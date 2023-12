Migrantes en la Ciudad de México pasarán un diciembre amargo; la falta de documentos oficiales, empleo, dinero y un techo impedirán que tengan fiestas de Navidad y Año Nuevo, lamentó Wilner Metelus, presidente del Comité en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos.

Todas las adversidades que viven harán que los festejos pasen a un segundo plano para los migrantes, quienes se encuentran lejos de sus países y familia, refirió en entrevista para 24 HORAS.

“Ellos tienen preocupación no saben en la noche del 24 que van a comer porque no tienen trabajo y tampoco nadie quiere ayudarlos entonces es algo terrible y con faltas de sensibilidad, no hay solidaridad para los inmigrantes que se encuentran en nuestro país hoy en día”,

Actualmente en diferentes puntos de la Ciudad de México existen grandes concentraciones de población migrante, quienes al ver rebasados los albergues recurren a las calles capitalinas para pasar días y noches en espera de resolver su situación migratoria.

En este sentido, consideró Metelus, los migrantes no van a pasar bien la Navidad por la forma en como están viviendo, pues son personas que tienen varios meses viviendo en la Ciudad de México y que todavía no tienen documentos.

“Ellos no tienen fuentes de trabajo y ellos están viviendo en las calles, están muy saturados los albergues, yo creo que ellos se van a pasar la Navidad como si fueran como animal, perdón la palabra”, alertó.

Dijo que muchos tienen que vivir en casas públicas o en lugares como la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Condiciones como las bajas temperaturas se suman a la falta de certeza de contar con recursos económicos, lo que hace aún más complicada la situaciones de las y los migrantes.

Metelus abundó que para las personas migrantes la situación es adversa tanto en la capital como en otros puntos de la República, por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos, donde se está “viendo con la política racista del gobernador de Texas”.

Al recorrer la Plaza Giordano Bruno este diario constató la situación de los migrantes, quienes de viva voz señalaron con pesar que no tienen ni un lugar ni recursos para festejar la Navidad.

“No tenemos algún lugar, sólo es pasarlo aquí… Nosotros no tenemos algo porque no estamos trabajando, sólo alguna vez si la familia envía algo, pero no es todo el tiempo, estamos muy mal”, refirió a este diario Eddie, migrante haitiano, quien, además señaló que la prioridad si tuvieran dinero sería buscar un cuarto y algo de comer.