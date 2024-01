En el marco de los 30 años del surgimiento del EZLN, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantuvo su distancia con el movimiento, pero lo llamó a la autocrítica debido a los apoyos que ha perdido a lo largo del tiempo.

Este jueves, luego de que la prensa le pidiera un posicionamiento con respecto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que este 2023 llegó a las 3 décadas de existencia, el mandatario declinó posicionarse debido a que “ellos no están de acuerdo con nosotros”.

Esto, a razón de que la Organización se ha posicionado en contra de la llamada “Cuarta Transformación” que él encabeza:

“ Ellos no están de acuerdo con nosotros, los dirigentes, ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica y electoral, ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país, al contrario, ellos decían que éramos iguales y además llamaban a no votar, no estoy diciendo mentiras”.

Por otro lado, reconoció las denuncias del Movimiento con respecto a la delincuencia organizada en Chiapas.

-¿Entonces tienen sentido alguna parte de los planteamientos del EZLN respecto a la actuación de la delincuencia organizada en Chiapas?- se le preguntó.

-Sí. Respondió.

Pero matizó que su administración ha trabajado a favor de los pobladores de Chiapas, al grado de que la entidad -según cifras oficiales, acotó- registra las tasas más bajas de homicidios a nivel nacional, pese a que -según él- el EZLN “traen un discurso en donde todo está mal” pero que:

“No los voy a convencer, les digo a todos ellos de manera respetuosa que tenemos concepciones distintas y que aceptemos que no debe de haber pensamiento único, que debe haber pluralidad, y que debemos respetarnos”.

Y sobre su llamado a la autocrítica, López Obrador dijo que esto sería bueno debido a que, a lo largo de 3 décadas, los zapatistas han perdido algunos respaldos:

“Nada más que nos echen la culpa a nosotros, que asuman ellos también su responsabilidad, que no caigan en la autocomplacencia, que hagan una autocrítica, yo no me voy a meter en eso, pero ellos deben de preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento, a qué se debió, ¿a persecución del Estado? Nosotros no hostigamos a nadie, no reprimimos, no censuramos, para nada, ni cuestionamos, no nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos”.