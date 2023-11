El presidente Andrés Manuel López Obrador, a unos días de que se cumpla un mes de que el huracán Otis tocara tierra, está en Acapulco, Guerrero, por sexta vez ocasión. López Obrador y miembros de su gabinete cambiaron Palacio Nacional por el puerto como lugar para realizar la reunión diaria de seguridad y encabezar la conferencia de prensa matutina en la que se informará cómo avanza la recuperación, cuándo se da la entrega de apoyos para la reconstrucción y se anunciarán la realización de eventos para recuperar la actividad turística del estado gobernado por Evelyn Salgado. Si bien en las últimas cuatro semanas se han anunciado medidas para atender la emergencia, los problemas en Guerrero a causa de Otis se mantienen, a lo que se suman problemas de violencia y basura. Para acallar las críticas que ha habido a su gobierno por la presunta falta de atención a Guerrero, López Obrador ha asegurado que como nunca se está atendiendo al estado. Lo que estamos haciendo en Acapulco es un trabajo de apoyo real a la gente, como nunca, en ningún caso de estos lamentables desastres, lo que se ha ido haciendo y se va a seguir haciendo. Andrés Manuel López Obrador anunció el 1 de noviembre el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez, que incluye la inversión de 61,313 millones de pesos. En los últimos días se distribuyeron despensas, se entregaron enseres electrodomésticos, se restableció el servicio eléctrico y poco a poco se ha ido retomando la normalidad. Sin embargo, hay varios pendientes, entre ellos la recolección de basura, la seguridad pública y las tareas de reconstrucción. López Obrador llega con varios acuerdos con el sector empresarial. Recibió a un grupo de empresarios con quienes dialogó sobre la reconstrucción del estado. Asistieron Carlos Slim, presidente de grupo Carso, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Una de las decisiones que se tomaron es que el próximo año se realizará la Convención Bancaria, después del Tianguis Turístico. Estamos muy contentos en apoyar a Acapulco, decidimos hacer la Convención Bancaria en abril del próximo año, después del Tianguis Turístico, somos más de 2,000 personas que asistimos a la convención. A esta reunión, el presidente también llega con un acuerdo con China para que venga a México los enseres domésticos que faltaban para dar a todos los damnificados.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SOSTIENE REUNION PARA RATIFICAR LA UNIDAD DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, el coordinador estatal de la 4T en Puebla, Alejandro Armenta Mier y sus homólogos de Morena se reunieron para ratificar la unidad de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde también acudió Andrés Villegas, presidente del Consejo en el estado. La reunión es parte del trabajo que está realizando por la unidad del partido. La Cuarta Transformación se consolida en unidad y con humildad para continuar con el legado de nuestro presidente Lopez Obrador. Vamos juntos a seguir haciendo historia, un gusto trabajar de la mano. Nuestra meta es lograr que en México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo sea la primera presidenta en nuestro país.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE ACABARÁ EL MACHISMO, ASÍ COMO SE ACABÓ EL NEOLIBERALISMO

La precandidata única de la coalición “Seguimos haciendo historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señalo que se acabaron los tiempos de calladita te ves más bonita y que así como se acabó el neoliberalismo, también se acabará el machismo. La precandidata Sheinbaum Pardo estuvo en Palenque, donde el presidente López Obrador tiene su casa en el rancho La Chingada. Junto al líder nacional de Morena, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum le entregó a Eduardo Ramírez Aguilar la constancia que lo acredita oficialmente como el Coordinador Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación para la entidad. Estamos a siete meses de que el pueblo tome esa gran decisión, donde por primera vez México tendrá una mujer presidente y que ella será Claudia Sheinbaum, dijo Delgado Carrillo. Ramírez Aguilar agradeció a Delgado Carrillo y Sheinbaum Pardo, la entrega de este nombramiento oficial. Destacó que Sheinbaum está haciendo ahora historia y que por vez primera los chiapanecos y todos los mexicanos tendrán una mujer presidenta. Ramírez Aguilar declaró su reconocimiento al líder nacional Mario Delgado, a Gerardo Fernández Noroña, pero sobre todo destacó la presencia de su adversaria más cercana en este proceso interno de Morena, Sasil de León Villard. Sheinbaum Pardo dijo que es el único movimiento en el que convergen tres partidos políticos que promueven la unidad de todo el pueblo de México, pero una unidad desde abajo. Dijo que la de enfrente, la del PRIAN, es una unidad basada en la corrupción. Y que la que ella encabeza es la que lucha por la unidad nacional y lucha por la democracia del país. Que en el movimiento no hay rupturas, que han pasado muchos obstáculos, fraudes electorales, campañas mediáticas de desprestigio, y que en ese movimiento no hay rupturas. Destacó que, en las elecciones federales del 2024, sólo hay dos caminos, o seguimos transformado en la transformación o regresamos al pasado.

