tomado relevancia en las redes sociales: la reventa de la Rosca de Reyes, pero eso sí, no cualquiera, sino en especial la que se oferta en Costco.

Te podría interesar: Horóscopo chino 2024: datos y curiosidades sobre el año del dragón

Lo anterior, derivado a que ha servido para que muchos usuarios de esta cadena departamental adquieran por mayoreo este tradicional pan dulce hacer negocio, muy similar como se ha hecho con los pasteles y galletas de esta dependencia. Y si bien, no es un “problema grave” como tal, socios de Costo han externado sus molestias, ya que en muchas ocasiones los revendedores los dejan sin la posibilidad de adquirir los productos debido a la alta demanda que hay, y a la nula regulación de cierta cantidad de piezas para comprar.

Es por ello que, usuarios han expuesto en redes este “malestar” al que se han tenido que enfrentar en los primeros días de enero para poder comprar una rosca.

Y aunque algunos revendedores no les ha importado que los exhiban, un hombre de Mexicali, identificado como Jesús, compartió un video en Tiktok en el que señaló que no comprende por qué hay gente que se molesta con la reventa.

En el video de 42 segundos, Jesús comentó:

“Me quedo pensando por qué les duele tanto que uno revenda, ósea, yo lo que hice fue que no gaste dinero en navidad ni nada, trate de no gastar para tener un poquito de dinero extra para comprar unas rosas y, poder hacer poquito más dinero, ¿qué tiene de malo en eso? Yo no entiendo a la gente, porque se enoja tanto en eso, si uno le busca, todo es trabajo mientras no robes, todo es trabajo y yo no estoy robando, estoy comprando y estoy vendiendo y la gente sabe. ¡No sé qué pasa con la gente, a mi sí me agüita mucho que sean así!”