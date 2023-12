El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no tiene nada que ocultar, pero no hay ninguna prueba de que su hijo Andrés López Beltrán le haya pedido a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario. No hay ninguna prueba que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama que le dieran un contrato a un empresario. No tenemos nada que ocultar, es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie y no hay ninguna prueba que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario, es un invento porque están en contra mía. Hay cosas que no se pueden ocultar, como la riqueza.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; RECIBE SENADO NOMBRAMIENTOS PARA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, informo que el Senado de la República recibió un oficio con los nombramientos para ratificar a 10 magistrados para la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se trata de Aarón Marino Álvarez Montiel, Claudia Angélica Nogales Gaona, Diana Tecontero Juárez, Édgar Armando Aguirre González, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, Ely Cruz Pérez, Francisco Medina Padilla, Magali Iraís Mendoza Ríos, Ricardo León Caraveo y Surit Berenice Romero Domínguez. El documento se envió directamente a la Comisión de Justicia, el pasado 12 de diciembre.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; REFORMA SOBRE SALARIO BASE PARA DEPORTISTAS, SE DISCUTIRÁ EN EL PRÓXIMO PERIODO

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, para establecer un salario base para los deportistas profesionales, se discutirán hasta el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, porque es necesario hacerle algunos ajustes. Mencionó que este proyecto no podía ser presentado en sus términos, sin matizarlo y dar la oportunidad para generar la igualdad en cuanto a las percepciones que reciben hombre y mujeres que practican alguna disciplina deportiva. Debemos hacerlo con mucha justicia e igualdad, y yo creo que ese compromiso lo vamos a llevar a cabo sin lastimar a la iniciativa privada que invierte, para poder visibilizar las habilidades de las mujeres. Eduardo Ramírez enfatizó que hay que empoderar a quienes se dedican al deporte, pero sin poner en riesgo su actividad por falta de recursos. Cabe mencionar que el 15 de noviembre, las comisiones del Trabajo y Previsión Social, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron un proyecto para proteger los derechos laborales de las y los deportistas profesionales, así como para establecer la igualdad de salario base para mujeres y hombres en el ámbito deportivo.

SENADORA OLGA SÁNCHEZ; ENVÍA SENADO AL EJECUTIVO REFORMA PARA FORTALECER MECANISMOS DE CONTROL SOBRE USO DE LA FUERZA

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, informo que con 99 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto para fortalecer los mecanismos de control y verificación de la legitimidad y los límites de uso de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública, con apego a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El proyecto de decreto, que fue remitido al Ejecutivo Federal, reforma la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Olga Sánchez Cordero, dijo que la propuesta contribuye a establecer los límites del uso de la fuerza por parte de aquellas autoridades encargadas de la seguridad pública, al dotar de mayor claridad a la Ley. Añadió que la propuesta resulta benéfica para la ciudadanía y establece las reglas mínimas y no limitativas en el uso de la fuerza en casos extraordinarios. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, destacó que el documento precisa cuatro conceptos: uso de la fuerza, racionalidad, oportunidad y lesión grave. Además, sienta las bases para el uso de la fuerza en casos extraordinarios, y se ofrecen mayores condiciones de certeza jurídica a los gobernados y garantías para proteger y tutelar sus derechos.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; DEBATEN EN SENADO SITUACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

El senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, informo que durante el apartado de agenda política, las y los senadores de la República debatieron sobre la situación por la que atraviesa la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los nombramientos que tiene pendientes el Senado en esa instancia. El legislador indicó que en su Grupo Parlamentario no hay ninguna objeción para nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues cualquiera de las propuestas enviadas por la Suprema Corte, puede ser un digno representante. Por Morena, el senador Ricardo Monreal dijo que hay un desencuentro en el Tribunal Electoral y un desacuerdo interno entre los pares, lo que representa una alerta que no se debe soslayar, por ello, consideró que el Senado es la institución que debe vigilar por el funcionamiento adecuado de dicha instancia; pero no hay, como se pretende hacer notar, una profunda crisis constitucional, sino sólo un desencuentro entre pares. El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, expresó que las dirigencias del PRI, PAN y Morena están de acuerdo para no nombrar a los magistrados que hacen falta, y mantener la crisis institucional en la que está sumida la Sala Superior, y así tener el control de un tribunal que debe ser autónomo. La senadora Claudia Edith Anaya Mota, negó que el PRI sea responsable de tener incompleto el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues la instrucción desde el partido es sacar adelante los casi 100 nombramientos en temas de órganos electorales y también del Tribunal de Justicia Administrativa. El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, dijo que es necesario integrar las salas regionales y la Sala Superior, por lo que los senadores no deben rehuir a la responsabilidad jurídica que tienen para dar certeza al árbitro electoral, por lo que de poco va a servir un debate mientras no haya votos para hacer nombramientos.

