A casi dos años de haber visitado nuestro país por última vez, la icónica banda británica conocida como “Iron Maiden” anunció que regresará a México para 2024, esto como parte de su gira “The Future Past World Tour 2024”, dicho concierto se llevará a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información publicada en su sitio oficial, ‘eddie’ hará acto de presencia en los escenarios mexicanos el próximo 20 de noviembre del 2024, el anuncio de este concierto en México vino de la mano con otra fecha programada para Colombia el 24 de noviembre de 2024.

A través de su sitio oficial y de la promotora, se dio a conocer que habrá diferentes fechas de ventas para todos los fans de esta banda de rock. La primera de ellas se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de noviembre y comenzará a las 11:00 horas, esta es diseñada para todos aquellos miembros con su membresía vigente del club de fans.

Posterior a ello, habrá una venta especial para tarjetahabientes los días 30 de noviembre y 1 de diciembre que se habilitará a partir de las 14:00 horas del día, tiempo de la Ciudad de México.

Por último, la venta al público general se habilitará hasta el próximo lunes 4 de diciembre, de igual manera a partir de las 14:00 horas del día, durante estas tres ventanillas de venta, los fans podrán comprar sus entradas.

Hasta el momento se desconoce si podrá haber una segunda fecha para Iron Maiden en nuestro país, esto debido a lo pegado que está con el concierto que se dará en Colombia, lo que es una realidad es que nuestro país no que quedará fuera de la gira “The Future Past World Tour 2024”.

Iron Maiden announce 2 more shows for The Future Past Tour 2024!

November 2024

20 – Foro Sol, Mexico City, MEXICO

24 – El Campin Stadium, Bogota, COLOMBIA

Tickets for Mexico go on sale on December 4, for Colombia on December 6.

Further dates for 2024 will be announced in due… pic.twitter.com/bgE28U0sA6

— Iron Maiden (@IronMaiden) November 27, 2023