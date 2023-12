Familiares de personas desaparecidas y colectivos de todo el país rechazaron el informe presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre “la supuesta actualización de las cifras de personas desaparecidas”, que reduce más de 110 mil personas no localizadas a 12 mil 300, ante lo cual le exigieron una disculpa pública.

“No aceptamos que reduzcan a 12 mil 377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición. No aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26 mil 90. No aceptamos que de 36 mil 22 personas digan que no tienen indicios para buscarlas”, declararon en un pronunciamiento.

Ante ello, colectivos y familiares decidieron instalar una protesta afuera de Palacio Nacional, además, cerraron el cruce de las avenidas Reforma e Insurgentes en la Ciudad de México, también bloquearon el Puente internacional Reynosa-Hidalgo, en Reynosa, Tamaulipas; en Culiacán, Sinaloa, también realizaron una protesta afuera de Palacio de Gobierno. Lo mismo sucedió en ciudades de Zacatecas, Guerrero y Guanajuato.

Además , exigieron al Presidente, “una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha, pues si nos vemos obligados a movilizarnos y presentar recursos legales como los amparos, es porque él ha incumplido todas sus promesas de apoyo para buscar, localizar, identificar a quienes se localizan sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad”.

Aunado a ello pidieron que, en lugar de desaparecer a sus desaparecidos, “con carácter urgente se elabore, conforme lo establece la legislación en materia de desaparición y nuestra participación directa, un plan y un proyecto para la búsqueda de todas las más de 110 mil 964 personas desaparecidas, así como la identificación de las más de 56 mil personas sin identificar, como lo dicen las leyes y protocolos nacionales e internacionales para atender la crisis de desapariciones que hay en su gobierno”.

El documento acusa que la comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, no sólo no convoca al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, “sino que instruye y alienta al personal para que se nos maltrate y no respondan ni atiendan los servicios que están obligados por ley para la dignidad de las víctimas”.

Este diario solicitó una entrevista con la comisionada para conocer su opinión sobre el tema, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.