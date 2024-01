Al menos 24 personas heridas dejó este jueves un choque de dos trenes en el metro de Nueva York, en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas cerca de la calle 96 oeste en Manhattan, luego de que un tren de la línea 1 se impactó contra un convoy de trabajo.

Decenas de vehículos de policía y de bomberos llegaron para ayudar a evacuar a cientos de pasajeros afectados, mientras los viajeros buscaban rutas alternativas tras el bloqueo de tres líneas del metro.

Ian Swords, comandante de los servicios médicos de emergencia en el lugar, indicó que no hubo víctimas fatales y ninguno de los 24 heridos presenta gravedad.

El área del choque se localizó en el corazón del Upper West Side, un opulento barrio de Manhattan.

“Aproximadamente a las 15H00 horas (20H00 GMT), nuestras unidades fueron notificadas del choque de dos trenes”, informó el comandante del departamento de bomberos Mike Meyers.

“Hay una importante interrupción del servicio (…) mientras equipos de los servicios de emergencia asisten a los pasajeros y adelantan una investigación luego de que el tren se descarriló cerca de 96th Street”, dijo el metro de la ciudad de Nueva York en su cuenta de X, antes de Twitter.

There is a major disruption to 1/2/3 service while emergency teams assist passengers and conduct an investigation after a train derailed near 96 St.

— NYCT Subway (@NYCTSubway) January 4, 2024