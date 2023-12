En 2016, el historiador y activista Ibram X. Kendi (Nueva York, 1982) publicó, bajo el sello de Bold Type Books, Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America, publicada en español un lustro más tarde en la editorial Debate, con un título que, extrañamente, no modifica la esencia del original: Marcados al nacer: la historia definitiva de las ideas racistas en Estados Unidos.

Se trata este libro –por cierto ganador del National Book Award en la categoría de No-Ficción– de una investigación profunda hecha por X. Kendi acerca de las ideas racistas, desde su concepción hasta el arraigo y legitimidad en tiempos modernos gracias a las voces institucionales y el “sistema basado en políticas discriminatorias” hasta el poder que tiene la sociedad para desacreditar y derribar estas actitudes. Bajo toda esta premisa, que aunque resumida muy brevemente abarca en papel cerca de seiscientas páginas, el cineasta Roger Ross Williams adaptó este título con ayuda de un un guión escrito por David Teague y producido, además de por los dos que fueron nombrados, por la productora Alisa Payne.

Marcados al nacer (2023) relata, con el mismo deseo de delicadeza, profundidad y rabia que el libro homónimo de Ibram X. Kendi, la historia del racismo y las ideas –ahora– preconcebidas de este problema en Estados Unidos. El repaso histórico se divide en columnas importantes por las que se sostiene el relato entero: la Negritud, la Blanquitud, la hipersexualización de las mujeres negras, el descubrimiento de la brillantez en una joven negra, el complejo de salvador blanco, entre muchos otros conceptos y problemas que, en su complejización y desentrañamiento, permiten una comprensión más amplia de toda la historia, y cómo esta se vincula directa y dolorosamente con la realidad más inmediata.

Más que revelar por revelar, este documental es un intento, si bien no por desvelar lo ya bien sabido, por quitar el velo a la idea de la sociedad en una era post-racial, pues pone sobre el lente de quienes miran un ojo abrumador y crudo sobre las claras muestras del pensamiento racista, los comportamientos que forman parte de una estructura opresiva y los testimonios de mujeres que han dedicado su vida a esclarecer conceptos, ideas, narrativas e historias que así como funcionan de ejemplos claros, van desmembrando las falacias dentro de una historia que ha estado mal contada.

Tal como Kendi muestra en el libro: no surgen estas ideas de la ignorancia o el odio, sino que fueron creadas para justificar y racionalizar las políticas racistas y las nociones de la inequidad racial. Es decir, esto es una exposición clara de los hechos. Quizás un primer empujón hacia un nuevo mundo de pensamiento que no sólo no discrimine ni sea racista, sino que sea antirracista.

Con la ayuda de personalidades como la de la activista Brittany Packnett Cunningham, la profesora y crítica cultural Brittney Cooper, la historiadora Elizabeth Hinton, la académica Carol Anderson, el propio Ibram X. Kendi, la socióloga y abogada Dorothy Roberts, la ensayista y activista marxista y feminista Angela Davis, la investigadora interdisciplinaria Imani Perry, entre otras mujeres que han vivido en carne propia los problemas que revela el estudio de Kendi y por consecuencia la cinta de Williams, esta cinta es en realidad una invitación a desaprender, a comprender las visiones que no son ajenas o que no comprendemos del todo al sernos experiencias ajenas.

La coyuntura actual, “discretamente” cada vez más sumergida en políticas desfavorables para la comunidad negra en Estados Unidos, también sirve de aliciente a nuestra capacidad de escuchar, de reforzar los discursos e intereses, para finalmente, aunque sea esto algo parecido a un nuevo principio, comenzar a labrar, desapegados de la estulta idea de la salvación y desde el ruido de la intensidad y el dolor ajeno perceptible, un mundo nuevo. No más estar marcados al nacer.

