Emanuel Tito Villa tundió a Alexis Vega por presuntamente negarse a firmar cláusulas para que llegue a Cruz Azul; él le responde y se arma el pleito.

Cabe recordar que el nombre del jugador de Chivas sonó fuerte para que llegara a Cruz Azul, sin embargo, el club celeste presuntamente puso una serie de cláusulas a Vega por lo que él no firmaría con “La Máquina”.

Ante estos rumores, Tito Villa -exjugador cementero- tundió a Alexis Vega por “ponerse sus moños” y no querer llegar al club de La Noria.

“Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer. Encima con los antecedentes recientes que tiene”, escribió Villa en su cuenta de X, esto en relación con los supuestos casos de indisciplina que ha tenido Vega en las Chivas.

Sobre las supuestas cláusulas, Tito indicó que la directiva celeste “está en todo su derecho de exigirlas. Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera, y encima se pone los moños el buen Alexis… ¿Quién sigue?”.

Sin embargo, Vega respondió ante los dichos de Tito Villa:

“No tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es totalmente falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo, porque me extraña que siendo exjugador hagas más grande la desinformación de los medios ¡Abrazo!”.

Después de la respuesta, Villa subió más la apuesta y no se quedó callado y le pidió a Alexis que no mienta.

“Idea tengo, no mientas. No me vengas a decir que tu contrato no tendrá cláusulas en este o en cualquier otro equipo con tu pasado reciente. Y no me vas a decir que el tema del salario no ha sido un problema también en la negociación. Yo solo doy mi opinión, no tienes porque molestarte. Y no me vengas a hablar de respeto cuando esa palabra te queda bastante grande”.

Al corte, Alexis Vega no ha respondido a los nuevos dichos de Tito Villa y sobre las negociaciones con Cruz Azul trascendió que se habrían caído, ya que ambas partes no llegaron a un acuerdo.

Además, medios especializados apuntan que el futuro de Vega sería en el futbol de Turquía y otros más dicen que se quedará en Guadalajara

