El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió de nueva cuenta contra el Poder Judicial, al señalar que Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es ejemplo de la “podredumbre” en ese poder.

Este lunes, al retomar sus ataques al Judicial, López Obrador dijo que, aunque le cae bien, el ministro Laynez este es:

“No es nada contra él, no es nada personal, es que él es el que sirve en este caso para explicar toda la podredumbre que hay en el poder judicial, hasta me cae bien el ministro Lainez en lo personal, lo respeto”.

Y ejemplificó que la situación es tal que–acuso, basado en su dicho- el integrante del Supremo Mexicano junto con el Congreso de Nuevo León actuaron por consigna para evitar que Samuel García –gobernador de aquella entidad- hiciera precampaña presidencial por Movimiento Ciudadano, así como evitar días antes, de que este nombrara su sustituto en el cargo.

“Como a los del bloque conservador no les convenía, le hablaron al señor Lainez, al ministro y ahí estuvo en la noche, me estaba platicando el gobernador de nuevo León, que ya estaba hasta dormido…. de qué no procedía, que él nombrará sustituto… cómo vemos eso, que está actuando con consigna”.

A su vez, señaló que Laynez Potisek ha hecho 3 cosas en el último mes: recibir consignas de “sus jefes” para resolver temas como el del gobernador de Nuevo León hasta altas horas de la noche, y fallar en contra de la prohibición de los vapeadores en el país, y evitar que los casi 15 mil millones de pesos de 14 fideicomisos del Judicial se destinen a los damnificados por el huracán Otis.