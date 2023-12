El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha pasado de criticar a los órganos y poderes autónomos a paralizarlos, además de poner a otros en la mira para desaparecerlos. Este año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) quedó paralizado por varios meses, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) operó incompleto y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentó una de sus crisis más profundas. El Poder Judicial fue criticado por López Obrador, quien proyecta una reforma que modifique su integración mediante el voto ciudadano. El presidente López Obrador anunció que, antes de que concluya su gobierno, enviará una propuesta para transformar a la administración pública y para que desaparezcan los órganos autónomos, los cuales califica como inservibles y onerosos. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. El argumento del presidente López Obrador para desaparecer a los autónomos radica en que son costosos y no sirven al pueblo de México. Ha asegurado también que esas instituciones conforman un aparato paralelo al gobierno para tener todas las decisiones del poder público. Para desaparecer a los autónomos no basta con que el presidente de la República lo decida. Se requiere de la aprobación de mayoría calificada en el Cámara de Diputados y el Senado de la República. En ninguna de las cámaras, Morena y aliados cuentan con los votos suficientes, pero pueden tener un nuevo aliado: Movimiento Ciudadano, luego de que se rompió el bloque de contención que había con PAN, PRD y PRI. Para aprobar una reforma a la Constitución en el Senado se requieren dos terceras partes de los miembros presentes, entre 83 y 85 legisladores. Morena tiene 71, por lo que necesitaría a los 13 que tiene Movimiento Ciudadano, así lograría 84. En la Cámara de Diputados el escenario es más complicado. Morena y sus aliados tienen 273 legisladores, pero se requieren de 334 votos para una reforma constitucional. Aún sumando los votos de MC, no se alcanzan los votos, pues se quedarían con 303. En el caso del Poder Judicial, para que sus integrantes sean electos por voto, también se requiere de una reforma constitucional, pues hoy el mecanismo de elección está establecido en la Carta magna.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; PIDE PRUDENCIA HASTA CONOCER EL CONTENIDO DE INICIATIVAS DEL EJECUTIVO

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmo que una vez que el Ejecutivo Federal presente las iniciativas al Congreso de la Unión, el Senado de la República estará listo para discutir, en un debate público, amplio y de altura, las reformas sobre los órganos autónomos y al Poder Judicial. La senadora enfatizó que lo más sano para nuestra nación es escuchar, dialogar y, hasta donde sea posible, construir el consenso sobre las reformas que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ana Lilia Rivera afirmó que lo peor que puede pasar es no dialogar, hablar y opinar, pues todos los temas se pueden discutir, ya que todo es cambiante, incluso las instituciones. Lo que debemos hacer en este momento, es propiciar un debate responsable, porque se trata de reformas a la Constitución o a nuestras instituciones, donde se puedan expresar todas las visiones de este país, de los Grupos Parlamentarios, de las organizaciones y de la sociedad entera. Insistió en que es necesario conocer el contenido de las iniciativas, para que las y los legisladores puedan definir el camino que seguirán para desahogarlas, así como evitar ser imprudentes sobre afirmar o negar las propuestas hasta no conocer el sentido de ellas. Por eso, se requiere hacer un llamado a la prudencia, a la mesura, para esperar y conocer los alcances de los proyectos. Lo mejor y lo más sano es siempre escuchar, es siempre dialogar y, hasta donde sea posible, lograr el consenso. A veces las posiciones son tan radicales de un lado y del otro, que no es posible, pero creo que mi misión y mi trabajo es hacer lo posible. Ana Lilia Rivera, informó que existe una gran posibilidad de que se llegue a un consenso, para que, en la sesión de hoy miércoles 13 de diciembre, se designe a la ministra que ocupará la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo es posible cuando se dialoga con razón, y creo que en este momento lo peor que le puede pasar, no a un Grupo Parlamentario, al Senado en su conjunto, es renunciar a la capacidad de llegar a un acuerdo, que permita que sea esta Cámara quien decida sobre este nombramiento, porque de no hacerlo, esta facultad se le cede al Ejecutivo. Detalló que tanto ella como el presidente de la Junta de Coordinación Política han estado conversando con los Grupos Parlamentarios para llegar a un acuerdo en torno al nombramiento que, será el primer asunto de la agenda a desahogarse el día de hoy en el Pleno. La senadora añadió que también se tiene considerado ingresar el nombramiento de representantes de tribunales administrativos en el orden del día de la sesión, que se prevé larga; además, nombramientos de consulados y posiblemente embajadores pendientes.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; SENADO HARÁ LO POSIBLE PARA DESIGNAR A LA NUEVA MAGISTRADA A LA SCJN

