Si eres amante de la música te decimos entonces cómo puedes obtener tu Wrapped 2023 que es proporcionado por la plataforma Spotify.

Buenas noticias para todos los amantes de la música esto gracias a que la plataforma de streaming Spotify ha decidido revelar el Wrapped 2023 de cada uno de sus usuarios, quienes escucharon sus piezas musicales favoritas en esta aplicación.

El momento más esperado por mucho ha llegado la mañana de este miércoles con esta función que permite obtener el resumen musical de cada una de las personas, aquí te dice quienes fueron los artistas que ocuparon el top 5, tus canciones favoritas, el género más escuchado y los minutos más reproducidos.

Cabe resaltar que toda esta información se da por medio de historias, las cuales pueden ser compartidas en Instagram y más redes sociales para que tus contactos puedan ver e interactuar contigo con relación a tus gustos musicales.

Por ello aquí te decimos como puedes obtener tu Wrapped 2023

A diferencia de otros años, Spotify ahora implemento un botón en específico el cual podrá regalarte tu resumen del año, pero para ello te damos los pasos que debes de seguir:

Debes entrar a tu aplicación de Spotify

En la parte superior derecha aparecerá un botón llamado “Tu año en Spotify”

Debes dar clic para después dirigirte al apartado que dice “Tu 2023 en Spotify”

Automáticamente, comenzarán a salir las historias con tu resumen del año

Podrás compartirlas en tus redes sociales

Los usuarios al ver esto no tardaron en compartir sus canciones y artistas favoritos en internet para enseñar quienes habían sido los más escuchados dentro de su cuenta.

Algunos de los comentarios que rondaron en redes fueron los siguientes:

“Sin haber sacado nueva música, Ariana Grande fue la séptima artista femenina más reproducida en #SpotifyWrapped 2023”.

“Yo así en instagram viendo sus historias de #SpotifyWrapped”.

“Todos acuden a Twitter para presumir de ser uno de los 0,5% de los mejores oyentes de su artista favorito”.

Everyone running to Twitter to brag about being a top 0.5% listener of their favorite artist:#SpotifyWrapped

pic.twitter.com/kNbirjLQ6b

— 🧤 (@sidewalkssss) November 29, 2023