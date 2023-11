Con 70 votos a favor y 44 en contra, Morena y sus aliados aprobaron el dictamen de elegibilidad e idoneidad de Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, propuestas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De esta manera, las tres comparecerán este mismo día ante el Pleno y una vez concluidas sus intervenciones se procederá a la votación por cédula de cada una de las propuestas.

La senadora y exministra Olga Sánchez Cordero, presentó el dictamen ante el Pleno y defendió la postulación de María Estela Ríos, quien aseguró, es elegible para ser ministra de la Corte a pesar de su cargo actual como consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

“Se razona que la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal en una interpretación estricta no actualiza la hipótesis alguna de impedimento prevista por nuestra ley fundamental, por lo que no existe razón alguna para excluir su postulación”.

No obstante, al presentar su voto particular, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, insistió que la consejera jurídica era inelegible.

“Nosotros tenemos la facultad de rechazar totalmente la terna, lo que solicitamos es rechazarla parcialmente. No somos el todo o nada, aquí hay dos personas que desde nuestro punto de vista cumplen con los requisitos legales. (…) Que hay una persona que no cumple. (…) No debe entrar el país en una vía de desconstitucionalización de la vida pública”.

El panista Damián Zepeda, secundó al senador del Grupo Plural y advirtió que “aquí no hay engaños, está cantada la decisión. (…) Nos toca rechazar estos perfiles, porque no garantizan independencia. (…) No tiene el Senado, particularmente, la oposición porque lavarle la cara a un mal procedimiento del presidente de la República”.

La senadora del PRI, Claudia Anaya reiteró que María Estela Ríos no era elegible ni idónea.

“Podemos tomar criterios constitucionalistas, que es el artículo 90 que equipara a la Consejería Jurídica con una secretaría de Estado. Pero, además no pueden culpar a la oposición de tomar este razonamiento jurídico. ¿Quién hizo la Ley Orgánica de la Administración Pública? ¿En dónde? En el artículo 26 y el artículo 10 equipara la Consejería Jurídica con una secretaría de Estado. Esa ley la hicieron en este gobierno y la aprobaron ustedes, es decir, el criterio de que una Consejería Jurídica es equiparable a una secretaría de Estado es un criterio que ustedes tomaron como válido para hacer la Ley Orgánica de la Administración Pública”.

Al respecto, el senador Ricardo Monreal, consideró que “la terna presentada cumple con los requisitos legales y expectativas jurídicas para poder desempeñar el cargo de los mas altos en materia de justicia, que es ser ministra. La terna contiene el perfil de tres mujeres incuestionables, que debe ser votado y ojalá se logre la mayoría calificada y una de ellas pueda ser ministra de la Corte”.

DG