XÓCHITL GÁLVEZ; EL CAMPO SUFRE EL ABANDONO DEL GOBIERNO FEDERAL

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, lamentó que el campo sufre el abandono del Gobierno Federal tras eliminar 29 programas que apoyaban a los agricultores de todo el país. Reprochó que, entre otros, en este sexenio quitaron el Programa de Fomento a la Agricultura (Proagro), el programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y la Financiera Rural, que daba recursos a los campesinos. No podemos abandonar al campo. Ahí es donde está la comida de los mexicanos. Dónde quedó la autosuficiencia alimentaria de la que tanto habló el Presidente si ha abierto el país a la importación de granos. Abrió el país a la importación de leche. Recordó que, además, desapareció la Financiera Rural, por medio de la cual se financiaban 5 mil 500 millones de pesos en créditos a los productores del campo. Expuso que la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, logró canalizar del erario estatal mil 900 millones de pesos que desafortunadamente no alcanzan a reparar el daño tan grande causado al campo de esta entidad. Tengan la certeza que vamos a platicar de cómo trabajar juntos para impulsar el campo. No los voy abandonar como los abandonó este gobierno. No los voy abandonar porque yo vivo del campo, porque yo sé lo que se siente no levantar maíz y no tener para comer, a mí no me lo platica nadie. En el tema de la inseguridad criticó la actual política de abrazos y no balazos del Gobierno Federal, pues dijo que es una ocurrencia criminal donde los abrazos son para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. Cabeza, corazón y carácter es lo que su servidora tiene para enfrentar a la delincuencia organizada. Manifestó su deseo para que las y los jóvenes de México aprendan inglés, habilidades digitales, competencias laborales y tengan un mejor ingreso, buenos empleos, pero también que salgan a la calle sin sentir miedo. Afirmó no se trata de mí, se trata de ustedes, se trata de sus hijos, se trata de Cuauhtémoc, se trata de México, por eso, vamos a lograr la victoria.

SAMUEL GARCÍA; RECORRERÁ MÉXICO A BORDO DEL VEHÍCULO TESLA

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, como parte de su campaña publicitaria rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, recorrerá México a bordo del vehículo Tesla que le regaló a su esposa, Mariana Rodríguez, tras el anuncio de la posible inversión de la compañía automotriz en Nuevo León. Samuel García ha convertido en promesa de campaña traer inversiones de la empresa automotriz a la República Mexicana. Quieren Tesla en todo México, pregunto el ex gobernador a todos los simpatizantes emecistas durante el inicio de su precampaña presidencial.

HECTOR MELESIO CUÉN OJEDA; EL DÍA DE HOY NOS UNIMOS A LA COALICIÓN “FUERZA Y CORAZÓN POR MÉXICO” Y VAMOS A GANAR CON XOCHILT

Héctor Melesio Cuén Ojeda presidente del Partido Sinaloense afirmo que el día de hoy vamos a hacer historia junto al PRI, PAN, PRD y ahora el PAS en el estado de Sinaloa se fortalece esta coalición juntos vamos a realizar una lucha por todos los Sinaloenses. Tenemos una acumulación de poder, pero este 2024 vamos a dar la vuelta a esto que estamos viviendo, por supuesto que esto es posible porque somos el partido local más fuerte y grande de México. Aseguró ir con Xóchilt Gálvez la próxima presidenta de México y aquí en Sinaloa ganaremos todo apoyaremos al frente en lo federal y local. Los tres líderes nacionales reiteraron y agradecieron la unión del PAS y en un mismo discurso defendieron y dijeron están dispuestos a respaldar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Alito Moreno dejó bien claro que tanto los diputados federales como los senadores de los tres partidos nacionales lucharán por qué se respete la autonomía y que incluso se llevará hasta las instancias internacionales de ser necesario.

