El presidente Andrés Manuel López Obrador, en un evento en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, dijo que es importante ganar la presidencia en 2024, pero se debe conseguir la mayoría en el Congreso de la Unión para contar con un presupuesto integrado y que se beneficie al pueblo. Miren, si yo gano la presidencia como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado, porque la Cámara de Diputados por ley es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. Como ganamos la presidencia y ganamos la mayoría en el Congreso por eso no hemos tenido problemas en la aprobación del presupuesto, eso también se los quiero dejar de manifiesto que los legisladores del movimiento de transformación han ayudado. López Obrador aseguró que los gobiernos anteriores se repartían el presupuesto entre ellos y se repartían moches a los diputados de los partidos para que este fuera aprobado por unanimidad. Imagínese cuando Calderón, tres años que fue Carstens secretario de Hacienda, el presupuesto se aprobó por unanimidad, es decir, los 500 diputados votaron a favor del presupuesto. Porque había moche, se maiceaba, se entregaba dinero. López Obrador anunció que quiere presentar sus principales reformas constitucionales, como la que permitiría elegir a los jueces por voto popular, en febrero de 2024, e intentar de nuevo la militarización de la Guardia Nacional. Antes de que termine su sexenio, el mandatario llevará al Congreso de la Unión la reforma judicial, para que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, y la electoral, que propone recortar 3 mil 500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo que organiza las elecciones.

ADRIÁN ALCALÁ; ELEGIDO COMO NUEVO PRESIDENTE DEL INAI

El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales eligió a Adrián Alcalá Méndez como presidente del organismo por el trienio 2023-2026, cargo desde el que deberá encabezar la defensa de la autonomía del instituto. Debido al empate hasta en cuatro votaciones en urna, la presidenta saliente, Blanca Lilia Ibarra, tuvo que emitir su voto de calidad, con el cual se decidió quien ejercerá la presidencia en el nuevo periodo que comenzó ayer domingo 10 de diciembre. En su exposición previa a la votación, el ahora comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, se defendió de acusaciones: No me prestaré al juego de las redes que buscan desprestigiar y desacreditar a mi persona, tengo el honor de trabajar en este Instituto durante casi 10 años. Destacó que el INAI sufre ataques continuos y que la falta de acuerdo en el Senado ha impedido la integración plena del Instituto. Pidió además enfrentar la mala percepción que se pretende formar con distintos actores sobre el trabajo del Instituto. Adelantó que se prevé una reingeniería; realizar en 100 días un primer análisis de las propuestas para mejorar al organismo y colaborar con la Auditoría Superior de la Federación y los órganos Internos de Control (OIC) en la investigación, corrección y prevención de conductas irregulares. Propuso simplificar resoluciones, lograr la interoperabilidad de las plataformas del INAI, ir al federalismo cooperativo y trabajar de forma horizontal con organismos garantes de los estados. No puedo votar por alguien inmoral, dijo la comisionada Julieta del Río, quien al arranque del proceso desistió de buscar la presidencia, por lo que sólo quedaron dos contendientes. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia moral y ética suficiente para tomar las riendas de este instituto. No, no puedo, va contra mis principios, mis valores. En el proceso participaron sólo cuatro de los siete comisionados que legalmente integran el pleno, pues desde hace 254 días hay tres vacantes que el Senado de la República ha omitido nombrar.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; LOS PRIMEROS DÍAS DEL PRÓXIMO PERIODO HABRÍA ACUERDO PARA EL INAI

