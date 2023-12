La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se comprometió a trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad.

Ante la petición de los asistentes, se comprometió a crear el Instituto Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad para que desde ahí se generen las políticas públicas para este sector de la población e informó que en su campaña Incluirá a intérpretes de señas.

Pidió a los presidentes de los partidos que abandera que cuiden mucho los espacios del Legislativo para que lleguen personas con una agenda que represente a todos los sectores de la sociedad como los discapacitados, los indígenas, los afroamericanos, la comunidad LGBTIQ+, entre otros.

Destacó que los cuidados y la educación para personas con discapacidad no las resuelve, solo, un apoyo económico.

“Por supuesto que estamos de acuerdo que haya la pensión y obviamente que esté en la Constitución, no hay ningún problema, pero el Estado mexicano no puede decir: Yo te doy tres mil pesos y deja de darme lata. Yo lo siento así: Ya tienes tu apoyo económico, ya no pidas más, no necesitas más”, declaró ante personas con alguna discapacidad reunidas en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Ante ello, dijo que no hay manera de preocuparse por el tema de la discapacidad sin presupuesto para la educación, “si no le pones presupuesto a la salud y no le pones presupuesto a la inclusión laboral y haces políticas públicas que permitas que las empresas contraten a personas con alguna discapacidad y les puedan dar algunos incentivos fiscales”.