RICARDO MONREAL; SE REINCORPORA A SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

La Mesa Directiva del senado informó al Pleno que el senador Ricardo Monreal Ávila se reincorpora a sus actividades legislativas. De esta decisión, se comunicó al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, así como a las secretarías generales. Además, la Asamblea avaló un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para emitir la convocatoria pública para cubrir las vacantes que se generarán en las Magistraturas de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de Nayarit, Aguascalientes y Ciudad de México. En el documento se establece que la Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de las personas interesadas en participar en el proceso de selección, que estimen reunir los requisitos constitucionales y legales.

SENADOR CÉSAR CRAVIOTO; REINCORPORACIÓN DE RICARDO MONREAL AL SENADO FAVORECE AL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

El senador César Cravioto Romero consideró que la reincorporación de Ricardo Monreal al Senado de la República favorece al Grupo Parlamentario de Morena, pues con su suplente no se ha tenido el respaldo en algunas decisiones importantes. Señalo que les viene bien, porque, no hemos tenido el respaldo de un voto en algunas decisiones importantes; y con el senador Monreal tendríamos ese voto a favor. Cravioto Romero comentó que Ricardo Monreal está en todo su derecho de regresar a ocupar, en cualquier momento, su escaño en el Senado de la República, al igual que ocurre con todos los legisladores que, como él, piden licencia. Ante las expectativas de que el zacatecano vuelva a coordinar al Grupo Parlamentario de Morena, César Cravioto precisó que las y los integrantes de la bancada serán quienes discutan y decidan al respecto. Recordó que el actual coordinador de Morena en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que permanecerá en esa posición hasta finales de este año; tras ello, el Grupo Parlamentario tendrá que tomar la decisión de quien lo sustituya. Precisó que él se sumará al consenso que se genere al interior de la fracción parlamentaria. Y si se decide que hubiera una votación, pues también; en un proceso democrático interno, elegiríamos a nuestra nueva coordinadora o nuevo coordinador. Si el senador Eduardo decide irse antes, indico que podrían adelantar este proceso de la elección del nuevo coordinador. Si Eduardo pide licencia y nos dice que se va antes de lo que nos había dicho, pues entonces tendríamos que adelantar la votación de quien nos coordina.

SENADOR JOSÉ ALFREDO BOTELLO; AUTORIZA SENADO SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO

El senador José Alfredo Botello informo que con 69 votos a favor, el Senado de la República autorizó al Ejecutivo Federal la salida de 251 elementos de la Armada de México, a bordo del Buque Escuela ARM. Cuauhtémoc BE 01, a fin de llevar a cabo el crucero de instrucción denominado Oriente 2024, el cual se realizará del 6 de mayo al 14 de diciembre de 2024. José Alfredo Botello dijo que el Buque, ha participado en importantes regatas internacionales, así como en festivales náuticos y, a través de sus viajes, sus dotaciones han llevado a todo el mundo un mensaje de paz del pueblo mexicano. Botello Montes destacó que esta salida estrechará los lazos de amistad con las diferentes instituciones civiles y militares, además de que fortalecerá las relaciones profesionales y operativas con otras Armadas del mundo. En el dictamen se explica que la Armada de México ha planeado realizar un crucero de instrucción para el Buque Escuela ARM Cuauhtémoc BE 01, que permita atender dichos eventos, y con ello se fortalezcan las relaciones diplomáticas. El buque zarpará el 6 de mayo de 2024 en el puerto de Acapulco, para continuar por San Diego, California, Estados Unidos; Honolulu, Hawái, Estados Unidos; Tokio, Japón; Incheon, República de Corea; Shanghái, República Popular de China; Manila, Filipinas; Singapur, República de Singapur. Continuará por Yakarta, República de Indonesia; Fremantle, Melbourne y Sídney, Comunidad de Australia; Auckland, Nueva Zelanda; Papeete, Isla de Tahití en la Polinesia Francesa; y concluirá su instrucción en Acapulco, Guerrero, el 14 de diciembre de 2024. Por estas razones, las y los senadores reconocieron la importancia que beneficia esta práctica a los estudiantes navales, con la finalidad de forjar el carácter marinero y el liderazgo naval de los futuros comandantes de las unidades de superficie de la Armada de México, al navegar bajo diferentes condiciones de mar en el Buque Escuela ARM Cuauhtémoc BE 01.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ASUNTO DE ESTADO

