El presidente Andrés Manuel López Obrador, enviará una iniciativa para desaparecer los órganos autónomos, los cuales considera no sirven para nada y son costosos. Todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar. Hay que hacer una reforma administrativa, tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la CRE, que no sé cuántos tenemos. Estos organismos han sido autónomos del pueblo, porque no han servido a los ciudadanos, sino para defender intereses de minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad sale el Instituto este de la Competencia a defender a los particulares, si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo no de grupos, eso es la oligarquía, no la democracia entonces sí hace falta hacer todo este ajuste. López Obrador adelantó que antes de que concluya su gobierno enviará su iniciativa, la cual, dijo, que sino la aprueban, no importa, pero quiere dejar constancia de que lo intentó. Antes de que concluya su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa para prohibir los vapeadores. Antes de que yo me vaya, es más, lo voy a hacer antes de que finalice el año, voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores porque no voy a ser cómplice de que le hace un gravísimo daño a los jóvenes, les acaba todo su sistema respiratorio y están de por medio muchos intereses, mucho dinero. La decisión del presidente López Obrador, surge luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión a una comercializadora contra la prohibición de los vapeadores. Por otra parte López Obrador indico que hoy martes 12 de diciembre no habrá conferencia matutina, por lo que será hasta el próximo miércoles 13 cuando retome sus actividades en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Hoy día de la Virgen de Guadalupe no hay mañanera, nada más para que ustedes tengan una idea, es el símbolo que más une, hay quienes no son católicos pero son guadalupanos, hay quienes son de otras religiones y son guadalupanos, agnósticos guadalupanos. Explicó que la Virgen de Guadalupe es el símbolo que más une a los mexicanos, y el segundo el ex presidente Benito Juárez. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Mariana Rodríguez, influencer, empresaria y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, está en su derecho de aspirar a la alcaldía de Monterrey. No hay nada que lo impida, de conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar y de ser votado, todos podemos participar, no hay que yo sepa ningún obstáculo legal. Calificó a Rodríguez con una mujer exitosa, quien tiene apoyo en varios sectores. Hasta podría decir que es una mujer exitosa, lo ha demostrado. Tiene simpatías de sectores de clase media, de jóvenes como otros aspirantes, mujeres y hombres, afortunadamente está siendo postulados muy buenos ciudadanos porque las y los mexicanos están muy politizados.

REYES RODRÍGUEZ; PRESENTA SU RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Reyes Rodríguez Mondragón presenta su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral, permanecerá en el cargo para lo que resta del año, en espera de encontrar un mecanismo que permita elegir un relevo para arrancar 2024. El magistrado aceptó terminar antes su cargo debido a la pérdida de confianza de tres integrantes del pleno. Durante la última semana, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes exigieron su renuncia. Los Magistrados argumentaron debilidad y sometimiento de Reyes Rodríguez. Reyes Rodríguez mantenía la postura de mantenerse en el cargo, pero la decisión cambió. La magistrada electoral Mónica Soto reconoció que se reunió con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fuera del Tribunal Electoral dijo que esto no compromete su independencia judicial. Soto exige junto a los magistrados Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral, por pérdida de confianza. Soto indico que se ha reunido y seguirá hablando con representantes de diversas fuerzas políticas.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; INAUGURAN EN EL SENADO TALLER SOBRE LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, informo que el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria inauguró el Taller informativo sobre los procesos forenses en México: localización, exhumación, identificación y restitución, que organiza el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité recibió la petición por parte de la Red Nacional de Víctimas para organizar el taller sobre estos temas. Se trata de facilitar un espacio de diálogo con diversos colectivos sobre la búsqueda de personas desaparecidas, con una visión integral; así como recuperar los retos que persisten tras años de búsqueda, nuevos elementos de análisis sobre una posible ruta de seguimiento y sinergias que podrían contribuir a una respuesta institucional. Emilio Álvarez Icaza se comprometió a respaldar a colectivos y familiares de personas desaparecidas para dar con el paradero de las víctimas de este delito. Además, destacó la importancia de escuchar a las familias de los desaparecidos, así como despejar sus dudas sobre las técnicas y herramientas para la búsqueda de sus seres queridos. El legislador reconoció la participación de los expertos de la Cruz Roja Internacional, quienes aportarán sus conocimientos y experiencias para encontrar a hombres y mujeres que fueron arrancados de su núcleo familiar. Dijo que esta problemática, la cual alcanza ya un grado de pandemia de violencia, debe ser atendida no sólo por instituciones públicas y privadas, sino también por los tres niveles de gobierno. Agregó que esta institución independiente da una perspectiva de lo que pasa en México, para que los familiares cuenten con un referente sobre lo que pueden y deben hacer ante este tipo de casos.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; JUCOPO BUSCA CONSENSOS CON GP PARA DESIGNAR A MINISTRA DE SUPREMA CORTE

