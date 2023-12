El presidente Andrés Manuel López Obrador a menos de un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, dio una serie de recomendaciones a migrantes mexicanos para definir su voto en 2024, como considerar si se va a regularizar su situación legal y si se pondrá fin a la construcción de muros en la frontera compartida con México. Necesitamos saber quiénes van a garantizar: uno, la regularización de los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos; dos, quién va atender el fenómeno migratorio, procurando la justicia en los pueblos de América Latina y del Caribe; tres, quién no va a seguir con la política de militarización y de construcción de muro en la frontera; cuatro, quién nos va a garantizar que va a haber control para que no entren armas de Estados Unidos a México; cinco, quién va trabajar conjuntamente con el gobierno de México para evitar que haya tráfico de drogas y se impida que se sigue consumiendo fentanilo en Estados Unidos. Sobre la posibilidad de que Donald Trump pueda llegar a la Presidencia de Estados Unidos, López Obrador señalo que hay que esperar a conocer sus plataformas. Aclaró que les corresponde a los estadounidenses y a los hispanos, con posibilidades de votar, definir a su próximo presidente, pero es importante que los políticos que buscarán su voto muestren definiciones en temas clave. Agregó en su lista de temas clave, que se garantice el derecho a la salud y atención a jóvenes, dos ejes que está atendiendo su gobierno. Que garanticen el derecho de los jóvenes al estudio, otra cuestión que es fundamental que se otorguen becas. López Obrador consideró que los migrantes no pueden votar por un político antimigrantes como el gobernador de Texas, Greg Abbott. El gobernador de Texas quiere ser candidato a vicepresidente, del Partido Republicano. Cómo van a votar los hispanos que pueden hacerlo por una persona que es anti inmigrante. Texas y Estados Unidos se deben a la migración, a ese señor ya se le olvidó de que Texas pertenecía a México y que Texas está lleno de González, de Garza y de Rodríguez, como si fuese Tamaulipas y como si fuese Nuevo León y así todo Estados Unidos. El presidente Lopez Obrador comentó que con su homólogo Joe Biden ha dialogado sobre la necesidad de atender la migración desde sus causas y no solo militarizando las fronteras o construyendo muros. La gente no sale de sus pueblos, lo hemos dicho miles de veces, por gusto, lo hace por necesidad y no se están haciendo cosas en los pueblos en donde hay más pobreza, en donde la gente se ve obligada a abandonar sus lugares de origen. Llevamos décadas sin un programa de desarrollo para América Latina, para El Caribe, desde la alianza para el progreso que impulsó el presidente Kennedy.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer que se intentará construir un acuerdo con los Grupos Parlamentarios para discutir los nombramientos pendientes del INAI y de magistrados regionales electorales. Se trata de que el Senado de la República desahogue los pendientes y cumpla a cabalidad con sus funciones. El senador comunicó que sostendrá una reunión con los coordinadores de las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara, con el objetivo de buscar un acuerdo que permita desahogar los nombramientos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Informó que buscarán dar trámite a los nombramientos de magistrados de Tribunales Electorales Regionales, para los cuales también intentará construir consensos. Vamos a intentar discutir los nombramientos pendientes del INAI y también de magistrados regionales electorales, para poder cumplir a cabalidad con los pendientes que tiene el Senado de la República en materia de nombramientos. Sobre la designación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Ramírez confió en que existirá una política de entendimiento entre los Grupos Parlamentarios de oposición, para generar los acuerdos que permitan elegir a una de las integrantes que propuso el Ejecutivo Federal en la segunda terna. Hay una madurez, hay la voluntad política de los Grupos Parlamentarios y vamos a construir la mayoría. Adelantó que, aunque aún no hay un acuerdo, se prevé que el próximo miércoles, 13 de diciembre, se discuta este asunto en el Pleno, para encontrar la mejor propuesta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buscaré convencer a la oposición para que acompañen una decisión que es propia del Senado de la República; así funciona nuestro sistema presidencial, propone el Ejecutivo y elige el Senado, es un procedimiento constitucional.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, indico que el Pleno del Senado de la República aprobó el acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece el procedimiento para la elección de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ana Lilia Rivera, informó que el pasado 1 de diciembre se recibió la segunda terna que propuso el titular del Ejecutivo Federal, para cubrir la vacante generada por la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al cargo de ministro de la SCJN. El Presidente López Obrador mantuvo a las propuestas de Bertha María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama, e incluyo en esta terna a María Eréndira Cruz Villegas Fuentes. Conforme al documento que aprobó el Pleno, la Comisión de Justicia se encargará de verificar que las integrantes de la terna cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política. Además, por acuerdo de su Junta Directiva, convocará a las aspirantes que considere necesarias, para que comparezcan ante los integrantes de este órgano legislativo, a fin de que respondan a las preguntas que les sean formuladas por parte de las y los senadores. Posteriormente, la Comisión de Justicia presentará a consideración del Pleno del Senado el dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad de las integrantes de la nueva terna, documento que se publicará en la Gaceta del Senado, por lo menos 24 horas previas a que se someta a consideración de la Asamblea. Con base en el dictamen remitido por la Comisión de Justicia, la Presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, convocará a quienes hubieren satisfecho los requisitos previstos por el artículo 95 constitucional, para que realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura ante el Pleno del Senado. Durante estas exposiciones no habrá lugar a preguntas o debates. Una vez desahogadas todas las exposiciones, se realizará la votación para elegir a quien ocupará el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la elección se realizará a través de votación por cédula y la persona que resulte electa rendirá inmediatamente la protesta al cargo. El documento agrega que, realizada la designación, la Presidenta de la Mesa Directiva lo notificará al Presidente de la República y a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales que correspondan. En el supuesto de que en la primera votación ninguna de las personas propuestas reúna la mayoría constitucional requerida, se realizará una segunda votación por cédula de manera inmediata; entre estas votaciones no habrá lugar a intervenciones o debates. Si en la segunda votación no se reúne la mayoría constitucional, se menciona en el documento, la terna se tendrá por rechazada y el resultado se comunicará al titular del Ejecutivo Federal, a efecto de que cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 96 constitucional.