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, destaca que se avanzó en los dos procedimientos pendientes para nombrar a consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Ahora tenemos un nuevo procedimiento en puerta, con una nueva convocatoria. Esto, seguramente logrará que un tema, que ha sido complejo, se destrabe en los primeros días del próximo Periodo. La legisladora destacó que el Senado trabaja sin descanso por el bien de la sociedad y esta semana aprobó, además, un proyecto para fortalecer al IMSS-Bienestar, así como un dictamen para establecer veterinarias públicas. Con las reformas a los artículos 25, 29 y 30 de la Ley de Coordinación Fiscal y a los artículos 3, 7 y 77 de la Ley General de Salud, se busca garantizar la gratuidad y la universalidad del derecho a la salud. Se trata de dar acceso al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a las entidades federativas que no suscriban convenios con los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar. Con el dictamen que se remitió a la Cámara de Diputados, la Federación se encargará de aquellas funciones esenciales para la población, como la atención a las personas que no tienen acceso a los sistemas de salud. Ana Lilia Rivera destacó la aprobación de un proyecto para promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en todo el país, con el objeto de suministrar a los animales atención médica preventiva y, en caso de enfermedad, brindar tratamiento médico. Aprobamos leyes para garantizar que nuestros animalitos de compañía, nuestras mascotas, puedan tener derecho a la atención médica gratuita, con veterinarias públicas. Como ustedes verán, seguimos trabajando sin descansar por el bien de la sociedad, a quien representamos con responsabilidad.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; LLAMA A QUE PREVALEZCA LA UNIDAD PARA QUE NO ENTORPEZCAN LA CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2024

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen en sus manos las resoluciones que rigen nuestro sistema democrático y político, por lo que es indispensable que entre sus integrantes prevalezca la unidad y reconciliación. El senador confió que entre los magistrados habrá la madurez y la prudencia para que no entorpezcan la calificación de la elección presidencial de 2024 y de más de 20 mil cargos de elección popular. Eduardo Ramírez consideró que en el contexto general no se advierten riesgos para el proceso electoral del siguiente año, y que están las condiciones políticas y sociales para llevar a cabo una jornada pacífica, con civilidad, respeto y, sobre todo, en un ambiente democrático que favorece al país. Dijo que aunque no se observa un Tribunal Electoral débil, sí están divididos sus integrantes, por lo que espera que tengan la sensatez y madurez suficientes para ponerse de acuerdo. El senador recordó que en varias ocasiones han destituido a varios presidentes de TEPJF, como les ocurrió a Janine Otálora y José Luis Vargas Valdez. Han tenido siempre una crisis política al interior de este órgano, han tenido poca comunicación o poca concordia, por las distintas visiones que quizá tengan en los resolutivos jurisdiccionales que emiten. Ramírez Aguilar afirmó que el Gobierno Federal es ajeno a estas circunstancias. Por ello, consideró indispensable que entre los magistrados prevalezca la unidad y la reconciliación, pues nos conviene un Tribunal Electoral fuerte y no nos conviene la división. Estoy completamente seguro de que habrá la madurez y la prudencia para que lleguen a buenos entendimientos, y no entorpezcan lo que viene en el 2024, que será la calificación de la elección de la Presidencia de la República y más de 20 mil cargos de elección popular. El presidente de la Junta de Coordinación Política también adelantó los temas prioritarios para el cierre del Periodo Ordinario, entre ellos, la extinción de Notimex, nombramientos pendientes como el de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las salas regionales en materia electoral. Así como una propuesta para que las Fuerzas Armadas tengan su base constitucional garantizada en tareas de seguridad pública. Explicó que entre estos asuntos no están los nombramientos en la Sala Superior del TEPJF ni de la Sala Especializada, toda vez que no tenemos un consenso al interior del Grupo de Morena.

DELFINA GÓMEZ; APOYO Y SEGURIDAD PARA FAMILIAS EN TEXCALTITLÁN

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, prometió que habrá seguridad, protección y apoyo para las familias de Texcaltitlán, Estado de México. Tengan la plena seguridad que seguiremos trabajando. Al sur del Estado de México les digo que no están solos. Instruí a la Secretaría de Seguridad dar atención y seguimiento puntual hasta garantizar la seguridad a los pobladores de las comunidades de la zona. Asimismo, solicito al Gobierno federal la presencia permanente de las fuerzas federales en la región. Catorce personas murieron durante un enfrentamiento entre civiles y presuntos criminales en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México. Las víctimas son tres habitantes del municipio y once personas identificadas por autoridades como parte de un cártel. La Secretaría de Seguridad estatal señaló que elementos de la Guardia Nacional, autoridades ministeriales y de la policía mexiquense ya controlaron la situación e iniciaron con las investigaciones. Los presuntos delincuentes se identificaban como integrantes de una célula de la Familia Michoacana, cártel con presencia en el Estado de México, Guerrero y Michoacán.