SENADO; APRUEBA PROYECTO PARA EXPEDIR LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

La Cámara de Senadores aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que regula y homologa los principios para la gestión pacífica y colaborativa de los conflictos. El proyecto, que fue aprobado en lo general con 101 votos a favor y dos abstenciones, también reforma las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el documento se destaca que los mecanismos de solución de controversias son cauces extra jurisdiccionales surgidos al margen del proceso y desarrollados algunas veces por órganos no vinculados al Poder Judicial y otras veces por las mismas instancias de justicia, a través de un conjunto de prácticas y técnicas dirigidas a: Posibilitar la solución de los conflictos al margen de los tribunales en beneficio de todas las partes implicadas; reducir el costo y la dilación con relación al proceso judicial; y prevenir los conflictos jurídicos que estarían probablemente destinados a ser llevados ante los tribunales, lo que coadyuva en la búsqueda de tutela judicial efectiva. La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, subrayó que se trata de un día histórico, ya que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de impulsar un nuevo ordenamiento que, responderá a la deuda que tenemos con nuestro país en materia de justicia. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, refirió que esta nueva ley mejorará sustancialmente el modelo de justicia en México y complementará al recién publicado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con lo que se busca alcanzar los principios constitucionales en materia de impartición de justicia y se ofrecen a las personas alternativas más allá de la confrontación directa. Con esta norma, además, estamos abonando a la cultura de la paz, pues se ofrecen opciones igual de efectivas que en un juicio, pero mucho más expeditas, como la negociación, la mediación, la conciliación o el arbitraje y añadió que con ella se resolverán los conflictos sin que las personas enfrenten los largos procedimientos o juicios que duran meses o años, y que ahuyentan a las partes de los tribunales. El senador Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional, dijo que esta reforma es una de las legislaciones más relevantes de la presente Legislatura, ya que apostar por los mecanismos alternativos de solución de controversias, genuinamente ayudaría a resolver de forma más amigable los conflictos entre las personas, lo que abonará a la paz que tanto necesita México. La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas consideró que dicha ley contribuirá a fortalecer la convivencia armónica y la justicia social, además de que representa un respiro a los órganos jurisdiccionales que hoy están desbordados de asuntos, y en última instancia, a consolidar un México más justo.

SENADOR RICARDO MONREAL; DIFÍCIL LOGRAR MAYORÍA CALIFICADA PARA NOMBRAMIENTO DE MINISTRA

El senador Ricardo Monreal Ávila reconoció que no se logró un acuerdo para contar con la mayoría calificada en el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el Ejecutivo podría ejercer su facultad para hacer la designación de forma directa. Sería la primera vez, en la historia del país, que el Presidente acuda a sus facultades constitucionales para que, en razón de la segunda terna rechazada, asuma su decisión en favor de una de las personas que la integran. Señaló que no se logro el acuerdo en la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la designación de los dos nuevos magistrados, aunque se estaban planteando alternativas, que no fueron aceptadas, para un Periodo Extraordinario en enero y retomar toda la negociación. Los senadores quieren resolver hoy el tema de los magistrados de la Sala Superior, magistrados de las cinco Salas Regionales, magistrados estatales, Justicia Administrativa, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Suprema Corte. Se intentó pactar, un acuerdo integral para designar los, aproximadamente, 100 nombramientos pendientes por el Senado, pero se cayó por diferencias internas en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Era un acuerdo amplio, para revisar perfiles de varios nombramientos: magistrados de la Sala Superior, magistrados de las Salas Regionales, de los Tribunales Locales Electorales, de Justicia Administrativa, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la ministra de la Corte. Monreal Ávila señaló que los acuerdos no tenían que ver con un trueque si no para cumplir con las obligaciones del Senado. Ante las acusaciones de corrupción en sentencias y delitos índole sexual, Monreal aclaró que no las comparte. Conozco a los magistrados, a todos. Aunque no fue esta Cámara quien los eligió, no fue este Senado quien los designó, tengo una buena opinión de quienes han sido presidentes.