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, PT y PVEM por la presidencia rumbo a las elecciones de 2024, se refirió en tono de burla al equipo de trabajo que acompañará a Xóchitl Gálvez en su precampaña presidencial rumbo a las elecciones de 2024, señalando que el PRIAN solamente sabe ofrecer problemas y corrupción. En comparación, destacó que el proyecto de Morena y sus aliados ofrece una nueva forma de hacer política, en la que afirma que el interés del gobierno está en los sectores más pobres, asegurando que, a través de una economía desde abajo, la población podrá gozar de un mayor desarrollo. Nosotros ofrecemos un proyecto de nación de largo alcance, de largo aliento, en donde quien menos tiene, tiene la posibilidad de tener bienestar, y esa economía desde abajo pues permite el desarrollo del país para todos y para todas. Del otro lado, ofrecen fraudes electorales, ofrecen mapachería, ofrecen corrupción. Esa es la oferta del PRIAN. Además, señaló que los principios que busca emanar la Cuarta Transformación derivan del pensamiento de académicos, intelectuales y luchadores sociales, cuestión que asegura les brinda una cierta garantía hacia el respeto de los derechos humanos de la población. Claudia Sheinbaum reiteró que el equipo de trabajo de Xóchitl Gálvez es un ejemplo de todo lo malo del pasado, indicando que son los mismos políticos de siempre, quienes, según la aspirante presidencial de Morena, solamente buscan recuperar sus privilegios.

La precandidata de oposición a la presidencia, Xóchitl Gálvez, dio a conocer a los políticos que se integrarán a su equipo de precampaña, entre los que se encuentran Margarita Zavala, Santiago Creel, Rubén Moreira, Josefina Vázquez Mota, entre otros. Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara: hacer una campaña ganadora. En el equipo también se incluyó a los hijos de la precandidata, Diana y Juan Pablo, quienes se incorporan como enlace con los Xóchilovers y responsable de crear la red de jóvenes a nivel nacional, respectivamente. El equipo de la senadora panista estará integrada por: Leticia Barrera, enlace con el campo. Blanca Alcalá, coordinadora de asuntos migratorios. Alejandra Reynoso, coordinadora de causas sociales. Fernando Rodríguez, coordinador de contenido. Margarita Martínez, coordinadora de promoción del voto. Enrique de la Madrid, coordinador de Plan de Gobierno. Julieta Camacho, coordinador de Gestión Social. Rolando Zapata Bello, coordinador de Defensa del Voto. Alejandra Latapi, coordinadora de Vinculación Institucional. Jesús Ortega, coordinador de Prospectiva. Margarita Zavala, enlace con la sociedad civil. Ildefonso Guajardo, coordinador de relaciones exteriores. Alessandra Rojo de la Vega, activismo social. Moisés Gómez, agenda. Deborah Romero Vázquez, coordinadora de Mujeres. Maximiliano Cortázar, coordinador de Comunicación Social. Josefina Vázquez Mota, coordinadora de Líderes. Ángel Ávila, coordinador de alianzas. Carolina Viggiano, coordinadora Ejecutiva. Santiago Creel, coordinador general. Kenia López Rabadán, jefa de la Oficina. Rubén Moreira, coordinador nacional territorial. Armando Tejeda coordinador operativo. Norma Aceves, atención de personas con discapacidad.