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, expresó confianza en lograr una mayoría calificada para nombrar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que cubra la vacante que dejo el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Aseguró que entre los grupos parlamentarios hay determinación y claridad para que sea el Senado de la República y no el Presidente quien designe a la ministra de entre quienes propuso en la segunda ocasión. El pasado 29 de noviembre se rechazó la primera terna en la que se presentaron Bertha Alcalde Lujan, Lenia Batres Guadarrama, y María Estela Ríos las que no alcanzaron los votos necesarios, es decir el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes en el pleno. En la segunda terna el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso de nueva cuenta a Bertha María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama, e incluyó en esta terna a María Eréndira Cruz Villegas Fuentes, quien actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. El presidente de la JUCOPO destacó que trabaja de cerca con los Grupos Parlamentarios, para construir la mayoría calificada que requiere la designación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espero tener la mayoría calificada para sacar el nombramiento de la Corte. Refirió que entre los pendientes de la Cámara de Senadores, de cara al cierre del Periodo de Sesiones el próximo 14 de diciembre, también se encuentran los nombramientos de los magistrados regionales electorales, para los cuales, indicó que ya se tiene un avance significativo para entrar con todo en la negociación. Aseguro que antes del jueves se tendrán los acuerdos para sacar adelante los nombramientos de las salas regionales en materia electoral, pues son más de 40, y esto es un poco más complejo. Precisó que también se ha trabajado para que se apruebe el día de hoy miércoles, 13 de diciembre, la extinción de Notimex. Eduardo Ramírez recordó que el Senado ya avanzó en los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de Electricidad; así como las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, para consolidar el IMSS-Bienestar. En el tema de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), expresó que el Senado dio un paso importante, porque se cierra un capítulo de impugnaciones y se abre un nuevo proceso de inscripción. Explicó que con ello se salvaguardan los derechos de quienes ya se les había otorgado un dictamen de idoneidad, pues podrán volver a participar, porque de nueva cuenta habrá evaluaciones y comparecencias, por lo que se tendrá la posibilidad de construir los tres posibles nombramientos para el siguiente periodo. Respecto de la propuesta del Presidente de la República para desaparecer a los organismos autónomos, el legislador subrayó que es necesario hacer un análisis de lo que sí sirve y de lo que no. Puntualizó que el próximo 14 de diciembre el Senado de la República cerrará los trabajos del Periodo Ordinario de Sesiones.

