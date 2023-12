Luis Miguel acaba de anunciar 24 fechas más en la República Mexicana para el 2024; después de su gira por España que realizará entre junio y agosto, programó más conciertos después de su arrollador éxito en este año. En la CDMX tendrá cuatro fechas más para deleite de aquellos que se quedaron fuera de la primera parte de este tour.

La reconciliación entre Salas y él ha sido particular, ya que de no verlo, logró que fuera a su boda y ahora no se separa de él y ha visto más de 10 conciertos con tal de estar cerca; lo cual está bien, finalmente es su padre, lo que llama la atención es que en este reencuentro la relación ha sido más intensa y ojalá perdure pues no es muy constante con sus afectos.

Lupillo Rivera es el primer confirmado en La Casa de los Famosos de Telemundo y siempre llaman a los Rivera pensando que darán gran show. Primero a su ex, Mayeli Alonso que peleó con Niurka, pero no funcionó como se esperaba, luego a Juan Rivera y no hizo escándalo como querían, ahora veremos si Lupillo genera contenido.

Otra de las candidatas es la actriz Thali García, quien también estuvo en Los 50, ella tiene ganas de hacer otro reality porque al anterior no entró tan consciente y no comprendió que la intención es dar de qué hablar.

Se casaron Kimberly La Más Preciosa y Óscar Barajas y por supuesto estuvieron sus compañeras de Las Perdidas Wendy Guevara y Paola Suárez.

También contrajeron nupcias Michelle Renaud y Matías Novoa en una ceremonia íntima; ambos querían formar una familia y tener más hijos, muchos aseguran que ella está embarazada, aunque no han confirmado la noticia.

Yuri se presentó en el Auditorio Nacional con gran éxito y se tomó unos minutos para decir que aplaude que Daddy Yankee haya anunciado que se retira para dedicar su vida a Jesús y al cristianismo, porque no es fácil aceptar que sentía un vacío en su vida, aunque sea muy exitoso.

Vero Castro fue a ver el show de Coque Muñiz, quien estaba muy agradecido de tenerla entre el público y le dedicó unas bellas palabras, la emoción fue grande, ya que no paraban de aplaudir.

Shanik Berman se presentó en el programa Con Permiso, después de que Pepillo Origel había dicho que no la quería volver a ver; por hablar de su vida personal, finalmente la invitó y la conductora le pidió perdón una y otra vez, hasta que él le otorgó el perdón, pero a ella le gusta tanto el show, que hasta se hincó frente a Juan José. La verdad es que eso lo hace siempre, primero critica y cuando se enojan con ella, hace todo un show.

Fue Martha Figueroa quien le dijo que ya hiciera a un lado las payasadas, lo cierto es que si la invitan, es porque les funciona.

Peso Pluma estuvo en Argentina y el público estaba desbordado, el cantante estaba tan contento que se bajó del escenario para estar con la gente, quien se abalanzó sobre él, querían tocarlo y abrazarlo y puso en aprietos a su equipo de seguridad.

Circulan unas imágenes donde La Doble P se va a la parte trasera del escenario y se ve que toma agua y se agacha, algunos dicen que se drogó y otros que simplemente se estaba enjuagando la boca.

Tengo un pendiente, ¿creen que en caso de que consuma drogas, lo haría en frente de todos?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