El dirigente de Morena, Mario Delgado critico el equipo que presentó la precandidata presidencial del frente Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD), Xóchitl Gálvez. Mario Delgado señaló que en el equipo de Xóchitl Gálvez, hay puro perdedor, puro cartucho quemado. Acusó a Santiago Creel, el coordinador general de la precampaña de la panista, de otorgar permisos a casinos como secretario de Gobernación, cargo al que llegó tras perder en la Ciudad de México contra Andrés Manuel López Obrador en 2000. También señaló a los priistas Rubén Moreira quien señalo como el mapache mayor de Coahuila; Carolina Viggiano quien perdió en Hidalgo, le ganó Julio Menchaca. Asimismo, criticó a la precandidata de oposición de haber integrado en su equipo al ya sonado Max Cortázar en el Comité de Comunicación, pues lo culpó de ser el orquestador de la guerra sucia contra AMLO cuando trabajó en la campaña presidencial de Felipe Calderón. ¡Revivieron a Max Cortázar! como ya regresó RBD a lo mejor quieren que regrese Timbiriche. Mario Delgado se dijo poco sorprendido de que tras la aparición de ese personaje se hayan arreciado las críticas contra la abanderada de Morena rumbo a 2024, Claudia Sheinbaum.

El presidente de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado rechazó la propuesta de Xóchitl Gálvez para unirse a la coalición del PRI, PAN y PRD en las elecciones, pues lo consideró irracional por las descalificaciones que ha hecho en contra de su partido. Xóchitl Gálvez, ante la retirada de la contienda por parte de Samuel García, aseguró que las puertas estaban abiertas al partido en caso de que quisieran sumarse en la construcción de un proyecto en beneficio del país. Delgado Rannauro declinó la oferta y dijo que pese a sostener una amistad con Gálvez Ruiz, consideraba la oferta profundamente irracional pues ha hecho descalificaciones personales. Es mi amiga pero es profundamente irracional lo que plantea, cuando hace descalificaciones personales, independientemente de los partidos que la apoyan, que son de lo más agresivos, lo más representativo de la vieja política, con todas sus actitudes. La panista aseguró que MC estaba dividiendo el voto opositor y de la clase media mientras se encontraba en Rosarito, Baja California. Dante respondió que nunca crecerá por el desprecio de la ciudadanía a los partidos que la impulsan. Esto no ha terminado, vamos a tener candidato. Son organizaciones electorales que nunca, en el corto plazo, le van a dar la oportunidad de crecimiento porque hay un desprecio de la sociedad hacia esas fuerzas políticas. Quedó claro que PRI y PAN hacen la política más sucia, indigna y nociva del país, y por todo esto es que lo vamos a derrotar en 2024.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, indico que con la baja de Samuel García a la carrera presidencial, a López Obrador se le cayó su corcholata que dividiría el voto opositor. El más molesto de todo esto es López Obrador, y la segunda más molesta es Sheinbaum, porque se les cayó su corcholata para dividir el voto opositor, el voto de la clase media y entiendo que se molesten, pero la ley es la ley. El panista señaló que el conflicto en Nuevo León ocasionado por la designación del gobernador interino solo evidenció la complicidad entre Morena y Movimiento Ciudadano. Lo que creo es que evidenció esta complicidad clara, este acuerdo pernicioso de Morena con el partido de MC. Por ello, ya no importaba cualquier cosa que hiciera el partido naranja, pues quedó vulgarmente evidenciado que Samuel García se prestó a los intereses de López Obrador para dividir el voto. Asimismo Marko Cortes consideró que el voto de la clase media y de los indecisos sería el objetivo de Xóchitl Gálvez, con el cual, podría triunfar en las presidenciales de 2024. Nosotros terminaremos ganando el voto de los indecisos, de los amlopentidos, de los decepcionados. Aquí está el enorme reto que tenemos con Xóchitl: por un lado consolidar la fuerza que tiene cada uno de los partidos políticos representados en esta coalición, y por el otro la fuerza de la sociedad, de los mexicanos apartidistas, con ese impulso vamos a ganar. Solo restaría, que el 65% del electorado vote en las comicios del siguiente año: El reto es que vote arriba del 65% de los mexicanos, porque si logramos que vote arriba del 65% no va a haber programa social, no va a haber mañanera que nos pueda detener a esta fuerza imparable de la sociedad y de los partidos que hemos creado las instituciones democráticas.

El presidente Joe Biden, durante un evento privado en Massachusetts, Estados Unidos, para recaudar fondos para su campaña, señalo que no hubiera lanzado su campaña de reelección para los comicios de 2024 si el ex presidente Donald Trump no se hubiera presentado en las próximas elecciones. Si Donald Trump no se presentara, yo no tengo claro que me hubiera presentado. Pero no podemos dejar que gane. Joe Biden derrotó a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020, pero el republicano jamás reconoció su derrota, dio falsas acusaciones de fraude y está imputado por haber instigado presuntamente el asalto al Capitolio cuando se certificaban los resultados de los comicios. Joe Biden advierte de forma recurrente de que el republicano y sus seguidores más radicales suponen una amenaza para la democracia estadounidense. Sin embargo, Donald Trump es el gran favorito de las primarias para ser el candidato de los republicanos en las presidenciales de 2024, en las que probablemente se batirá de nuevo con Biden. Según las últimas encuestas, el republicano se impondría en las elecciones en varios estados clave a Biden, quien cosecha unos índices de aprobación inferiores al 40 %. Los sondeos también muestran preocupación del electorado por la avanzada edad de Biden, de 81 años. De ganar los comicios, el demócrata concluiría su segundo mandato en 2029 con 86 años.

