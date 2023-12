El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste con otra terna de candidatos cercanos al Gobierno de la 4T. La segunda terna propuesta y enviada al Senado está compuesta por tres mujeres de su Administración, Lenia Batres, Bertha Alcalde Luján y Eréndira Cruzvillegas. López Obrador solo cambió a una de las candidatas, bajó a su consejera jurídica, María Estela Ríos, e incluyó otro nombre de su Administración. El senado necesita dos tercios de los votos para elegir al próximo miembro del máximo tribunal de justicia, por lo que se prepara para evaluar y votar la nueva terna. Morena no tiene los apoyos necesarios, por lo que necesita votos de la oposición para aprobar un nombramiento. Los senadores opositores se debatían si les conviene ceder y dar luz verde a alguna de las mujeres propuestas, o si por el contrario, rechazarán la lista y dejarán la decisión en manos del presidente. Ninguno de los perfiles termina de convencer entre las filas de la oposición. La principal crítica radica en el debate de la independencia judicial. La candidata que más votos sacó en la primera votación del Senado, fue Bertha Alcalde Luján, funcionaria del Ejecutivo, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, e hija de Bertha Luján, quien fue durante años presidenta del Consejo Nacional de Morena. El otro nombre en la lista es el de Lenia Batres, consejera adjunta de Presidencia y hermana del jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres. La última en sumarse ha sido Eréndira Cruzvillegas, actual jefa de la unidad de asuntos jurídicos de la secretaría de Cultura. El presidente reconoció que las candidatas de la primera terna, y sus familias, habían caminado durante años junto a él. Sí están vinculados a mí, cómo no. Y es un orgullo para mí. Pero al mismo tiempo es gente honesta. Son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ Y LUISA MARÍA ALCALDE; REVISAN LA AGENDA LEGISLATIVA PENDIENTE HACIA FIN DEL PERIODO

El presidente de la Junta de Coordinación Política Eduardo Ramírez Aguilar, adelanta que se avanzará para consolidar la implementación del IMSS-Bienestar. A unas semanas de concluir el Periodo Ordinario de Sesiones, Eduardo Ramírez, sostuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, para revisar la agenda legislativa pendiente. El senador adelantó que el Senado avanzará en materia de seguridad social, para consolidar la implementación del IMSS- Bienestar. Además, dijo que se abordarán los nuevos nombramientos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX), entre otros pendientes. Enfatizó que la cooperación entre los Poderes de la Unión es siempre valiosa para generar fortaleza e igualdad de oportunidades para todos. Como coordinador del Grupo de Morena estaré siempre dispuesto a construir los mejores consensos, en favor de la transformación de México.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; POSIBLE, CONSTRUIR ALIANZA CON GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA DESIGNAR A MINISTRA DE SCJN

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, confió en lograr una alianza con los diversos Grupos Parlamentarios, a fin de alcanzar la mayoría calificada que se requiere para designar a una ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aseveró que el Senado no puede renunciar a la facultad que le confiere la Constitución Política para designar a la nueva ministra, por no construir los acuerdos, pues sería un descalabro muy fuerte para la Cámara. Sería muy lamentable que el Senado de la República renunciara a esa gran oportunidad y facultad que la Constitución nos concede, el no tener la capacidad de lograr los acuerdos necesarios para tener un representante de la sociedad al frente de este espacio tan importante de justicia para el país. Explicó que tienen, como institución, dos oportunidades para nombrar a quien ocupará la vacante en la Suprema Corte, de no ser así, concluirá jurídicamente la responsabilidad del Senado y le corresponderá al Presidente de la República nombrar directamente a la ministra, tras la incapacidad del Senado para lograr los consensos. La legisladora reveló que existen diferencias internas en las diferentes fracciones parlamentarias, por lo que buscarán a las y los senadores que piensan distinto para conseguir el número de votos que se necesitan para la designación. Creemos que sí hay condiciones de poder lograr una mayoría calificada el próximo 13 de diciembre, que es la fecha en la que hemos trazado el día de la votación en el Pleno, del dictamen y, en su caso, de la propuesta que logre la mayoría calificada. Hay uno, dos o tres senadores que pueden votar incluso distinto al Grupo Parlamentario que manifiesta alguna posición en contra; y nosotros los conocemos, entonces, estamos solamente esperando que, de esta propuesta nueva, con las propuestas anteriores, se pueda generar un consenso. En cuanto al trámite, la legisladora informó que la Mesa Directiva aprobará el procedimiento para elegir a la nueva ministra, y en esta misma semana la Comisión de Justicia se reunirá para desahogar las comparecencias de las aspirantes y emitirán el dictamen de elegibilidad. Además, enfatizó que en México vivimos una democracia, donde la división e independencia de poderes se apegan a la Constitución, por lo que es la Carta Magna la que define el proceso de elección de las nuevas ministras o ministros. En el Senado, continuaremos trabajando para llegar a acuerdos y cumplir con nuestro mandato. Ana Lilia Rivera refirió que algunos han criticado que se hayan repetido perfiles en esta nueva terna; sin embargo, esto también sucedió con la reforma al Poder Judicial en 1994, cuando en el Senado no hubo los votos suficientes para designar una nueva ministra y se solicitó al entonces presidente Ernesto Zedillo la integración de una nueva terna: María del Carmen Aurora Arroyo Moreno, Gloria Tello Cuevas y nuevamente a Margarita Beatriz Luna Ramos, quién fue designada sin debates.

