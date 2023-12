Aquí te contamos cuál es la relación entre la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz y el ‘gordinflón’ de la afamada serie The Last of Us, que está basada en el videojuego de terror, acción y aventura desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog.

El nombre de la creadora de contenido para adultos,Karely Ruiz, este sábado se volvió tendencia en redes junto al del ‘gordinflón’-seres conocidos en los videojuegos por expulsar sacos de micotoxinas, que explotan al impactar contra algún objeto– de The Last of Us, luego de que usuarios los compararán con las parejas íntimas de la modelo. Pero porqué, a continuación te contamos.

¿Cuál es la relación entre Karely y el gordiflón ?

La comparación entre la joven regiomontana que ha estado en el ojo del huracán tras su acalorados videos íntimos que ha protagonizado con artistas como Santa Fe Klan y ahora con Babo de Cartel de Santa, surgió tras una publicación en la cual se lee:

“El wey que no perdona nada saliendo del cuarto de Karely Ruiz con todas las ETS después de cogersela”, junto con una imagen del personaje de la serie de HBO Max.

Y es que debido a su “profesión” de Karely en la página azul, según podría estar “infectada” de diversas enfermedades sexuales como sífilis, VPH, herpes,chancroide y hasta VIH, por las parejas íntimas que mantiene y con las cuales presuntamente no usa ningún método de barrera como condones, para evitar alguna infección o enfermedad venérea.

Reacción

Es por ello que, los usuarios mencionaron lo siguiente en los comentarios de la publicación:

“Para que ella tenga tantas its debió acostarse con vatos portadores que no se cuidaron debidamente. En todo caso la culpa no sería de ella, sino de weyes irresponsables”

“Para morir naci. Y ps si me voy cojiendomela ps ya estaba escrito”

“Las infecciones de la karely Ruiz después de bombiarla dándote baje”

“Que asco el machismo, no se quien es Karely Ruiz pero no fuera Luis Miguel que ha pasado hasta por la escoba! Porque el “Rey” el “Sol de México” que feos comentarios”.

“Pa ‘ están los condones de la lo demás es envidia… claro, de la buena”.

El wey que no perdona nada saliendo del cuarto de Karely Ruiz con todas las ETS despues de cogersela pic.twitter.com/NdhBfFCl9G — Ich Bin Edgar (@edgarlorg01) December 16, 2023