SENADOR FÉLIX SALGADO; INAUGURAN MUESTRA GASTRONÓMICA Y ARTESANAL PARA IMPULSAR TURISMO EN ACAPULCO

El senador Félix Salgado Macedonio inauguró la exposición “Acuérdate de Acapulco. Juntos haremos que brille de nuevo”, una muestra de artesanías, productos textiles, gastronomía y bebidas típicas de la entidad, que tiene el objetivo de impulsar el turismo en el Puerto, así como apoyar a la activación económica tras el paso del huracán “Otis”, en octubre pasado. Los estamos invitando para que vayan a Acapulco, este es el propósito de este evento, que puedan ir y disfrutar de nuestras bellas playas. Nuestras compañeras y compañeros, vienen a exponer sus artículos de las distintas regiones del estado, las traen con mucho gusto, con mucho cariño para compartir con todos ustedes. En las vacaciones de Navidad y Año Nuevo se lleva a cabo un espectáculo de pirotecnia alrededor de toda la bahía, el cual tiene un reconocimiento internacional, y puede disfrutarse desde la playa. El legislador recordó que las costas de Guerrero sufrieron los estragos del huracán “Otis”, que sólo en 24 horas pasó de ser tormenta a huracán categoría 5. Gracias a la solidaridad, generosidad y humanismo de los mexicanos de toda la República, del Gobierno Federal y la administración estatal, así como del trabajo de los guerrerenses, el Puerto de Acapulco avanza en su reconstrucción. Félix Salgado afirmó que la recuperación está fuerte, porque llegan los apoyos del Gobierno Federal y los programas sociales, que oscilan entre los 61 mil millones de pesos. La secretaria de Cultura de Guerrero, Aída Melina Martínez Rebolledo, invitó a visitar Acapulco y apoyar a su reactivación económica, necesitamos que en este periodo vacacional, volteen y se acuerden de Acapulco, que digan vamos a unirnos con una visita de días, para que vuelva a sentirse el calor humano. Acapulco y Coyuca de Benítez están de pie, agradezco a los artesanos que están aquí dando una muestra de lo que es Guerrero con su mezcal, café, con el agua de coco y con el folklor de este estado.

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL; MORENA PREFIERE DAR DINERO A LAS PERSONAS QUE ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO O SU CONDICIÓN DE VIDA

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, señalo que los gobiernos de Morena privilegian los apoyos económicos a las personas que demandar elevar el nivel educativo de los estudiantes. Lamento los resultados que se tuvieron en la prueba Pisa, en donde nuestro país ocupa los últimos lugares. En la cuestión educativa, ya son más constantes que cuando voy a reuniones las amas de casa, las mamás, algunos papás me digan que la educación está muy mal y vamos para abajo. En las pruebas Pisa, que son pruebas que se hacen a los miembros de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de Países de Latinoamérica y de Europa, esta prueba PISA hace exámenes de matemáticas, de ciencias, de comprensión de lectura a todos los países miembros la verdad es que México salió en los últimos lugares. El gobierno en vez de pues tomar la responsabilidad de que la educación les están señalando que está mal con pruebas realmente uniformes para todos los países que están siendo evaluados, pues el gobierno nada más dice que es que no toman en cuenta las condiciones en México que son diferentes a otros países. Queremos progresar y lo que el Gobierno está inculcando en la población es que te acostumbres a que te den un dinerito, que medio comas y que hay así vas a ser feliz. Créanme, ciudadanos y ciudadanas, que de esta forma nunca nuestro país va a avanzar, solo van a avanzar los que verdaderamente estudian, los que verdaderamente trabajen. Quiero hacer un llamado de atención en estas pruebas Pisa, el 62 por ciento de los hombres no alcanzaron el nivel básico en matemáticas; la matemática se considera que es una materia muy importante para el desempeño profesional de las personas. Las mujeres salieron con un rendimiento todavía más bajo, el 69 por ciento de las mujeres no alcanzan un nivel, pues mínimo de rendimiento en las pruebas. Consideró que se tiene que exigir, padres de familia, que las escuelas y los maestros también que nos ayuden a que podamos tener un mejor rendimiento.