CLAUDIA SHEINBAUM; AVENTAJA CON 21 PUNTOS A XÓCHITL GÁLVEZ SEGÚN ENCUESTA DE REFORMA

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, PT y PVEM por la presidencia rumbo a las elecciones de 2024, se posiciona 21 puntos arriba de su competidora Xóchitl Gálvez, representante de la coalición integrada por PAN, PRI y PRD, de acuerdo con la encuesta realizada por el Periódico Reforma. Claudia Sheinbaum obtuvo el 46% de las preferencias a la pregunta, si hoy fuera la elección para Presidente de la República, ¿por quién votaría si los candidatos fueran?, mientras Xóchitl Gálvez la precandidata de la oposición consiguió sólo el 25%. En tercer lugar con el 14% de las preferencias se encuentra Samuel García, quien apenas anunció que regresaría a sus funciones tras bajarse de la contienda presidencial como abanderado de Movimiento Ciudadano. Sheinbaum y García subieron dos puntos su porcentaje de preferencias respecto a la encuesta de Reforma publicada en agosto, Gálvez perdió dos puntos. La principal razón por la cual las personas encuestadas consideraron que la aspirante presidencial de Morena aventaja las preferencias es porque cuenta con el apoyo del presidente López Obrador. De acuerdo con este estudio de opinión, Morena como partido se ubica a la cabeza de las preferencias, aventajando al PAN que se encuentra en segundo lugar con apenas la mitad del porcentaje de preferencias. Morena 51%. PAN 20%. PRI 16%- MC 7%. PRD 3%. PVEM 2%. PT 1%. El 47% de los encuestados consideraron que la elección presidencial de 2024 ya está definida a favor de Claudia Sheinbaum, mientras 48% señala que el resultado aún es incierto y la oposición podría ganar.

XÓCHITL GÁLVEZ; AQUÍ HAY UN LUGAR PARA TODOS

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, de gira por Playas de Rosarito, Baja California, afirmó que el proyecto que encabeza es un espacio abierto para todos los mexicanos que día con día luchan por ser mejores, no quieren seguir en la pobreza y sueñan con un futuro mejor. Aseguró que la gente está harta de los políticos que solamente piensan en su interés y muestra de ello es la crisis política que vive Nuevo León. Aquí hay espacio para todos aquellos que luchan día a día para ser mejores, para quienes no quieren ser pobres, para quienes sueñan con un futuro mejor y un México fuerte y con mucho corazón. La precandidata de Fuerza y Corazón por México reprochó que el Gobierno Federal tratara de poner a un candidato que dividiera a los opositores. Lo que pasó en Nuevo León es la muestra clara de por qué la gente está harta de los políticos que solamente piensan en ellos. Aquí van tres verdades sobre esto: Uno, el gobierno trató de poner a un candidato que dividiera a los opositores, especialmente entre los jóvenes y las clases medias. Solo causaron problemas en Nuevo León, pero la Suprema Corte defendió la Constitución porque la ley es la ley. Agregó que es el momento de la gente, pues los ciudadanos merecen gobernantes que sepan resolver los graves problemas que vive el país como la inseguridad, la falta de medicinas, el abandono al campo ya los migrantes. Este gobierno está usando todo el poder y todo el dinero en estas elecciones, pero nosotros tenemos la fuerza y el corazón para luchar por un México mejor. No te conformes con lo poco que te dan. En su segundo día de visita por Baja California, Gálvez Ruiz se reunió con militantes y simpatizantes de Playas de Rosarito y Ensenada, quienes le refrendaron su apoyo para lograr el país que todos merecemos.

SAMUEL GARCÍA; SE DESACTIVÓ LA CRISIS POLÍTICA EN NL

Samuel García, quien se bajó de la contienda presidencial y decidió ya no participar en la precampaña como precandidato de Movimiento Ciudadano, emitió un escrito para informar que no hizo efectiva la licencia temporal otorgada por los legisladores. Por lo que el Congreso de Nuevo León aprobó la renuncia de Luis Enrique Orozco como gobernador interno del estado y revocó la licencia otorgada a Samuel García al cargo de gobernador constitucional, con lo que se desactivó la crisis política en Nuevo León. Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y Luis Enrique Orozco, informaron que no iban a obstaculizar el retorno de Samuel García Sepúlveda a fin de garantizar la gobernabilidad del estado. He decidido, en ánimo de garantizar la paz y gobernabilidad, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León, informó Luis Enrique Orozco. El diputado presidente Mauro Guerra explicó que se llegó a esta solución para evitar un clima de ingobernabilidad y ofreció su ayuda para agilizar el proceso para que Orozco deje el interinato y a la par se devuelva a Samuel García su regreso.