CLAUDIA SHEINBAUM; RELATA UNA ANÉCDOTA DE CUANDO ERA JOVEN Y EXPERIMENTÓ EL ACOSO

La precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM), Claudia Sheinbaum, compartió en el tercer episodio de “Sheinboom”, una anécdota de cuando era joven y experimentó el acoso como mujer y cómo lo enfrentó. Explicó que desde los 12 años se trasladaba en transporte público a la escuela, al igual que su hermano, aunque no era la misma experiencia para ambos. No es lo mismo una niña de 12 años, que un niño de 12 años subirse al transporte público. Entonces, por supuesto que el acoso que vives en el transporte público es terrible. Claudia Sheinbaum relató también su experiencia en el CCH con un maestro, quien trató de insinuársele y amenazaba con ponerle mala calificación en caso de no hacer caso a los acercamientos del mismo. En esos momentos, la joven estudiante se unió a todas sus compañeras para pedir la destitución del académico. La militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó la importancia de no achicarse en esos momentos y denunciar este tipo de actos, ya sea que pasen dentro de centros de trabajo, instituciones educativas, transporte público o cualquier otro espacio. Las mujeres nos encontramos con muchos tipos de violencia. Yo también lo he vivido desde niña y así lo he afrontado. Hay que recordar que en la CDMX, la ex mandataria capitalina impulsó iniciativas para que las mujeres se sientan más seguras en las calles, sistemas de transporte, hogares, Ministerios Públicos. Durante la administración de Claudia Sheinbaum se implementó el “Plan Estratégico de Género y Movilidad”.

XÓCHITL GÁLVEZ; CRITICA LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR DE DESAPARECER EL INAI

Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la presidencia de la República de la oposición, criticó que el gobierno federal pretenda eliminar cuatro órganos autónomos, entre estos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Xóchitl Gálvez dijo que esta propuesta tiene por objetivo ocultar información relevante sobre el manejo de recursos públicos, sueldos y contratos, documentos que transparenta el INAI. Ellos ahora quieren desaparecer al INAI para que no se sepa quién se roba el dinero del pueblo con sobres amarillos. López Obrador anunció que, antes de que concluya su sexenio el 30 de septiembre de 2024, enviará una iniciativa de reforma constitucional para extinguir los órganos autónomos. Además del INAI, busca desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos, declaró López Obrador. Por lo que según Gálvez, esta propuesta, es reflejo de que el gobierno federal no es tan honesto como a diario afirma López Obrador. Si es tan honesto, por qué nos quiere ocultar información. El INAI es el órgano encargado de transparentar información de los gobiernos a través de solicitudes ciudadanas, recordó la precandidata del llamado frente Fuerza y Corazón Por México, conformado por el PAN, PRI y PRD. Detalló que gracias a este instituto se reveló que el dueño de la lujosa casa gris de Houston, donde vivía el hijo mayor de López Obrador, pertenece a una empresa beneficiada con contratos de Pemex durante este gobierno. Gracias al INAI también nos enteramos que los cuates del otro hijo del presidente se volvieron millonarios vendiendo medicinas por dedazo al gobierno. Gálvez aseguró que es falso que en el gobierno de López Obrador haya desaparecido la corrupción y enumeró los fraudes detectados en este sexenio, como el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Yo estoy y estaré siempre a favor del INAI y de la transparencia.

MARIO DELGADO; SE PRONUNCIA EN CONTRA DE XÓCHITL GÁLVEZ

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carillo, se pronuncio en contra de Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial, después de que Xóchitl Gálvez mandará un mensaje al presidente López Obrador. Delgado reprochó a la precandidata presidencial por aconsejar al presidente para ponerse a trabajar. Destacó que su referente ha sido el ex presidente Vicente Fox, quien ha sido señalado en constantes ocasiones por sus comentarios. Mario Delgado aseguró que la 4T ganará en las siguientes elecciones y una vez más, la oposición perderá la presidencia de la República. Ahora resulta que quien no pudo ni escribir su propia tesis, le habla de trabajo al hombre que lleva luchando y trabajando toda su vida por un mejor país. A chambear vamos a mandar pero a Fox, su gran referente, que parece que se la pasa fumando para escapar de la realidad de que pronto volverán a perder.