CLAUDIA SHEINBAUM; DESCALIFICA PORTADA DE ‘SIEMPRE’ QUE LA MUESTRA CON SUÁSTICAS

La precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM), Claudia Sheinbaum, consideró la reciente portada de la revista Siempre, que expuso una silueta de ella con un listón con suásticas, conocidas como un símbolo nazi. Es, además de una infamia, también de mal gusto y que no hay que dejar pasar. Señalo que la derecha recalcitrante usa la discriminación y el odio. Quiero comentarles de una portada que salió en la revista Siempre: Hay una portada que es infamia, y agradezco porque hoy sale un desplegado en dos periódicos nacionales, de diversas personas, algunas que ni siquiera están de acuerdo con el movimiento, pero que sí se pasó esta señora con esta revistas, con esta portada de la revista que lleva suásticas, que es el símbolo nazi. Una cosa de mal gusto, pero que tampoco hay que dejar pasar porque la derecha recalcitrante que usa la discriminación, el odio. Así son. Por medio de un desplegado escritores, comunicadores, artistas, políticos y diversas personalidades, expresaron su rechazo a la portada. Beatriz Pagés y su equipo editorial cruzaron una línea inadmisible en los tiempos que vivimos. La portada no sólo es deshonesta y ofensiva contra Claudia Sheinbaum, sino con las verdaderas víctimas del fascismo, con sus familiares y con los millones de personas que han luchado por la memoria y la no repetición. Les recordamos a todos los actores políticos y mediáticos que hay una sociedad vigilante que no permitirá el discurso discriminatorio contra ninguna minoría o grupo vulnerado. Exigimos a Beatriz Pagés que retire la portada de circulación y que ofrezca una disculpa pública a todas las personas y grupos a los que ofendió con su publicación. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, recalcó que la portada no solo es deshonesta y ofensiva contra Claudia Sheinbaum, sino con las verdaderas víctimas del fascismo, con sus familiares y con los millones de personas que han luchado por la memoria y la no repetición. Citlalli Hernández, al hacer referencia a dicha revista, indicó que el discurso de odio emprendido desde la campaña de Xóchitl Gálvez es sintomático de una oposición que no tiene nada que ofrecer más que odio, clasismo y racismo, y vinculó la publicación con una campaña oscura que es dictada desde las oficinas de Claudio X González.

XÓCHITL GÁLVEZ; CONDENA VIOLENCIA EN TEXCALTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, condenó los hechos violentos que se registraron en Texcaltitlán, Estado de México, donde 14 personas murieron, entre ellos, campesinos cansados de ser extorsionados por la delincuencia organizada. De gira por Aguascalientes, afirmó que este enfrentamiento muestra el abandono del Gobierno Federal hacia los agricultores, quienes no tienen apoyos para el campo y, además, son víctimas de extorsiones por parte de la delincuencia. Yo lo que quiero aquí es condenar estos homicidios, donde los pobladores se tuvieron que defender. Aparentemente, hay 11 personas asesinadas de parte de la delincuencia organizada y agricultores que perdieron la vida defendiendo sus recursos, defendiendo su patrimonio, ante la ausencia del Gobierno Federal. La precandidata de “Fuerza y Corazón por México” criticó que la política de abrazos y no balazos, que aplica el Gobierno Federal actual, es una ocurrencia criminal, donde los abrazos son para los delincuentes y los balazos son para los ciudadanos que trabajan para sacar a sus familias adelante. Consideró que es una vergüenza que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no se haya pronunciado por los hechos violentos ocurridos en este municipio y que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se haya pronunciado horas después. Xóchitl Gálvez también pidió al titular del Ejecutivo Federal disculparse con los papás de los seis jóvenes asesinados en Celaya, Guanajuato, por haberlos criminalizado antes que las autoridades competentes determinaran el móvil del crimen. Estos dos hechos hablan que este gobierno ha fracasado contundentemente en el tema de seguridad. Afirmó que no se puede seguir consecuentando a los delincuentes. Por último, exigió al Gobierno Federal brindar más recursos a los gobiernos municipales y estatales para que fortalezcan a sus policías y puedan hacerle frente a la delincuencia organizada que extorsiona a comerciantes y agricultores por todo el país.

MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ; VA POR LA ALCALDÍA DE MONTERREY

Mariana Rodríguez Cantú, esposa del actual gobernador Samuel García, ha decidido dar un paso hacia la arena política y se registro como aspirante a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano (MC). Este movimiento estratégico sigue una serie de negociaciones al interior del partido. La decisión de Rodríguez Cantú de postularse para la alcaldía de Monterrey surge después de que el alcalde actual, Luis Donaldo Colosio Riojas, anunciara su intención de buscar un puesto en el Senado de la República en lugar de buscar la reelección. Rodríguez Cantú estaba considerada para contender por un escaño en la Cámara Alta, mientras que Colosio expresaba su intención de permanecer en Monterrey para cumplir su mandato por un periodo adicional. La renuncia de Samuel García a la candidatura presidencial, en medio del conflicto por el tema del gobernador interino, ha modificado las dinámicas políticas dentro de Movimiento Ciudadano. Luis Donaldo Colosio Riojas, buscara un escaño en el senado por la vía plurinominal, para no exponerse a perder y estar listo para el próximo proceso electoral presidencial en el 2030.

MARIO DELGADO; UN EQUIPO EXTRAORDINARIO QUE REPRESENTA LO MEJOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO: EL EQUIPO DE PRECAMPAÑA DE CLARA BRUGADA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el equipo de precampaña de Clara Brugada, precandidata única por la coalición Sigamos Haciendo Historia para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, está conformado por los mejores perfiles que tiene la capital del país. Son hombres y mujeres de lucha que tienen un liderazgo en cada uno de los sectores que van a contribuir ahora en la precampaña y que está claro que representan lo mejor de la Ciudad. En la presentación de dicho equipo en el Club de Periodista de México, el dirigente morenista remarcó que la tarea de la precampaña y la campaña será contrastar las dos visiones que hay en la Ciudad. Primero, la del Cártel Inmobiliario, la Ciudad como un botín, la corrupción, el conflicto de interés, el tráfico de influencias, o una Ciudad que es un espacio para el libre desarrollo de derechos y de libertades y de acceso a todas y todos de mejores condiciones de vida. El líder del partido guinda destacó que, luego del gobierno de Miguel Mancera, en el que se perdieron los principales logros de la izquierda en la capital, Claudia Sheinbaum revitalizó la Ciudad al poner énfasis en la educación, el transporte público y la seguridad. En su vocación de científica, le dio una gran prioridad al tema de la educación, con el avance de las preparatorias, con la construcción de dos nuevas universidades para abrir oportunidades, y también una gran innovación para establecer una beca para todos los niños y niñas de esta Ciudad. También, de lo más relevante que se logró, fue recuperar la seguridad no sólo a los niveles que se perdieron con Mancera sino convertir a la Ciudad en uno de los referentes más seguros de todo el país. Mario Delgado reconoció que, en Iztapalapa, Clara Brugada encabezó un gobierno ejemplar. También vimos un gobierno ejemplar en Iztapalapa con Clara Brugada que, con honestidad, con el combate a la corrupción, logró cambiarle la cara a una alcaldía que se veía muy difícil. Clara reinventó el espacio público: el concepto de las utopías demostró que una utopía puede hacerse realidad si seguimos persiguiendo ese sueño todos los días. Clara hizo kilómetros de senderos seguros, regresándoles la tranquilidad a muchas mujeres. Iztapalapa también se convirtió en una de las alcaldías con mejores niveles de seguridad. Mario Delgado afirmó que Clara Brugada cuenta con todo el apoyo de Morena. Quiero decirte, Clara, que tienes todo el apoyo de nuestro partido para salir adelante. Este es un equipo extraordinario. Yo estoy seguro que vamos a convencer a todas y todos los capitalinos de que nuestra Ciudad debe seguir por el camino de la Transformación, de que nuestra Ciudad se reafirme como el corazón de la Cuarta Transformación.

