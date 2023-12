Este domingo 3 de diciembre, el Pentágono dio a conocer que un buque de guerra de los Estados Unidos junto a otros dos barcos comerciales fueron atacados por rebeldes hutíes de Yemen, este acto habría ocurrido cuando se encontraban navegando sobre las aguas del Mar Rojo.

De acuerdo con los reportes, esta serie de ataques cometidos por los rebeldes de Yemen estarían relacionados entre el reciente conflicto entre Hamás e Israel, este navío de guerra de los Estados Unidos conocido como “Carney” es un destructor de la clase Arleigh Burke.

Horas más tarde, los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, declararon el domingo que habían atacado dos barcos frente a las costas del país y agregaron que estas naves eran “israelíes”, por lo cual fueron atacados por la guerra que ocurre actualmente en la Franja de Gaza.

A través de las redes sociales, los hutíes afirmaron que llevaron a cabo una “operación contra dos barcos israelíes en el estrecho de Bab el Mandeb”, un canal estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. El primer barco fue atacado con un “misil y el segundo barco con un dron”, agregó el texto.

Asimismo, los rebeldes hutíes señalaron que desconocían que este buque de guerra fuera de Estados Unidos, pues señalaron que las naves estaban relacionadas exclusivamente con Israel, por su parte el Pentágono no pudo precisar el lugar exacto de donde partieron tanto los misiles como los drones de ataque.

El incidente se produce en medio de crecientes tensiones en el mar Rojo y aguas circundantes después de que los rebeldes hutíes de Yemen se apoderaran el mes pasado de un buque de carga vinculado a Irán, el “Galaxy Leader”.

Los hutíes han disparado una serie de drones y ataques con misiles contra Israel desde el ataque perpetrado por el movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre en suelo israelí, en el que murieron 1,200 personas según Israel.

BREAKING 🚨: Pentagon and AP is reporting an American Warship is currently under attack in the Red Sea, alongside multiple commercial vessels in what will surely be a major escalation in the Middle East. pic.twitter.com/RyR0XKjwlB

— Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) December 3, 2023