GEORGE F. SMOOT; PREMIO NOBEL DE FÍSICA BRINDÓ SU CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE COSMOLOGÍA

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en su compromiso con la educación de calidad y con la finalidad de seguir fortaleciendo sus actividades sustantivas, llevó a cabo un gran evento de divulgación científica de carácter internacional, al presentar al Premio Nobel de Física 2006, profesor George F. Smoot, quien disertó la Conferencia Magistral “La Cosmología de hoy y la del mañana”, ante cientos de estudiantes, maestros e investigadores. El Secretario General, doctor Candelario Ortiz Bueno, al darle la bienvenida al reconocido investigador, le informó que lo recibe la tercera universidad pública estatal más grande de México que aporta sus esfuerzos para que Sinaloa sea el segundo estado del país con mayor cobertura en el nivel superior, que es la primera en dar cobertura universal sin descuidar su calidad académica y que en el Ranking Mundial es una de las tres mejores en México. Lo recibe una comunidad con una clara vocación científica y humanista, activa en los flujos globales del conocimiento y totalmente vinculada con los problemas de su entorno, en diversas universidades del mundo se vive un intenso debate sobre la libertad académica y de pensamiento, aquí en la UAS luchamos por vigencia plena de la libertad de cátedra y autogobierno, luchamos por nuestra autonomía, pues solo así se puede generar conocimiento y formar a la juventud en ambiente de excelencia y responsabilidad social. Señalo que Smoot es una mente brillante que ha liderado proyectos innovadores, pionero e impulsor del proyecto que logró medir y mapear las partículas más viejas del universo, un gran divulgador de la ciencia a quien agradeció su visita y el compartir su experiencia científica con la comunidad universitaria. El Vicerrector de la Unidad Regional Centro (URC), doctor Wenceslao Plata Rocha, expresó que con esta actividad la UAS refrenda su misión de formar profesionales de calidad y cumple con la política institucional de promover la vinculación internacional. Que este evento sirva para motivar, incentivar y sobre todo inspirar a las nuevas generaciones, a ustedes jóvenes estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado para que sueñen en grande y alcancen sus metas académicas y personales. George F. Smoot inició su conferencia midiendo la temperatura en el lugar y la calidad del aire con un dispositivo en el que se ven también las partículas en el aire en una especie de publicidad de sus productos como introducción al primer tema sobre Inteligencia Artificial. Hoy les vengo a platicar de qué manera va a cambiar tremendamente su mundo, y quizás no todo para bien, pero tiene su truco. Expresó que la actual generación vive en tiempos interesantes que, de acuerdo a una maldición china, se traduce en una ironía pues es los tiempos interesantes suelen ser los tiempos de problemas. Señaló que la vida cambia constantemente y de manera creciente y se están presenciando los primeros escenarios de cómo la Inteligencia Artificial está cambiando las rutinas de las personas, así mismo habló de generalidades de la Física, de cómo deben ser las universidades, de crisis energética y lo que implica, hasta hablar de colegas que han sido también Premios Nobel donde compartió tips de cómo llegar a ser uno, pasando por recomendaciones para tener éxito en los proyectos que se tengan.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; HABLA SOBRE LA REUNIÓN QUE SOSTUVIERON EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hablo sobre la reunión que sostuvieron en la Secretaría de Gobernación, en donde manifestaron cuál va a ser la postura de la oposición. Señalo que estuvieron platicando todos los escenarios. Obviamente hablamos del decreto de interpretación, hablamos de los pendientes que se tiene, de lo del INAI, de seguir acreditando ante el Poder Judicial Federal que nosotros tenemos la convicción de cumplir y obviamente de que se pueda dar el nombramiento a la brevedad. Esta reunión es una reunión institucional, pero hasta ahí nada más. Ese es el planteamiento. Se toco el tema de la interpretación del artículo tercero transitorio, que habla sobre el decreto de creación de la Guardia Nacional y sustancialmente lo que tiene es reconocer que los elementos que fueron transferidos a la Guardia Nacional no pierdan su antigüedad, no pierdan obviamente los derechos por el hecho de haber sido transferidos porque pues me parece que sería algo muy injusto. Sobre si es materia laboral y no para darle el control a la Guardia Nacional, señalo que eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia, inclusive en varias de las menciones, cuando se habla de derechos, originalmente decía derechos y obligaciones y actualmente sólo dice derechos y prestaciones. Sobre si el bloque de contención votaría a favor de esta reforma, dijo que pues al menos los que estuvimos, sí. Y sí se firmó, la realidad es que se firmó por todos, se firmó por todos los grupos excepto el grupo plural que no está conforme con este planteamiento, entonces pues muy respetable. Sobre el tema de que Movimiento Ciudadano les va a hacer el vacío para darle los votos suficientes a Morena. Indico que hoy van hablar exactamente del tema de la Corte. Vamos a ver primero si ya se decidió el grupo mayoritario a quién va a apoyar y vamos a ver cómo se va comportando porque son dos momentos de la votación, entonces hay que analizarlos con cuidado, los dos. El viernes vence el plazo que puso la Suprema Corte para los comisionados del INAI. Indico que él no conoce de antecedentes legislativos, es decir, de sanciones al legislativo, pero en el orden administrativo hay muchísimos ejemplos. Ha habido jefes delegacionales que fueron separados de su cargo y consignados penalmente por no acatar sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Sobre si considera que la Corte podría hacer estas sanciones o un plazo mayor, señalo que lo primero que viene es, obviamente, la resolución del Juzgado de Distrito porque el Juzgado de Distrito apercibió con multa y esa multa la va a hacer efectiva, yo no tengo duda. O sea, primero serían como estas multas y después algunas otras sanciones. Sí, y después se va a acudir quienes tienen acción y derecho a la Corte y obviamente la Corte se va a dar cuenta que ya se terminó el periodo y no se cumplió. En el tema de la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez, que será efectiva a partir de enero del próximo año, se le pregunto si hay intromisión en el Tribunal Electoral. Miguel Ángel Mancera dijo que ojalá que no. Yo lo que advertí es que tenían un conflicto que se fue haciendo mayor en el seno del tribunal y me parece que al menos una señal positiva es que no haya una ruptura inmediata, sino que hayan llegado a un acuerdo y que ese acuerdo se vaya a respetar para que opere en el mes de enero.