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que se trabaja de cerca con los Grupos Parlamentarios, para construir la mayoría calificada que requiere la designación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agregó: estoy claro que vamos a encontrar una mayoría calificada, para que sea el Senado de la República quien dé ese voto de confianza, para quien cubra la vacante que dejó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el máximo tribunal del país. He tenido mucho acercamiento con todos los Grupos Parlamentarios; algunos me han fijado su postura con mucha determinación y con mucha claridad política. Espero tener la mayoría calificada para sacar el nombramiento de la Corte. Refirió que entre los pendientes de la Cámara de Senadores, de cara al cierre del Periodo de Sesiones, también se encuentran los nombramientos de los magistrados regionales electorales, para los cuales, indicó que ya se tiene un avance significativo para entrar con todo en la negociación. De la misma forma, agregó, se busca la construcción de acuerdos para sacar adelante los nombramientos de las salas regionales en materia electoral, pues son más de 40, y esto es un poco más complejo. Precisó que también se ha trabajado para que se apruebe el mañana miércoles, 13 de diciembre, la extinción de Notimex. Eduardo Ramírez recordó que el Senado ya avanzó en los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de Electricidad; así como las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, para consolidar el IMSS-Bienestar. En el tema de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), expresó que el Senado dio un paso importante, porque se cierra un capítulo de impugnaciones y se abre un nuevo proceso de inscripción. Explicó que con ello se salvaguardan los derechos de quienes ya se les había otorgado un dictamen de idoneidad, pues podrán volver a participar, porque de nueva cuenta habrá evaluaciones y comparecencias, por lo que se tendrá la posibilidad de construir los tres posibles nombramientos para el siguiente periodo. Respecto de la propuesta del Presidente López Obrador para desaparecer a los organismos autónomos, el legislador subrayó que es necesario hacer un análisis de lo que sí sirve y de lo que no. Puntualizó que el próximo 14 de diciembre el Senado de la República cerrará los trabajos del Periodo Ordinario de Sesiones.

CLAUDIA SHEINBAUM; CONVERSO CON ALEJANDRO CRUZ, ASPIRANTE A LA CANDIDATURA DE MORENA A LA ALCALDÍA DE PUEBLA

La precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM), Claudia Sheinbaum, en su visita a Puebla, dialogó con Alejandro ‘Alex’ Cruz, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de la capital. El morenista quien estuvo acompañado de su esposa Cristina López saludaron a la doctora Sheinbaum, y le entregaron una artesanía típica de Puebla. Luego de agradecer el presente de parte de la familia Cruz López, Claudia Sheinbaum le expreso unas palabras de aliento al poblano Alex Cruz, quien busca ser el abanderado en 2024 y sumar al proyecto para la construcción del segundo piso de la 4t. Durante su gira por el estado, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recibió el apoyo de militantes y aspirantes a los diferentes cargos. Asimismo, Alejandro Cruz saludó al coordinador de los comités de defensa de la 4T en Puebla, Alejandro Armenta Mier. El aspirante a la candidatura de Morena por la presidencia municipal de Puebla, destacó que el presente que le entregó a Sheinbaum fue hecho por manos artesanas “está hecho con el corazón”. Además de Alejandro Armenta Mier otros perfiles que estuvieron con la coordinadora fue la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo así como el del PVEM, Jaime Natale y Rodrigo Abdala.

XÓCHITL GÁLVEZ; QUE AMLO DEJE DE INTERVENIR EN EL PROCESO ELECTORAL DEL 2024

Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial de PAN, PRI y PRD, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de intervenir en el proceso electoral del 2024. Durante su gira por el Estado de México, López Obrador advirtió que, para continuar con los programas del Bienestar y la transformación de país, no basta con ganar la presidencia de la República, sino también la mayoría de curules en el Congreso de la Unión. Por lo que la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México recordó al mandatario que en 2018, en su toma de posesión, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Señor Presidente, recuerde que es Jefe de Estado, no jefe de campaña. Ya póngase a trabajar. Me dirijo a usted, con mucha preocupación, al ver cómo interviene a diario en el proceso electoral. Aquí le enumero las 5T´s: Uno, tome a la Constitución en serio como la ley suprema que prometió cumplir. Dos, trate al Tribunal Electoral como un organismo del Poder Judicial y respete la división de poderes. En el tercer punto expuso que el Presidente de la República debe tolerar la voluntad de los ciudadanos que piensan distinto a él. En el cuarto punto es necesario que tranquilice sus ansias de meterse en las campañas y en el quinto debe trabajar como Presidente de la República y no como jefe de campaña de su precandidata. Yo no le voy a decir cállese chachalaca, porque me parece una falta de respeto. Gálvez Ruiz consideró que el Presidente tiene miedo porque abandonó la seguridad de millones de mexicanos, abandonó a las madres buscadoras, a las madres de niños con cáncer y a los campesinos que son víctimas de extorsiones por parte del crimen organizado. ¡Entonces, no haga trampa, Presidente! Usted sabe que va a perder porque abandonó a los mexicanos.