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Alejandro Armenta, durante la inauguración del Foro Energía Mexa 2023, aseguró que la protección al medio ambiente es un tema que no tiene partido, sino que se trata de un asunto de Estado. El senador del Grupo Parlamentario de Morena enfatizó que es necesario que toda la sociedad se una para promover el aprovechamiento de energías renovables que ayuden a regenerar el medio ambiente. Destacó la alianza presente en este encuentro, pues la participación de la sociedad civil organizada, los entes autónomos, organismos internacionales e integrantes del Gobierno ayudará a plantear acciones para mejorar el entorno en el que vivimos. Armenta enfatizó que el proceso de industrialización ha generado crisis en los ecosistemas, además de que el planeta no se nos entregó a perpetuidad, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos para dejarle un mejor lugar en el que vivir a las futuras generaciones. Destacó que en el Senado se aprobó la Ley de Economía Circular, la cual tiene como objetivo reducir la generación de residuos, promover la reutilización, el reciclaje y la valorización de éstos, así como fomentar la innovación y la adopción de prácticas sostenibles en la producción y consumo de bienes y servicios. Subrayó el tema de la rectoría del Estado sobre litio, ya que ayudará a que nuestras riquezas sean explotadas por nuestro país y que la energía se ponga al servicio de los derechos humanos, pues de eso trata la soberanía energética; todos estamos contribuyendo de una u otra forma.

SENADOR VÍCTOR FUENTES; SANCIONAR VÍA PENAL EL TRÁFICO DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE

El senador Víctor Fuentes Solís se refirió al dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que el que se reforma y adiciona el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. La pérdida de especies exige castigos para actividades que van en contra de la preservación de la biodiversidad. El senador Raúl Bolaños-Cacho presentó una iniciativa para que el tráfico de vida silvestre se considere como un delito sancionado por la vía penal, sin importar la especie de que se trate. El senador Víctor Fuentes, reconoció que, a pesar de que México es conocido como un país megadiverso, cuenta con más de mil 500 especies que se clasifican en alguna categoría de riesgo; de ellas, 41 se consideran extintas en el medio silvestre. Explicó que el Código Penal Federal considera como delito el tráfico de especies de flora y fauna silvestre, así como sus productos y demás recursos genéticos; sin embargo, sólo considera aquellas especies que son consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o regulados por algún tratado internacional del que México sea parte. Esta situación, ocasiona que las especies que no están en riesgo puedan ser traficadas sin ser consideradas como un delito e, incluso, que este ilícito no sea tipificado como delincuencia organizada, a pesar de que reúna todas las características. La reforma establece que las violaciones a los preceptos de la Ley de General de Vida Silvestre, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales que de ella se deriven, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría y penalmente por las autoridades competentes. También plantea que se imponga una pena de dos a 10 años de prisión y por el equivalente de 500 a tres mil días de multa, a quien ilícitamente realice el traslado con fines de tráfico de algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; DANTE DELGADO LE DIJO EN BROMA QUE SE IBA A MOVIMIENTO CIUDADANO

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, en medio del chapulineo que ha habido en todos los partidos de cara a las elecciones de 2024, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, indicó que daría un anuncio que involucraba al senador del PRD, Miguel Ángel Mancera. El emecista bromeo con la posibilidad de que Mancera se sumara a las filas del partido naranja. Delgado jaló a Mancera y dijo de una vez. Hoy la gran noticia es que Movimiento Ciudadano, estamos, y soltó una carcajada a la que respondieron los reporteros presentes. Apenas este miércoles el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda anunció la posibilidad de que la ex priista Claudia Ruiz Massieu se incorporara a la bancada, decisión por parte de la legisladora que se daría a conocer en horas o días.

