Entre el alboroto por la vinculación de WhatsApp con tu cuenta de Gmail, la aparición de un nuevo botón y las estafas que buscan colarse día con día, la aplicación de mensajería perteneciente a Meta ha hecho pública su más reciente actualización: Chat Lock, una nueva forma de guardar secretamente chats para que se almacenen en una carpeta única.

Esta nueva herramienta es un respiro para aquellas personas que quieran esconder o privar a los demás de ver sus mensajes. Ya no más archivar los mensajes y ver el botón de archivo y no poder hacer nada para desaparecer, pues ahora bastará establecer una palabra a modo de contraseña para hallar todas las conversaciones que guardemos bajo esa etiqueta.

Una vez establecida esa palabra secreta, la cual puedes armar con números, letras y hasta caracteres especiales, deberás escribirla en el buscador de la aplicación y deberá aparecer como cualquier otra conversación. Hacer privado lo privado, pues, para que nadie se entere de que tienes una conversación que no quieres que nadie más vea.

“Tendrás la opción de ocultar la carpeta de chats bloqueados a tu lista de chats, de modo que solo se podrán descubrir si se escribe el código decreto en la barra de búsqueda. Si esto no se adapta a tus necesidades, puedes permitir que aparezcan en tu lista de chats. Cuando haya un nuevo chat que quieras bloquear, podrás mantener presionado para bloquearlo en lugar de ir a los ajustes del chat”, apunta el comunicado.

Este código, para mala suerte de los que urgen su uso, ha comenzado su implementación hoy, 30 de noviembre de 2023, empero, estará disponible como casi todas las actualizaciones de la plataforma, es decir, de manera gradual, en los próximos meses.

what locked chats? nothing to see here…

soon you can hide your locked chats folder. then reveal it by typing your secret code into the search bar 🔎 pic.twitter.com/PMwMykBHJY

— WhatsApp (@WhatsApp) November 30, 2023