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL; DE SEGUIR LA CUARTA TRANSFORMACIÓN NOS MANTENDREMOS EN EL ATRASO Y EL ABANDONO EN QUE LOS GOBIERNOS DE MORENA HAN LLEVADO AL ESTADO

El precandidato del PRD al gobierno del Estado de Tabasco, Juan Manuel Fócil Pérez, señalo que por ningún lado se ve la transformación que han planteado los gobiernos de Morena, ellos quieren que siga esa forma de gobierno, pero eso sólo representa que tengamos escasez de agua potable, que no se tenga drenaje, inseguridad y desempleo, al tiempo de exponer que se le debe dar un nuevo rumbo a Tabasco. El virtual abanderado del PRD al gobierno del Estado, junto con el precandidato a la presidencia municipal de Centla, Ramón Hernández Sánchez, el dirigente municipal Juan Sánchez, militantes y simpatizantes, recorrieron el mercado público “Morelos” de Frontera, en donde escucharon las demandas y planteamientos de los locatarios que externaron su molestia porque los gobiernos de Morena no han hecho nada por sacar del atraso y el abandono al municipio. Señaló que la ciudadanía quiere un cambio, no está conforme con lo que han hecho los gobiernos de Morena, no han emprendido acciones que permitan a Centla superar el atraso y el abandono a donde lo han llevado los gobiernos de la cuarta transformación. La ciudadanía, no está de acuerdo con lo que están haciendo los de morena, en Frontera, sus Villas y comunidades, los de Centla no están conformes porque la luz está llegando carísima, no hay agua potable, en los centros hospitalarios no tienen medicina, la gasolina nunca bajo, la mayoría de las calles están en malas condiciones y si esto es la cuarta transformación, no lo merecemos los tabasqueños. El virtual abanderado del PRD a la gubernatura, expuso que los tabasqueños no nos merecemos que estemos tan mal como estamos ahora, el presidente López Obrador llegó al cargo, ya está por irse y todos tenemos que corregir lo que ha estado haciendo mal. Tengo el mejor deseo que mejoremos la situación que estamos enfrentando los tabasqueños, las cosas se pueden hacer mejor, sólo es cuestión de voluntad y dedicación. Debemos darle un nuevo rumbo a Tabasco porque los de Morena plantean que siga la Cuarta Transformación y eso significa que se siga mal en todos los aspectos.

DIPUTADA YADIRA MARCOS; CON GRAN ÉXITO RINDIO SU SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

La diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, de Morena por el Estado de Sinaloa, presento su segundo informe de actividades legislativas con gran éxito, estuvo acompañada por varios diputados federales, unos del Estado de México, otros de Durango. También estuvo la senadora Imelda Castro, Merayi Villegas, el diputado Fernando Garcia, así como varios funcionarios del gobierno del estado. También estuvo presente el secretario de innovación del gabinete Rodolfo Monreal Ávila. También acompañada por su señora madre la señora Modesta quien se mostro muy contenta con los logros de su hija Yadira. La diputada Yadira Marcos, fue muy aplaudida por los grandes logros realizados a favor del estado. El evento tuvo un lleno total.

JOE BIDEN; SE REUNIRÁ CON VOLODIMIR ZELENSKI MAÑANA MARTES

El presidente Joe Biden se reunirá mañana martes con el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, quien mantendrá una serie de encuentros y negociaciones. Zelenski se concentrará en garantizar la unidad entre Estados Unidos, Europa y el mundo en el apoyo de la defensa de Ucrania contar el terror ruso y en reforzar el orden internacional basado en normas y en el respeto de la soberanía de cada nación. Entre los temas principales de la visita estarán la colaboración en defensa con Estados Unidos y específicamente los proyectos conjuntos de producción de sistemas de defensa aérea, así como la coordinación de los esfuerzos entre nuestros países durante el próximo año. La Casa Blanca ha confirmado que ha invitado a Zelenski para una reunión con Joe Biden mañana martes, 12 de diciembre, para subrayar el inmutable apoyo de Estados Unidos al pueblo de Ucrania en su defensa contra la brutal invasión de Rusia. Como Rusia está incrementando sus ataques contra Ucrania con misiles y drones, los dos líderes tratarán las necesidades urgentes de Ucrania y la importancia vital de que Estados Unidos siga apoyándola en este momento crítico, así lo anuncio la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

