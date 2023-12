2023 está a nada de terminar y a lo largo de 12 meses nos dio música interesante. Rock, pop, electrónica, R&B, hip hop y más se hicieron presentes con artistas de todo el mundo pero solo cinco fueron los que llamaron mi atención.

Es importante mencionar que el poder femenino se colocó sobre el masculino de nueva cuenta y aclarar que no están colocados en un orden específico por lo que todos tienen la misma importancia.

Pelada – Ahora Más Qué Nunca. El empoderamiento y la lucha contra el sistema son los temas centrales que el dúo conformado por Tobias Rochman y Chris Vargas logran en su segundo álbum de estudio.

Y es que la fusión de sintetizadores con temas de actualidad como el feminicidio, el daño ambiental y hasta el abuso de poder dan muestra de que la música no está peleada con la protesta. No hay más qué decir, solo darle play.

Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd? Al mencionar a la cantante estadounidense en automático no se puede decir que tiene alguna canción mala. En su álbum, Del Rey sigue con su estilo que enaltece la cultura estadounidense pues en estos tracks escuchamos fusiones del folk, country y un poco de gospel.

Eso sí, el pop alternativo no podía faltar y los temas destacados como “A&W”, “Taco Truck x VB”, “The Grants” y más dan muestra de que Lana es buena creando álbumes conceptuales.

Caroline Polachek – Desire, I Want To Turn Into You. ¿Cómo rescatar el sonido de los 90 y hacerlo sonar actual? Bueno, eso es lo que logró Caroline Polachek con su álbum el cual habla sobre amor pero también de destrucción. La originaria de Estados Unidos junto a Danny L Harle lograron hacernos recordar los buenos años de Ace Of Base y Cocteau Twins, por mencionar algunos.

Muestra de la importancia de este álbum es “Fly To You”, track en el que logró reunir a Dido y Grimes que fusiona la cultura pop del pasado y el futuro.

Mon Laferte – Autopoiética. La cantante méxico-chilena siempre se ha caracterizado por arriesgarse y en su más reciente LP no fue la excepción pues reunió géneros como el trip hop, dembow, techno y hasta tropical.

Y es que Laferte cumplió al pie de la letra el título del álbum pues ella define que es un ser que se recrea constantemente. Aunque el álbum no sigue una coherencia sonora definitivamente es una de sus cualidades porque no se siente como un material sin sentido.

Kelela – Raven. La cantante estadounidense presentó su segundo álbum y al ritmo de R&B, House y ambient para hablar sobre el amor que se tiene a ella misma pero también sobre lo queer y lo afro.

Temas producidos por LSDXOXO, Bambii, Kaytranada, entre otros nos dan un viaje sin parar por más de una hora en el que la también compositora demuestra que no necesita de un gran sello para darnos, tal vez me adelante, uno de los álbumes de la década.

@Leo_Vega