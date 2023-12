Morena y aliados en el Senado se negaron, una vez más, a nombrar a dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai); además, por mayoría aprobaron dos acuerdos por los que se dan por concluidos los trámites y se emiten nuevas convocatorias; lo que a decir de la oposición viola la Ley.

El pleno del Senado realizó este miércoles dos votaciones para cubrir las vacantes de Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas y con ello cumplir con la suspensión otorgada por una juez de Distrito.

La terna para ocupar la vacante de Rosendoevgueni Monterrey, estaba integrada por Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega y Marina Alicia San Martín Rebolloso y ninguno alcanzó las tres quintas partes que se requería para ese nombramiento.

Mientras que las propuestas para ocupar el lugar de Francisco Javier Acuña Llamas, eran Julio César Bonilla Gutiérrez, María de los Ángeles Guzmán García e Ileana Hidalgo Rioja, quienes tampoco alcanzaron la mayoría calificada que en este caso era de dos terceras partes de los votos.

Con ese panorama la mayoría de Morena y aliados aprobaron dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se dan por concluidos ambos trámites y se ordena la emisión de una nueva convocatoria.

Al respecto, el panista, Damián Zepeda, consideró que el Senado está en desacato a la orden de un juez, “es un desacato abierto, público, intencional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se puede permitir”. Pidió a la Corte “y a la jueza de distrito, que no le tiemble la mano, haga valer la Constitución, es una burla y una confrontación pública lo que están haciendo los senadores de Morena, ya no se dejen engañar”.

El coordinador del PAN, Julen Rementeria, recordó que existe un mandamiento judicial, que obliga al Senado a realizar las designaciones y lamentó que desde el gobierno federal exista una consigna de obstaculizar el procedimiento legislativo relacionado con tales fines.

Destacó que su bancada no avaló los acuerdos porque existe uno vigente que “dice en su parte final que se realizará una segunda votación si en ésta no se alcanza dicha mayoría, la Junta de Coordinación Política presentará una nueva propuesta en la sesión ordinaria inmediata siguiente”, lo cual no se hizo.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez aclaró que su bancada no tiene voto en la Junta de Coordinación Política y sólo tiene voz.

Pese a los reclamos de la oposición, los acuerdos declararon concluidos los procedimientos y se ordenó emitir una nueva convocatoria, por lo tanto, será hasta febrero de 2024, cuando se reinicie el proceso.

Instituto alista renovación de su presidencia

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) aprobó el acuerdo con las reglas para renovar su presidencia.

Durante la sesión de ayer, los cuatro comisionados avalaron las Reglas Operativas para la Elección del titular del organismo autónomo en el periodo 2023-2026.

Se prevé que el registro esté abierto hasta el próximo viernes y el domingo se convoque a sesión extraordinaria para llevar a cabo la votación entre los propios comisionados.

A pesar de que la Ley Federal de Transparencia pide que en esa votación estén presentes los siete comisionados, Adrián Alcalá explicó a 24 HORAS que el acuerdo está blindado jurídicamente.

Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la falta de designación de tres comisionados, otorgó todas las facultades al organismo autónomo para que las decisiones pueden votarse con la presencia de los cuatro comisionados actuales. /Ángel Cabrera