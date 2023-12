Los Globos de Oro hicieron públicos los nominados de cada una de sus ahora 27 categorías, pues se perfilan hacia una evolución desde su trasfondo, aseguró Mario P. Székely, crítico de cine.

“Desde hace dos años los Golden Globes han llevado un proceso de evolución en donde empezaron a crecer los números de votantes y eso ha hecho que también se haya ampliado el abanico de visiones con el que se abordan las películas y series.

“Si recordamos, antes se llamaba Asociación de Prensa Extranjera porque justamente se conformaba con personas de diferentes nacionalidades y si bien ahora dejó de ser una asociación sin fines de lucro, su constitución sigue siendo multicultural”, dijo este miembro votante del certamen.

Pero mucho se ha hablado sobre asuntos negativos contra la inclusión de parte de los premios, lo cual llevó a críticas negativas y a intentos de cancelación mediática; ante ello el votante asumió su papel como tal y considera que son temas sociales que han permeado a los productos y los críticos trabajan al margen de ello.

Te puede interesar:

“No hay que perder de vista que los Globos forman parte de un ecosistema construido en Hollywood que es en donde principalmente se establecen un tercio de sus votantes y como bien sabemos todos como consumidores de cine y televisión desde los movimientos de Me Too, Black Lives Matter y demás, se ha acelerado que los estudios y realizadores vayan por un camino de inclusión, que si bien había quienes ya lo estaban haciendo, se buscó aumentar la pluralidad de voces y discursos, lo que se ve reflejado en la pantalla”, agregó.

Al igual dejó claro que los críticos y votantes no tienen que ver directamente con el contenido mostrado en los guiones.

“Nosotros lo analizamos desde sus virtudes técnicas, desde cómo han sido abordados los temas o cómo lo interpretan los actores. Nuestro trabajo es analizar lo que sucede no lo que nosotros creamos que debería ser o algo por el estilo”, complementó.

Con una visión desde fuera, el crítico Jonathan Eslui analizó lo sucedido en esta importante gala de cine y televisión.

“Yo creo que inevitablemente buscan quitarse el estigma de hace un par de años y hay bastante que han hecho por lograrlo, primero que nada a mí me llama mucho la atención que estén tomando en cuenta títulos extranjeros más allá de las categorías dedicadas a ellos y también a sus actores como es el caso de Anatomy of a Fall que tiene a su actriz nominada y destaca también Alma Pöysti por Fallen Leaves”, añadió Eslui.

Te puede interesar:

“Pero ya de entrada creo que nos podemos dar cuenta de algunos ganadores; va a ser una noche de Berbienheimer, el fuerte mensaje feminista de Barbie responden a una agenda de actualidad política que está dejando muchos frutos.

“También por su lado Oppenheimer, en mi opinión cumple con un mensaje muy local, que es el de Estados Unidos en la guerra el de su papel de salvadores de la humanidad y este va más allá de la pluralidad que puedan tener los Globos, es un herramienta política estadounidense”, destacó el crítico.

En ese sentido resaltó algunas cintas que no aparecieron en la lista de nominados. “No es porque sea mexicana pero la película Totem sin duda es un título que destaca entre otros y que es la carta que se va a jugar por parte de México para las premiaciones internacionales y creo que si no fue considerada aquí no es porque no haya sido lo suficientemente fuerte, al contrario tiene un lenguaje cinematográfico muy interesante, pero quizá el tema que toca no entra en las agendas que se buscan seguir, por ello, se dejó de lado”, finalizó Jonathan Eslui.

Sabías que

Barbie es el título más nominado y eso lo convirtió en la segunda cinta con más aspiraciones a los galardones después de Cabaret, en los 81 años de historia de los Globos de Oro

En esta edición se agregaron dos categorías, la de Logro cinematográfico y de taquilla y Mejor actuación en comedia stand-up o televisión, así como un sexto nominado en cada categoría

La 81 ceremonia de los Globos de Oro se llevará a cabo el 7 de enero de 2024