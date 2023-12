Por los “agravios” del PAN y PRI contra Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, lo que llevó a la ruptura del bloque de contención, ya existe un acuerdo para que el partido naranja acompañe a Morena en todos los nombramientos que le proponga, como el de la nueva ministra de la Corte y los magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral, entre otros.

Senadores de MC consultados por 24 HORAS confirmaron que este acuerdo se da porque el PAN y PRI bloquearon un proyecto nacional del partido naranja, es decir, la candidatura presidencial de Samuel García; sin embargo, aclararon que este,no incluye iniciativas que impliquen reformas constitucionales.

Previamente, la senadora Patricia Mercado aclaró que “el interés de la nación lo estamos poniendo al frente con nuestras posiciones, a veces coincidiríamos con el bloque de contención y a veces no. Lo que no estamos haciendo es discutir de manera conjunta porque desde el Senado se avaló lo que estaba sucediendo en Nuevo León”.

La semana pasada el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, anunció que el bloque de contención en el Senado se había roto, lo cual fue celebrado por la bancada de Morena.

El líder de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, señaló en entrevista con este diario que la salida de MC del bloque opositor “implica tener la posibilidad de construir mayorías calificadas con Movimiento Ciudadano, con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo y con Morena y Encuentro Social. Sí se construye una nueva forma de poder llegar a acuerdos elementales como son los nombramientos del Poder Judicial, como de las Salas Regionales y Salas locales electorales”, declaró.

Con ello, se prevé que esta semana el Senado pueda nombrar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se perfila Bertha Alcalde Luján. Además, se aprobarán cinco nombramientos de magistrados en las Salas Regionales, así como el nombramiento del expriista y exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad como embajador de México en Noruega.

Además, entre los pendientes que se aprobarán en la última semana del periodo ordinario de sesiones está la extinción de la agencia de noticias del Estado, Notimex, y una reforma por la cual se “interpreta el alcance del artículo tercero transitorio” en materia de Guardia Nacional.

Esta última reforma establece que “los elementos de las policías militar y naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones”.

Para esta semana se esperan dos sesiones ordinarias, el miércoles y el jueves y con ello se cerraría el penúltimo período ordinario de la actual Legislatura.

Ni con votos naranjas alcanza para reformar la Constitución

A pesar de la afirmación del líder de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, de que el bloque de contención en el Senado de la República estaba muerto, cualquier reforma a la Constitución no podrá aprobarse en la Cámara de Diputados aún con los votos de la bancada naranja.

Movimiento Ciudadano en San Lázaro es la sexta fuerza política, apenas arriba del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y está integrada por 28 legisladores.

La coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM) suma 273 diputados; 200 de Morena, 40 del Partido Verde Ecologista de México y 33 del Partido del Trabajo.

Para que cualquier reforma a la Constitución se concrete se necesitan que dos terceras partes de los diputados presentes voten a favor, es decir, de estar los 500 en el Salón de Plenos, se necesitarían 334 votos.

De unirse los votos de MC en la Cámara de Diputados, el oficialismo tendría apenas 301 votos, insuficientes para alcanzar la mayoría calificada.

“Las reformas constitucionales, mientras PRI, PAN, PRD se mantengan como hasta ahora y así será, firmes, no van a pasar cuando estén en contra de México, como son las que hace unos días se anunciaron.



“MC aquí en la Cámara es insignificante, es muy pequeño, no tiene la posibilidad de darle una mayoría de tres cuartas partes a nadie. Y allá en el Senado, pues yo entendía que el bloque de contención era uno de carácter legislativo y que otra cosa era lo electoral, porque realmente MC en el 21 no estuvo con nosotros e impidió que se ganara la mayoría simple, y hubiéramos cambiado la nación”, aseveró el líder de los priistas en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.



Además, criticó la postura de Dante Delgado, la cual consideró incluso personal y egoísta al asegurar que el llamado grupo de contención estaba roto en la Cámara alta.

Al hacer referencia a las reformas que anunció el presidente López Obrador que enviará al Congreso, el líder de los diputados del tricolor expuso que la electoral no debería ni siquiera de enviarla pues no es el momento de discutir y mucho menos aprobar reformas electorales, e incluso la Constitución prohíbe reformas electorales en estos tiempos.



“La de los jueces y magistrados es la construcción de una narrativa. En el mundo las democracias, la norteamericana, todas las europeas, todas las del mundo, han determinado que el Poder Judicial sea seleccionado por la actitud, por conocimiento de la ciencia jurídica, y que esto es importante para proteger a las minorías”, dijo en cuanto a la reforma al PJ, que busca que los jueces sean elegidos por voto popular.

“Las minorías quedarían en desventaja, porque el juez ante un problema siempre estaría viendo qué le reditúa más votos. Por eso las democracias dicen que eso no se vale. Entonces que no engañen a nadie. Las democracias no eligen a los jueces de esa manera”, afirmó. /JORGE X. LÓPEZ