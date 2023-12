Un hotel de la Ciudad de México se viralizó en redes sociales ya que dentro de sus políticas más allá de garantizar la seguridad de sus clientes, este ofrece un seguro de embarazo.

Los métodos anticonceptivos sin duda son importantes a la hora de hacer el delicioso, ya sea con la pareja estable que se tiene o con alguna “canita al aire”, ya que estos no solo te protegen de contraer alguna enfermedad venerea o alguna infección, sino también de un embarazo no planeado. Es por ello que de manera consensuada se debe decidir cuál será la forma para el desarrollo responsable de una salud sexual y reproductiva adecuada. Ya que de no hacerlo, los daños pueden ser graves.

Pero no te preocupes, ya que, hablando de los embarazos no planificados, un hotel ubicado en la colonia San Rafael, en la CDMX, causó sensación en redes ya que aparte de ofrecer un lugar “seguro y discreto” para que sus clientes pasen una grato momento a la hora de compartir su “amor”, en dado caso de que no se cuiden o bien falle el método con el que se protegen, este ofrece un seguro a las parejas, en caso de que queden embarazadas.

¿En qué consiste esta política, te ayudan con la leche y los pañales? A continuación te contamos las especificaciones.

A través de un video en TikTok el Hotel Muy, compartió un clip de tan solo 16 segundos en el que dio a conocer en qué consiste dicha “promoción”.

Según se escucha decir que, si la pareja que rentó la habitación después de nueve meses regresa y muestra a su bebé, se les regresa el dinero de la renta del cuarto.

Dinero que bien podría ayudar a los padres para comprar dos paquetes de pañales, una lata de leche de fórmula o bien un pequeño cambio de ropa para el bebé.

Así que ya sabes, si tienes ganas… de pasar un momento grato con tu pareja visita este espacio que se encuentra en Antonio Caso 144, Col,San Rafael, pues no solo velaran por ti durante el tiempo que dure tu encuentro, sino por tu criatura en dado caso de que algo en la matriz falle.

Reacciones en redes:

Como era de esperarse, el clip que evidenció tan novedoso seguro rápidamente se viralizó pues ha alcanzado 408 mil 800 reproducciones, 25 mil 300 me gusta y diversos comentarios , en los que internautas aplauden esta iniciativa

“nadie se había preocupado tanto por mi”

“Bueno, 500 pesos ya sirven para un paquete de pañales”

“Que oferton”

“Pensé que iban a hacerse cargo del huerco”

“Ah huevo”

“ O dios mio, lo bueno es que si se preocupan”

