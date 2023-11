México es una importante nación en conexiones al contar con una ubicación estratégica que une la región norte y la región sur del continente, es por ello que el país ha trabajado constantemente en ofrecer una amplia red de accesos aeroportuarios que agilicen el flujo de visitantes para temas de comercio o turismo.

Actualmente, el principal destino de los viajeros tanto locales como extranjeros suele ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, ubicado en la capital del país, sin embargo, la amplia red de aeropuertos ofrece el acceso a diferentes zonas del país para diferentes fines.

Te podría interesar: Piden Pfizer y Moderna más tiempo a Cofepris para comercializar vacuna vs Covid

En este caso, México cuenta con 78 aeropuertos en operación, lo cuales están diseñados para contener vuelos comerciales y de carga, cada estado de la república cuenta con uno, no obstante hay un estado que no cuenta con una de estas facilidades y es Tlaxcala.

¿Por qué Tlaxcala no cuenta con aeropuerto?

INEGI, el hecho de que Tlaxcala no cuente con aeropuerto, se debería a su extensión territorial, la cual apenas representa el 1.1% del territorio nacional. De acuerdo a datos compartidos porel hecho de que Tlaxcala no cuente con aeropuerto, se debería a su extensión territorial, la cual apenas representa el 1.1% del territorio nacional.

Aunque se menciona que Tlaxcala no cuenta con aeropuerto internacional, si cuenta con pistas de aterrizaje destinadas a la fuerza aérea, albergando a la Estación aérea Militar No. 9 ubicada en Atlangatepec, fue construida en 1982 y esperaba utilizarse como aeropuerto nacional, pero no tuvo el éxito esperado.

Te podría interesar: COI designa a Francia y Salt Lake como sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno

Tras no obtener el recibimiento esperado, en 1997 se llegó a un acuerdo con SEDENA para utilizarse como base militar, inaugurándose como la Estación aérea militar No. 19, la cual volvió a no tener la afluencia esperada y se modificó a la No.9.

En 2015 volvió a tener esperanza al ser remodeladas sus instalaciones para darle uso como aeropuerto comercial, pero fueron los conflictos con ejidatarios y sus terrenos que el proyecto tuvo que detenerse, actualmente alberga únicamente las aeronaves no tripuladas Hermes 450.