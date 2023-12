Una avioneta cayó sobre una autopista en Carolina del Norte dejando el tráfico colapsado.

El hecho ocurrió la noche de este 14 de diciembre sobre la autopista I-26 ubicada en la ciudad de Asheville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos.

A través de redes sociales se difundieron videos de cómo quedó la avioneta al impactarse contra el asfalto de la autopista.

En las imágenes, captadas por cámaras de los helicópteros de los noticieros locales, se aprecia a bomberos alrededor de la aeronave colapsada de la cual salen pequeñas brumas de humo toda vez que logran controlar el incendio que provocó al caer.

Una avioneta se estrelló en autopista I-26 en Asheville, Carolina del Norte, provocando un alto total del tráfico. Testigos reportan que la aeronave cayó y se incendió al impactar; aún se desconoce el número de pasajeros. pic.twitter.com/QTaFDwJ6E7 — Noti OccidenteSV (@NOccidente23046) December 15, 2023

En otro clip -tomado por los automovilistas cercanos en sentido contrario- se observa un densa y gran columna de humo y las llamas ardiendo en la avioneta.

🚨#UPDATE: More video, taken by storm chaser@ReedTimmerAccu shows emergency crews heading to the scene of a small plane crash about a mile and a half from him as he was driving. pic.twitter.com/5nsZlzT4qc — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 15, 2023

De momento se desconoce cuántas personas viajaban en la aeronave, así como si lograron sobrevivir al aparatoso accidente.

De acuerdo con la cuenta de X -antes Twitter- ’Rawsalerts’ presuntamente en la aeronave habían dos pilotos y presentó una baja presión de aceite y un corte de energía antes de estrellarse, esto luego de que compartieran el audio del control de tránsito aéreo local (conocido como ATC) del avión -con número de cola N907L.

🚨#UPDATE: Here is the complete ATC audio of the plane that crashed with tail number N907L with 2 souls on board. Looks like they tried everything they could as they dealt with low oil pressure and a power failure before crashing. pic.twitter.com/2mQh8KxVWR — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 15, 2023

Por su parte el medio Citizen Times informó que Allen Morgan -supervisor del SEM del condado de Buncombe– dijo que al parecer las dos personas no están heridas.

“Transportamos a dos personas fuera del accidente aéreo, pero no parece haber ninguna herida que ponga en peligro sus vidas”, dijo Morgan.

"We transported two people out of the plane crash, but there does not appear to be any life-threatening injuries," Allen Morgan, Buncombe County on-duty EMS supervisor told the Citizen Times. pic.twitter.com/6UESmwJL0U — Don't Panic! (@BravesWorldCham) December 15, 2023

Al corte ninguna autoridad oficial ha dado mayores detalles de lo ocurrido.