HÉCTOR MELESIO CUÉN; PRESENTAN EN EL FIL 2023 EN GUADALAJARA SU LIBRO “MICROSCOPIO SOCIAL”

Héctor Melesio Cuén Ojeda líder del PAS agradeció a la Red de Editoriales Universitarias y Académicas de México “Altexto” por el tiempo y dedicación a su libro “Microscopio Social”. Juan Alfonso Mejía López ex secretario de educación de Quirino Ordaz fue el presentador quien aprovechó para felicitar y reconocer el trabajo político que el Presidente Estatal del Partido Sinaloense a efectuado durante toda la vida del PAS. El líder del PAS señalo que su libro, es una radiografía de lo que se ha vivido en estos 11 años de vida del partido local más fuerte de México, reitero su compromiso por seguir trabajando y fortalecer el bienestar en Sinaloa. Cuén Ojeda se comprometió a dar el siguiente volumen, el actual compete desde los años 2020-2023 con subtitulo “Temas y Debates del México Actual” y adelanto que buscará que el siguiente volumen del libro sea “Partido Local Gana la Gubernatura”

DANTE DELGADO; NO VAMOS A COLGAR LOS TENIS

El líder nacional emecista, Dante Delgado aseguró que Movimiento Ciudadano pasó la página de Samuel García y decidió registrar a quien disputará la candidatura presidencial en enero, para ganar en 2024. Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están equivocados. Sacaron a Samuel de la contienda, pero esto no ha terminado. Vamos a tener candidato y vamos a ganarle a la vieja política en 2024. Asimismo aseguró que el mandatario hizo crecer a MC al menos en 10 puntos y colocarse como segunda fuerza política nacional. Delgado aseguró que MC ya es segundo lugar: 10 días bastaron para demostrar la fuerza de este Movimiento. 10 días bastaron para poner a temblar al régimen. 10 días bastaron para mandar al PRIAN a tercer lugar. Los tenis los tenemos más puestos que nunca, que tiemble la vieja política porque aquí hay proyecto. Estamos en segundo lugar y seguiremos creciendo. Movimiento Ciudadano festejó así, sin candidato presidencial, el 25 aniversario de su fundación, pero de acuerdo a Delgado Rannauro ya cerca de la presidencia. Y sobre todo, festejó, ya los jóvenes se dieron cuenta de quienes son Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). Al cancelar la candidatura de Samuel lo que hicieron fue intentar cancelar el futuro, lo único que lograron es que muchos jóvenes ya saben lo que son el PRI y el PAN, los partidos de los fraudes electorales, de las instituciones públicas, de la persecución y de la represión.

KEN SALAZAR; SOSTIENE UNA REUNION CON SHEINBAUM Y GÁLVEZ

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, precandidatas a la Presidencia, con quienes dialogó sobre la relación bilateral. El representante del gobierno de Joe Biden conversó en beneficio de los pueblos de México y de Estado Unidos. Claudia Sheinbaum informó de la reunión señalando que entre México y Estados Unidos prevalece amistad y cooperación. Hoy somos los principales socios comerciales, hay amistad entre nuestros pueblos, cooperación para el desarrollo en un marco de respeto e igualdad entre Naciones. Por su parte Xóchitl Gálvez precandidata del PAN-PRI-PRD destacó que entre México y Estados Unidos se debe luchar de manera conjunta contra el crimen organizado. Debemos fortalecer nuestras cadenas de suministro, avanzar en la estrategia de energías renovables, facilitar y modernizar nuestra frontera, hacer un compromiso de respeto a los derechos de los migrantes y, sobre todo, fortalecer nuestra lucha coordinada contra el crimen organizado. El embajador inauguró la mesa redonda sobre el combate al tráfico de armas y mejores prácticas entre México y Estados Unidos, espacio donde reconoció que de Estados Unidos procede el 70% de las armas que entran de manera ilegal y causan violencia en tierras mexicanas. El tráfico de armas es un problema grande en los Estados Unidos, reconocemos nosotros que el 70% de las armas que llegan a México, que causan violencia aquí en México llegan de los Estados Unidos, o son manufacturadas en los Estados Unidos. En ese encuentro destacó que México y Estados Unidos están enfrenando como socios el tráfico de armas, el cual está vinculado al 70% de los homicidios dolosos que se registran en este lado de la frontera.

