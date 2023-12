El diputado federal Hamlet García Almaguer (Morena) pidió que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) tengan un voto de confianza hacia su consejera presidenta, Guadalupe Taddei para el nombramiento de distintos cargos en ese instituto.

Sostuvo que, al menos en las transmisiones que se hacen de las sesiones del INE nunca se ha puesto sobre la mesa que los perfiles que propone la presidente del organismo autónomo carezcan de competencias, especialización o de trayectoria para desempeñar las labores que les serían asignadas.

“En ocasiones, pues la oposición simplemente dice no a todo. Yo espero que le den este voto de confianza, pero más allá de eso, creo que se tiene que reformar la legislación en la materia”, expuso el morenista.

El Instituto Nacional Electoral (INE) opera en pleno año electoral y en la que se considera la mayor elección en la historia del país con un cúmulo de posiciones clave sin titular, operadas únicamente por encargados de despacho.

Uno de los casos más trascendentes es el de la Secretaría Ejecutiva, considerado el segundo puesto en importancia en el órgano electoral, ya que dirige la Junta General Ejecutiva.

Cuestionado el diputado federal de Morena por los perfiles propuestos por Taddei, en particular el de encargado del área informática y por tanto del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y quien no tiene experiencia en el cargo, comentó que ese puesto no requiere de ésta.

“El mundo de la informática ha evolucionado tanto que hay muchachos de 21, 22 años que conocen mucho más que personas que lleven 30 o 40 años en un cargo relacionado. Las formas de programación, el desarrollo tecnológico pues ha avanzado muchísimo.

“Yo creo que cualquier ingeniero que haya egresado recientemente conoce tecnologías que, a lo mejor, las personas que llevan ahí toda la vida no conocen. Entonces, particularmente en tecnología, no me parece que la experiencia sea una cuestión vital”, sostuvo García Almaguer.

LDAV