MARIO DELGADO; ENTREGA A ALEJANDRO ARMENTA CONSTANCIA COMO COORDINADOR DE LA 4T EN PUEBLA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en el marco de la gira de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, rumbo a 2024, le entrego a Alejandro Armenta la constancia firmada por él y por Claudia Sheinbaum. En ella ratifican que la Comisión Nacional de Elecciones, con fecha del 11 de noviembre de 2023, aprobó su registro al proceso interno del guinda, por lo que se confirma su designación como coordinador de Defensa de la 4T en el Estado de Puebla. Vamos a cumplir el compromiso con nuestra precandidata. En Puebla vamos por todo, somos el 5º estado en importancia por su padrón electoral, el que más diputados federales aporta, con 16 distritos, y aquí queremos mucho a la Doctora Claudia Sheinbaum y le decimos que estamos listos para cumplir el gran compromiso que tenemos con ella. Así lo aseguró Armenta en Acatlán de Osorio en donde acompañó a la precandidata presidencial, durante el primer día de su recorrido por la entidad que concluirá el próximo viernes. La doctora es una científica, con una amplia trayectoria en temas del medio ambiente, sabe hacia dónde vamos y cuenta con nosotros, en Puebla hay un gran cariño por quien será nuestra próxima presidenta de México.

SENADORA PATRICIA MERCADO; LA PUERTA SIGUE ABIERTA A MARCELO EBRARD PARA 2024

Patricia Mercado, senadora de la república por Movimiento Ciudadano, dijo que la puerta sigue abierta para Marcelo Ebrard, para la candidatura del partido MC por la Presidencia de la República. Indico que tienen hasta el 20 de enero del próximo 2024 para definir a su candidato presidencial. Patricia Mercado aseguró que la posibilidad de que Marcelo Ebrard quiera participar en las elecciones presidenciales de 2024 bajo las siglas de MC no está extinta: De ninguna manera, no está extinguida, él, hasta este momento por lo menos no hemos visto, no hay una definición de a dónde piensa ir en el 24. Asimismo señaló que el partido naranja tiene hasta el próximo 20 de enero para definir a su candidato presidencial y en ese tiempo, Ebrard Casaubon puede decidir si acepta la candidatura naranja para buscar la Presidencia de la República. Patricia Mercado dijo: ojala que Marcelo decida sumarse como ciudadano a la candidatura de MC por la presidencia. La senadora reiteró que la historia entre Marcelo Ebrard no es algo nuevo, pues comparten propuestas progresistas y coincidencias. Sí está abierta la puerta, porque las candidaturas pueden ser candidaturas ciudadanas no solo con militantes, y con Marcelo nos une una historia, una historia larga, Movimiento Ciudadano no es algo ajeno, no es algo absolutamente novedoso, él ha sido parte de esta opción en la historia, como una propuesta progresista, hay muchas coincidencias.

JOE BIDEN; RECIBIRÁ HOY MARTES EN LA CASA BLANCA AL PRESIDENTE DE UCRANIA, VOLODYMYR ZELENSKY

El presidente Joe Biden, recibirá hoy martes en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mientras las conversaciones sobre un acuerdo de ayuda a Ucrania siguen estancadas en el Congreso. La visita, anunciada por la Casa Blanca, es la tercera de Zelensky a Washington desde que comenzó la guerra en Ucrania. La última vez fue en septiembre. La visita se produce en un momento crítico de las negociaciones en el Congreso sobre la ayuda de emergencia a Ucrania. El Congreso no parece estar cerca de llegar a un acuerdo que vincule los cambios en la política de inmigración y fronteras al paquete de ayuda de emergencia que proporcionará fondos a Ucrania e Israel antes de que los legisladores se vayan de vacaciones. La reunión pretende resaltar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar al pueblo de Ucrania en su defensa contra la brutal invasión rusa. Por su parte Rusia intensifica sus ataques con misiles y drones contra Ucrania, los líderes discutirán las necesidades urgentes de Ucrania y la importancia vital del apoyo continuado de Estados Unidos en este momento crítico. Si el Congreso se marcha de vacaciones sin llegar a un acuerdo, la Casa Blanca tendrá que tomar decisiones difíciles sobre el suministro a aliados como Ucrania a expensas de la preparación militar de Estados Unidos. Funcionarios del Gobierno de Joe Biden llevan semanas dando señales de alarma sobre el agotamiento de los fondos destinados a Ucrania y sus posibles consecuencias.

