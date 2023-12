La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, denunció ante el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que está sufriendo un ataque desde el Gobierno federal y la participación del crimen organizado en el proceso electoral.

“Yo le dije básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del Gobierno, porque ahora no sólo me atacan a mí, pues apoyan a un tercer candidato para que me ataque, o sea, hoy lo vimos claramente en la Mañanera … los pocos días que estuvo fue impresionante cómo tiene un apoyo del Presidente de la República”.

“Y mi preocupación de la participación del crimen organizado en las elecciones, obviamente”.

Previo al encuentro ciudadano en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gálvez informó que le dejó claro a Salazar que ella no se vincula “a gobiernos autoritarios ni que esos no sean democráticos, se lo dije abiertamente, yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país”.

En la reunión privada también se habló de migración, cadenas de suministro, de energía renovable, de las violaciones al Tratado de Libre Comercio y del grave problema de seguridad.

Además se comprometió a trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad creando el Instituto Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad para que se generen las políticas públicas para este sector de la población e informó que en su campaña incluirá a intérpretes de señas.

Pidió a los presidentes de los partidos que abandera que cuiden mucho los espacios del Legislativo para que lleguen personas que representen a todos los sectores de la sociedad como personas con discapacidad, indígenas, afroamericanos, la comunidad LGBTIQ+, entre otros. /Karina Aguilar

Alianza. Xóchitl Gálvez agradeció al embajador Ken Salazar por el encuentro.