ALEJANDRO MORENO; SE ALISTA PARA OCUPAR UN ESCAÑO EN EL SENADO

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, ya tiene pensado cuál es su futuro político de cara a las elecciones de 2024. El líder tricolor tendría asegurado su lugar en el Senado de la República para el próximo año. Alejandro ‘Alito’ Moreno, ocuparía la primera posición de los plurinominales de la CDMX al Senado, con lo que, aunque el PRI obtenga un porcentaje de votación bajo, estaría asegurando su entrada al senado.

JOE BIDEN; DICE QUE ISRAEL PIERDE APOYO POR LA OFENSIVA DE GAZA Y ACONSEJA CAMBIAR DE GOBIERNO

El presidente Joe Biden, dijo que Israel está perdiendo apoyo por los bombardeos de la Franja de Gaza y opinó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, debería cambiar su Gobierno. Están empezando a perder apoyo. Biden criticó que el actual Ejecutivo es el más conservador de la historia de Israel y lamentó que no quiere una solución de dos Estados. Por ello, consideró que Netanyahu debería cambiar a su Gobierno para encontrar una solución de largo plazo al conflicto con los palestinos. Estados Unidos fue el único miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que votó la semana pasada en contra de una resolución que pedía un alto el fuego en la guerra de Gaza, una medida que no salió adelante debido al poder de veto que tiene EE.UU. en el organismo. La Administración de Joe Biden ha mostrado desde el principio su apoyo inquebrantable a Israel para eliminar a Hamás y se opone a un alto el fuego porque considera que sería utilizado por el grupo islamista palestino para rearmarse y atacar de nuevo al Estado judío. Biden se opone además a que Israel ocupe la Franja de Gaza tras la guerra y apuesta porque la Autoridad Nacional Palestina, que actualmente dirige partes de la Cisjordania ocupada, asuma también el Gobierno del enclave.