CLAUDIA SHEINBAUM; LA CUARTA TRANSFORMACIÓN NO ES UN MODELO INDIVIDUALISTA, ES UN PROYECTO QUE VELA POR EL CRECIMIENTO DE TODAS Y TODOS

La precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM), Claudia Sheinbaum, durante el encuentro con la militancia de Guaymas, en el estado de Sonora, donde recordó que la Cuarta Transformación no es un modelo individualista y sino que por el contrario es un proyecto que vela por el crecimiento de todas y todos, señalo que el desarrollo es con todos y con todas, porque no puede ser que el desarrollo sea para unos cuantos y para otros no. México tiene que seguir creciendo con prosperidad compartida, porque si no se comparte la prosperidad, solamente se queda en unas cuantas manos y es humanista porque nosotros vemos por el que se quedó atrás, por el que no ha podido. No somos de esos modelos individualistas que solamente dependen del esfuerzo personal. Recordó que Sonora está en su mejor momento en cuanto al empleo formal y la inversión extranjera gracias a los proyectos impulsados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, entre los que destacó la Planta Solar ubicada en este estado, la cual es más grande de América Latina, la nacionalización del litio y la ampliación del puerto de Guaymas, la cual tendrá continuidad con la 4T. Claudia Sheinbaum, resaltó la seguridad como un eje importante de su proyecto y recordó que es una mujer de resultados, después de que logró bajar 50 por ciento la incidencia delictiva cuando fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México, además de que hoy hay cero impunidad en los feminicidios, gracias al trabajo realizado en conjunto con la titular de la Fiscalía General de la CDMX, Ernestina Godoy.

XÓCHITL GÁLVEZ; MI GOBIERNO BUSCARÁ CONSTRUIR UN SEGUNDO PISO EN LA CASA DE LOS CIUDADANOS

Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la presidencia de la República de la oposición, criticó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por querer construir un segundo piso de la Cuarta Transformación, pero afirma que ella quiere un segundo piso para la casa de todos los mexicanos. Xóchitl Gálvez, destaca que su gobierno buscará construir un segundo piso en la casa de los ciudadanos. La aspirante presidencial pidió a los mexicanos trabajar unidos para lograr ese segundo piso en sus casas, luego de criticar las intenciones del gobierno del presidente López Obrador, de construir un segundo piso de la 4T. Ellos te prometen el segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo mejor quiero ayudarte a que tú construyas el segundo piso de tu casa. Destacó la importancia de trabajar para el pueblo y que los hogares puedan ser ampliados con el esfuerzo de todos. Quiero un México donde los castillos de varilla se conviertan en las paredes para que tu casa pueda crecer como tus sueños. Estos castillos de varilla representan la actitud entrona y de trabajo de la clase media, de la gente que cree en su esfuerzo la hará salir adelante.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; PIDE MÁS APOYO PARA PROMOVER CULTURA Y TRADICIONES DE MICHOACÁN

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, al asistir a la “Feria Michoacán: Ruta de la Ciénega al Volcán”, llamó a cerrar filas para promover la importancia que tiene Michoacán para el país, pues la entidad es mucho más de lo que se dice en las noticias y se deben destacar sus tesoros geográficos y culturales. El legislador del PRD dijo que el Senado de la República es la casa de la Federación, donde se debe tener la responsabilidad de promover todo lo bello que tiene México. El alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, añadió que los presidentes municipales han tomado acciones para garantizar la seguridad de los visitantes y eso ha promovido el turismo y la seguridad de quienes asisten a Michoacán. La escritora Gloria López Morales añadió que la entidad se merece más reconocimiento y proyección hacia el exterior y pidió al Senado de la República que se promueva la cocina del estado. José García Segura, representante de Casa Michoacán, comentó que esta ruta de singular belleza es muy importante para la entidad, por lo que invitó a disfrutar de las artesanías, de la comida, de los deshilados, los danzantes que se congregan en esta exposición, en el Senado de la República. El presidente municipal de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado, agradeció la oportunidad de representar a Michoacán con esta muestra, y decir todo lo que somos, no sólo es el alma de México, es el estado que por obligación deben ir a visitar.

