Palabras que son de uso cotidiano desde hace mucho tiempo como perreo, pixelar, criptonita, no binario, brackets, videoarbitraje o VAR, entre otras más, ingresaron al diccionario de la Real Academia Española (RAE), donde destacan este año aquellas que tienen que ver con la inclusión, dice la lingüista Paulina Chavira.

“Cuando una palabra llega a esta prestigiosa publicación es porque tiene un uso extendido entre los más de 590 millones de hablantes en España desde hace algunos años, aunque muchas son un poquito más nuevas como perreo, descarbonizar, huella hídrica, huella de carbono”, dijo en entrevista con 24 HORAS la asesora lingüística.

Esta actualización de la herramienta consultada por millones de hispanohablantes incluye cuatro mil 381 innovaciones, entre palabras nuevas y actualizaciones de acepciones, según lo dio a conocer ayer el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

“También hay algunas acepciones que se adaptan o que se actualizan, una de ellas que a mí me llama mucho la atención es precisamente la de no binario, pero también hay otra actualización que es la de autodeterminación de género, disforia de género, formulación hormonal, identidad de género, lo cual me parece maravilloso pues son conceptos que deberíamos de empezar a manejar ya, todas las personas”, añadió.

Para Chavira, el lenguaje incluyente es parte del diccionario de la RAE por el hecho de ser de interés general. “Cuando hablas de, por ejemplo, personas no binarias, no se sabe si hay una diferencia entre sexo y género, no pensamos que lo mezclamos todo”.

La publicación también adoptó términos relativos a las nuevas tecnologías y las redes sociales, como big data, pixelar, sexting, banner y más.

“Es de tomar en cuenta en esta edición es precisamente la cantidad de extranjerismos crudos que agregaron, es decir, que se escriben en sus lenguas de origen, como el inglés, el francés, italiano.

“De los últimos siete años, éste es en el que más hay palabras como braket, aquaplaning, alien, banner, bulldog, cookies, crack, que entran en cursivas o entre comillas, a pesar de que ya tenemos la adaptación al español”, añade Paulina.

También agregó palabras provenientes del mundo del cine y la televisión, como supervillano, sonidista y más.

“Y aunque no está marcado como un mexicanismo pero que sabemos que aquí se usa y es ‘mordida’ que significa ‘dinero obtenido de un particular por un funcionario o empleado con abuso de las atribuciones’”, finalizó la experta.

El diccionario “incorpora por primera vez en su historia la posibilidad de consultar sinónimos y antónimos de cada término en su edición en línea”, detalló la RAE en una nota de prensa.