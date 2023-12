Después de haber conseguido el campeonato mundial Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) de peso paja, tras doblegar por la vía de las puntuaciones a Fabiola Caporal, la peleadora mexicana Elizabeth Polvorita Cruz continúa entrenando todos los días para conseguir nuevos campeonatos, pero sobre, todo para realizarse como boxeadora.

Antes de de su más reciente pelea en donde salió vistoriosa, la pugilista de 20 años, oriunda de Ciudad Nezahualcóyotl, habló en entrevista sobre mundo del boxeo, los apoyos economicos, entrenamientos, su equipo de trabajo, la familia y también de cómo se le ha presentado el camino en este deporte siendo mujer y cuáles son sus planes inmediatos.

La boxeadora inició en este deporte a los 11 años y al principio sólo lo hizo para bajar de peso, pero cuando ella observaba a su papá viendo el boxeo por televisión pensó que podría ser emocinante pobrar suerte arriba y abajo de un cuadrilátero, y así fue como su entrenador, Enrique “Tanque” Jiménez, descubrió que tenía talento y aptitudes para pelear y, dos años más tarde, tuvo su debut amateur.

“La verdad es que en mi familia nuna han habido otros boxeadores, ni peleadores, fue un poco raro el proceso para que yo llegrara, pero lo que sí es un hecho es que desde muy niña me inculcaron hacer deporte, y pues este me llamó mucho la atención porque mi padre ha sido aficionado desde que me acuerdo, entonces agarré valor y fue así como inicié”, selañó Polvorita.

Ahora, con 20 años de edad, Eli es la flamante campeona de peso paja por el Consejo Mundial de Boxeo, acumula 13 peleas como profesional con solo dos perdidas, ya es campeona nacional de peso paja y en amateur logró 50 pelas, en donde perdió cuatro.

La peleadora de vez en vez deja algunos mensajes en sus redes sociales, como el que posteó el 5 de octubre del presente año donde puso: “En el cielo hay alguien que quiere que sigas luchando por tus sueños. Stay Strong”, el cual probablemente está dedicado a su madre, quién ya falleció.

“De mi familia siempre he recibido todo el apoyo, así como de mi familia boxistica, pero como todo siempre hay cosas buena y malas, pero con mi familia siempre han jalado al 100%. Mi madre me apoyó hasta su último momento de vida y mis coaches también, son cosas que siempre agradezco que quieren lo mejor para nosotros y me siguen sacando adelante y ahora gracias a ello se están dando los resultados”, aseguró.

Como mujer, la experiencia de Elizabeth dentro del boxeo no ha sido tan dura, si bien reconoce que este sigue siendo un deporte en donde los hombres tienen salarios mucho muy superiores a los de las mujeres, Polvorita también asegura que en su caso no ha sido tan complicado y que percibe que, poco a poco, ellas van ganando terreno para contar con mejores opciones.

“De las cosas que más me doy cuenta y que sería bueno que cambiarán es que la paga es muy diferente, pero también confío en que todo está evolucionando, se le están dando nuevas oportunidades a las chicas y eso es un avance. La verdad es que tampoco me he sentido con alguna limitante que me frustre o me indigne, así que seguiremos buscando oportunidades.

Amiga del rapero Eme Malafe y del pugilista David Rey Picasso, Polvorita asegura que forman un gran equipo en el gimnasio y que sus compañeros le resultan una gran inspiración. “Mis modelos a seguir también pueden ser como Jackie Nava o Ana María Torres, son como una inspiración para seguir luchando y forjando mi carrera deportiva.

En cuanto al posible apoyo de la Federación Mexicana de Boxeo o alguna otra autoridad deportiva, la peleadora prefirió reservar sus comentarios y mejor habló de cómo ha sido su experiencia en ese sentido.

“No hemos tenido un apoyo de una promotora y solo estoy trabajando con mi equipo, así es como han llegado los resultados, pero por su puesto que no estamos peleados con la idea o la posibilidad de que llegue más apoyo y trabajar con ellos, pero por ahora somos independientes”, dijo.