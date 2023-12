El partido entre Bournemouth y el Luton Town de la Premier League fue suspendido, luego de que el defensa Tom Lokyer sufrió un paro cardíaco en el campo.

El jugador recibió atención médica en el terreno de juego y, posteriormente fue sacado en camilla y trasladado a un hospital.

“Nuestro personal médico ha confirmado que el capitán de los Hatters sufrió un paro cardíaco en el campo, pero ya esta respondiendo cuando lo sacaron en camilla.

Recibió tratamiento adicional dentro del estadio, por lo que una vez más agradecemos a los equipos médicos de ambas partes”, dijo en su cuenta de X (@LutonTown) el Luton Town.

El Club añadió que el futbolista británico se encuentra estable y actualmente se está sometiendo a más pruebas.

“Tom fue trasladado al hospital, donde podemos asegurar a sus seguidores que está estable y que actualmente se está sometiendo a más pruebas con su familia junto a su cama.

Nos gustaría agradecer a todos por su apoyo, preocupación y mensajes cariñosos para Locks”.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.

He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx

— Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023