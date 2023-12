A partir del 15 de enero de 2024, la Secretaría de Movilidad (Semovi) regalará cascos certificados a los motociclistas, de un total de mil que fueron donados por organizaciones internacionales, los cuales serán repartidos en varias etapas.

En el marco de los “Diálogos #ParaSalvarVidas. Siniestros viales y su impacto en la salud pública”, el titular de la Semovi, Andrés Lajous, recordó que la dependencia ha realizado diversas acciones y campañas para evitar incidentes graves y fatales en vialidades, en los que se vean involucrados motociclistas.

Por ello, se repartirán cascos certificados para la conducción segura de motociclistas, específicamente para hombres de 18 a 45 años de edad, quienes durante los operativos de revisión se encuentren que manejan bajo cilindraje y no cuenten con casco adecuado o estén dañados

Asimismo, para ser beneficiario se deberá asistir a la motoescuela y tener documentación en regla, cabe mencionar que la ciudad fue seleccionada entre 73 metrópolis del mundo para recibir las donaciones.

“Dentro de los operativos para salvar vidas, donde se hace la revisión que las personas traigan caso, que no vengan más de dos personas en una motocicleta, que no vengan menores de edad, que no vengan con aliento alcohólico o que no traigan sus documentos, le vamos a dar vales a quien así lo solicite para poder asistir a la motoescuela; y una vez que asista a la motoescuela pueda recibir su casco. (…) Esta donación de casco tiene unos requisitos básicos: asistir a la motoescuela, tener la licencia de motociclista A1 o A2 vigente, tener placas y tarjeta de circulación vigente de la Ciudad de México, la CURP de la persona conductora, tener seguro y no haber recibido un casco previamente”, señaló Lajous.

En tanto, como parte de las estrategias emprendidas por la Semovi y con el apoyo de la Alianza de Ciudades Saludables para incentivar el uso de casco, el cual es obligatorio de acuerdo con las últimas reformas impulsadas por la Secretaría de Movilidad, se han instalado 40 señaléticas en vía pública para indicar el uso obligatorio de casco, en vialidades importantes donde se ha detectado alta incidencia de hechos de tránsito como en Insurgentes, Calzada Ignacio Zaragoza, Periférico y ejes viales.

