En redes se viralizó un clip que captó el chusco y complicado momento que vivió un joven independiente al intentar trocear un pollo por primera vez.

Independizarse suele ser uno de los pasos más difíciles a los que se deben de enfrentar los jóvenes para “demostrar” ante la sociedad y a la familia que ya son capaces de valerse por sí mismos con las herramientas que se le han ido otorgando a lo largo de la vida, y que si bien en algún momento dado necesitarán un abrazo de sus padres así como un consejo,en esta etapa debe de quedar por entendido que ya no dependerán al 100 por ciento de ellos como cuando se es pequeño.

Las cuentas de servicios, renta, comida, ropa y entretenimiento en esta nueva etapa corren por uno, y, ¡será difícil!, pero serán incluso los retos a los que uno tendrá que hacerle frente.

Tal y como le sucedió a un joven que compartió un video en el que demostró uno de sus mayores desafíos a la hora de cocinar, pues igual es uno de los mayores obstáculos cuando se vive solo.

En el video que compartió Onda Cero y se viralizó en redes, el joven expuso que, para él, contar un pollo y prepararlo era muy difícil debido a que le provocaba un poco de asco hacerlo , sin embargo, pese a los “malestares” que le causaba tocarlo y olerlo, se atrevió a hacerlo para demostrar que tras un año viviendo solo era capaz de preparar un platillo con alguna de las piezas del pollo tal y como lo hacía su mamá, a quien señaló necesitaba.

De tal suerte que, pese a que quería vomitar, tenía miedo y hasta un poco de ansiedad, el joven logró sacar del empaque el pollo, el cual empezó a cortar poco a poco, primero los muslos, para seguir con las alitas y terminar con las pechugas.

Fue un gran reto, pero con ello demostró lo valiente y capaz que puede llegar a ser, por lo que mencionó:

“Es un aprendizaje para la vida adulta, me acabo de convertir en una persona adulta. No me he sentido tan orgullosa de mí. Bueno, ahora me da pena por el pobre pollo, pero sabes lo que me da pena la peste que me hace en las manos”.

Como era de esperarse el clip provocó cientos de reacciones de los internautas quienes felicitaron al joven por su esfuerzo y tenacidad.

“Me divertí muchísimo con este video un día escuche un dicho que dice así- “persevera y triunfaras” me encanta porque al final pudo hacerlo“.

“Me encantó!!! Le costó, pero no se rindió y lo logró!!! Genial”

“Lo importante es que lo logró!!! Persevera y triunfarás!!!”

“Me sacaste una sonrisa, que tanta falta nos hace, si que pudiste, me encanta”

“Me encantó!!!!! Fui muy feliz con este video”.

CSAS