El líder y máximo exponente de la agrupación argentina, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se robó la atención de los usuarios en redes después de criticar las canciones del exintegrante de The Beatles, Paul McCartney.

Lo anterior ocurrió por medio de la “Caja Negra, Filo news”, espacio que ocupó para hablar de diversos temas durante casi una hora y media hasta llegar a la icónica banda británica.

Esto ocurrió después de que recordara que en su banda el fue el primero de los integrantes en salirse.

“Me hace acordar a los Beatles, ¿quién se fue primero, Lennon o McCartney?”, comentó.

Esto lo llevó a hablar sobre la banda del siglo XX en donde comparó a dos de sus integrantes:

“A mí me gusta John Lennon, pero me queda grande y el otro me queda pobre”, confesó.

De igual manera, resaltó que no le gusta McCartney:

“Me dijeron que ha tenido un rol muy grande en The Beatles porque es un bajista que toca pianísticamente. Lennon me parece un artista inclaudicable, metido en política hasta las tetas”, argumentó.

El Indio, por otra parte, reveló y criticó las canciones del artista y se refirió a ellas de la siguiente manera:

“Las canciones de McCartney son un flan”, consideró.

De igual manera decidió opinar sobre el icono del rock Elvis Presley diciendo que no era un verdadero “rocker”:

“Elvis es un actor de Los Ángeles, no es un rocker. A mí que no me lo vendan a Elvis Presley como un rockero, es un tipo de Las Vegas”, concluyó.

