¡2024 ha iniciado! Luego de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, este 2024 estará lleno de conciertos y sin duda que darán de qué hablar.

Y es que aunque en su mayoría ya están agotados hay algunos que aún tienen boletos a la venta por lo que aquí te dejamos algunos de los más esperados en los próximos meses.

Young Miko

La cantante de Puerto Rico vuelve a nuestro país en marzo luego de una exitosa participación en la pasada edición del Flow Fest en el que logró llenar el escenario principal. Young Miko en esta ocasión viene con su gira en solitario apuntándose un sold out en Monterrey (15 de marzo), Guadalajara (17 de marzo) y CDMX (20 de marzo).

AXE Ceremonia

Este año, AXE Ceremonia traerá a Kendrick Lamar de regreso a nuestro país pero no será el único talento que vendrá ya que proyectos como LCD Soundsystem, Fuerza Regida, Kenia Os, Dorian Electra, Peggy Gou, Bad Gyal, entre otros se harán presentes en el Parque Bicentenario.

Los boletos siguen disponibles en Etapa 4.

Mitski

La cantante Mitski ofreció un show íntimo en nuestro país en 2023 pero días después decidió anunciar un concierto como parte de la gira promocional de su álbum The Land Is Inhospitable and So Are We.

La estadounidense logró agotar tres fechas (4, 5 y 6 de abril) en el Teatro Metropólitan y convirtiendo a México como uno de sus sitios preferidos para presentarse.

Madonna

Luego de que Madonna estuvo al borde de la muerte en 2023, la Reina del Pop aplazó su paso por México del Celebration Tour. Las nuevas fechas se movieron para el mes de abril y aprovechando el éxito de ventas anunció una quinta presentación.

Estas quedan de la siguiente forma: 20, 21, 23,24 y 26 de abril de 2024. En este concierto, Madonna hace un recorrido por sus éxitos.

Mon Laferte

Tras el lanzamiento de Autopoiética, Mon Laferte se presentó en Bellas Artes con la orquesta Mujeres del Viento Florido y en este febrero iniciará la gira con la que promocionará su disco más experimental.

Puebla, Toluca, Querétaro, Monterrey, Tijuana, Mérida, Guadalajara y CDMX.

Karol G

La Bichota tuvo su año más exitoso en este 2023 y en febrero el Mañana Será Bonito Tour pisará México en tres ciudades: Monterrey (16 y 17 de febrero), Guadalajara (23 y 24 de febrero) y CDMX (8,9 y 10 de febrero).

Los boletos están agotados en todas sus fechas por lo que en febrero habrá perreo en los estadios de México.