JANET YELLEN; ESPERA INFLACIÓN EN TORNO A META DE 2% PARA FINES DE 2024

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, estimo que Estados Unidos volverá a la inflación buscada por la Reserva Federal (Fed, banco central), de 2% anual, a fines del 2024. Creo que cuando lleguemos al final de 2024, el ‘2’ será ciertamente el primer número del dato de inflación. La inflación cedió ligeramente en noviembre en Estados Unidos situándose en 3.1% interanual, frente al 3.2% registrado el mes anterior, según el índice IPC publicado el martes por el Departamento de Trabajo. El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó ligeramente en un mes, un 0.1%, apenas por encima de las expectativas de los analistas. Yellen afirmó que absolutamente va a permanecer en su puesto hasta las elecciones presidenciales del próximo año, citando las tareas que aún quería llevar a cabo. No me voy a ninguna parte tenemos mucho trabajo por hacer. Estoy entusiasmada. Yellen, de 77 años, lleva en su puesto desde enero de 2021.

JOE BIDEN; CÁMARA DE REPRESENTANTES VOTÓ 221 A 212 PARA APROBAR UNA RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA INVESTIGACIÓN DE JUCIO POLITICO.

La Cámara de Representantes, votó a favor de formalizar la investigación de juicio político de la mayoría republicana contra el presidente Joe Biden, una medida que podría darles más poder legal para investigar los negocios de su familia. La votación deja a los republicanos en los distritos que Biden ganó en 2020 oficialmente sobre si apoyan una investigación que hasta ahora no ha descubierto ninguna irregularidad por parte del presidente. Los republicanos de los Comités de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes han estado tratando de demostrar durante meses que Biden se enriqueció con los negocios de su familia en el extranjero y aceptó sobornos. El pleno de la Cámara nunca votó a favor de abrir una investigación de juicio político, lo que llevó a muchos demócratas a cuestionar su autoridad legal. Esto nos ayuda a conseguir los testigos, los testigos clave, que queremos, así lo señalo el representante de Ohio Jim Jordan, presidente del Comité Judicial, y agregó que envió un mensaje fuerte a la Casa Blanca de que todos los republicanos votaron por él. Los legisladores republicanos han dicho que una votación para autorizar formalmente la investigación les daría influencia en los tribunales mientras buscan documentos y testimonios de testigos, incluido el de Hunter Biden, quien desafió una citación para presentarse a una declaración a puerta cerrada. El representante republicano Don Bacon de Nebraska, que representa un distrito que votó por Biden, dijo que cambió de opinión acerca de formalizar la investigación porque el presidente dejó de proporcionar información. Dije este verano: si el presidente está proporcionando información, por qué necesitamos una investigación. La resolución para dar luz verde a la investigación establece las reglas para las audiencias públicas y ordena a los comités que produzcan un informe público con sus conclusiones. Otra resolución otorga a los presidentes del comité autoridad para solicitar la ejecución judicial de sus citaciones con los testigos que se nieguen a testificar. Sin formalizar la investigación, un juez podría dictaminar que las citaciones quedan fuera del ámbito de competencia de un comité. En 2019, la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó una resolución para autorizar la investigación de juicio político contra el entonces presidente Donald Trump, ya que los testigos se resistieron a las solicitudes de testimonio ante el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana, dijo la semana pasada que votar para autorizar la investigación era un paso necesario debido a las obstrucciones de la Casa Blanca. El representante de Maryland Jamie Raskin, el principal demócrata en el Comité de Supervisión, advirtió a los republicanos que representan los distritos ganados por Biden en 2020 que la votación del miércoles es una pendiente resbaladiza para una votación sobre la destitución del presidente. La Casa Blanca dijo que los republicanos ya han adquirido miles de páginas de registros y documentos bancarios y horas de testimonios, lo que, refuta la afirmación de que están obstruyendo las investigaciones. En lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se centran en atacarme con mentiras. En lugar de hacer su trabajo en el trabajo urgente que hay que hacer, están optando por perder el tiempo en este truco político infundado que incluso Los republicanos en el Congreso admiten que no está respaldado por hechos, afirmó Biden.

