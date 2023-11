El cantante puertorriqueño, Luis Miguel, sorprendió a sus fans tras anunciar su octava y última fecha en la CDMX como parte de su gira por la capital mexicana.

Este jueves a través de las cuentas oficiales de la Arena Ciudad de México, se dio a conocer que “El Sol de México” dará un último concierto en tierras mexicanas como parte de su gira Luis Miguel Tour 2023.

Ante el furor que ha causado el intérprete de “Ahora te puedes marchar” tras su regreso a los escenarios, en donde ha logrado solos out en los conciertos que ha ofrecido por Sudáfrica, EU, Europa y claro está ahora México con las siete fechas programadas en el recinto propiedad de Salinas Pliego, el cantante decidió dar un show más el próximo 20 de diciembre.

Ante esta formidable noticia, los fanáticos de Luis Miguel tendrán una última oportunidad de deleitarse con la voz de la expareja de Aracely Arámbula antes de que termine el año.

Siendo que, si eres fan del cantante ve preparando la tarjeta de crédito, pues este próximo 25 y 26 de noviembre se llevará a cabo la Preventa Banorte a partir de las 10:00 horas, a través del sistema de superboletos.com.

Prepárate Por que sin duda promete ser una noche sin igual, tras escuchar temas como: La incondicional; Será Que No Me Amas; Amor, Amor, Amor; Suave; Culpable o No; Te Necesito; Hasta Que Me Olvides; Dame; Por Debajo de la Mesa, No Sé T; Como Yo Te Amé, entre otros.

Los precios podrían oscilar entre :

VIP – 8 mil 670 pesos

– Rojo – 6 mil 840 pesos

– Zona Pepsi – 5 mil 620 pesos

– Amarillo – 5 mil 620 pesos

Barcel Fuego – 5 mil 620 pesos

– Banco Azteca – 4 mil 705 pesos

– McCormick – 4 mil 705 pesos

– Verde – 4 mil 705 pesos

– Celeste – 3 mil 660 pesos

– Super Palco Platino – 3 mil 660 pesos

– Super Palco Oro (vista limitada) – 3 mil 660 pesos

– Aqua – 2 mil 342 pesos

– Rosa – Mil 715 pesos

– Rosa (vista limitada) – Mil 715 pesos

– Café – Mil 213 pesos

-Gris – 836 pesos (vista limitada) – 836 pesos