ALEJANDRO MORENO; EL RESPALDO ABSOLUTO DEL PRI Y DE LA COALICIÓN A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al participar en una conferencia de prensa conjunta con los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, y del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén, expresó su apoyo total y absoluto, y de la Coalición Fuerza y Corazón por México, al Partido Sinaloense (PAS), a Héctor Melesio Cuén y, en especial, a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que son víctimas de persecución política por parte del gobierno de Morena. El dirigente nacional del tricolor puntualizó que la Universidad como todas las universidades del país, deben contar con el respaldo no solo de los políticos y de los partidos políticos, de la sociedad. La sociedad se debe expresar y también no debe permitir que desde el poder se persiga a quienes están en los organismos autónomos, como ha sido evidente y claro, aquí en la Universidad de Sinaloa. Alejandro Moreno señaló que tenemos que levantar la voz y por eso se necesita ánimo y carácter, voluntad para enfrentar a quienes quieren romper el régimen democrático. Le reiteramos nuestro apoyo absoluto y total, no solo al Partido Sinaloense, a Héctor Melesio Cuén, a quienes están sufriendo la persecución política que no lo vamos a permitir, a las instituciones autónomas, a la Universidad en especial. En compañía de la dirigente estatal del PRI, Paola Gárate y de los coordinadores parlamentarios del partido en el Senado, Manuel Añorve y en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, Alejandro Moreno subrayó que todos los legisladores federales, senadores de la República de los tres partidos, diputados de los tres partidos, cerramos filas para apoyar y denunciar. Y lo vamos a hacer, no solo a nivel nacional; vamos a acudir a todos los órganos internacionales a denunciar la persecución política que hay en el estado de Sinaloa. Y lo vamos a hacer juntos para defender las libertades y los derechos. Al lado de Marko Cortés y Jesús Zambrano, el líder nacional del PRI denunció la persecución política que ejerce el gobierno de Sinaloa en contra de opositores y medios de comunicación. Asimismo, expresaron su apoyo y respaldo a Héctor Melesio Cuén, dirigente del Partido Sinaloense (PAS), quien se sumó a la Coalición Fuerza y Corazón por México, que encabeza Xóchitl Gálvez Ruiz.

DIPUTADA PALOMA SÁNCHEZ; LOGRA QUE NO SE IMPONGAN INFRACCIONES Y MULTAS EXCESIVAS A PESCADORES

Con el objetivo de evitar la condena a los pescadores mexicanos con multas y pagos excesivos por realizar su trabajo, la Cámara de Diputados aprobó con 439 votos el dictamen de la diputada federal Paloma Sánchez que busca impedir que se impongan infracciones y costos excesivos a este sector. A nombre de la diputada Paloma Sánchez, la diputada María del Refugio Camarena habló en tribuna sobre la necesidad de armonizar normativamente la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para que, en la imposición de infracciones, siempre se tome en cuenta el nivel socioeconómico y el ingreso de quienes sean sujetos de sanciones. La integrante del Grupo Parlamentario de PRI, afirmó que esta propuesta otorga certeza jurídica y vigencia suficiente para hacer la legislación más completa en materia de sanciones por infracciones para la pesca. Expuso que, en México, la producción pesquera ha caído en los últimos años, al referir que en 2018 se producían 2.2 millones de toneladas anuales, y en la actualidad solo se producen dos. La legisladora priista explicó que en algunos estados, como Sinaloa, la desaparición de empresas y la reducción del número de trabajadores ya es catastrófica, pues casi el 90 por ciento de quienes trabajan en actividades pesqueras, lo hacen de manera informal. A esto se le suman los sueldos bajos y, en algunos casos, malas decisiones públicas, como la aprobación de la importación del camarón ecuatoriano, que ha golpeado al sector acuicultor de Sinaloa. Agregó que las malas temporadas, la falta de seguros, apoyos y programas suficientes, ponen en riesgo la vida y la seguridad alimentaria de nuestro país. Frente a esta crisis, reiteró que el Estado tiene que velar por la protección del bolsillo de las familias pesqueras, porque sin su trabajo, en México no habría alimento. Volteemos a ver a los pescadores, recordemos que para que nuestro plato esté lleno, miles de personas trabajaron para hacerlo posible y que a veces ellos mismos se quedan con uno vacío.

DONALD TRUMP; VIAJARÁ A ARGENTINA PARA REUNIRSE CON JAVIER MILEI

El ex mandatario de Estados Unidos Donald Trump viajará a Buenos Aires para reunirse con el presidente electo de Argentina, Javier Milei. Milei dijo, un día después de ganar la segunda vuelta electoral en Argentina, que realizará un viaje a Estados Unidos e Israel antes de asumir el poder. Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección en la Argentina. Todo el mundo estaba mirando, dijo Trump. Estoy muy orgulloso de vos. Vas a cambiar totalmente a tu país y realmente hacer a la Argentina grande de nuevo. Ambos personajes cultivan la mitología del “outsider”, se hicieron famosos gracias a la televisión y pertenecen a una nueva ultraderecha que tiene otros representantes en Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, y el partido Vox de España.

