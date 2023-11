El presidente Andrés Manuel López Obrador, señalo que los gobiernos de México y China trabajan de manera coordinada con el propósito de evitar la llegada a América de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas como el fentanilo, que provoca la muerte de al menos cien mil jóvenes cada año en Estados Unidos. López Obrador destacó que la semana pasada, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en la que acordaron ayudar a Estados Unidos en la crisis que vive por el consumo del fentanilo. Es algo muy doloroso y yo le planteé al presidente de China este caso, que cuidáramos lo de los precursores químicos para evitar que llegue esta droga a Estados Unidos. Los precursores químicos no sólo llegan de China a México como se piensa, sino también a Canadá y directo a Estados Unidos, pero que hiciéramos un acuerdo. Que hiciéramos un esfuerzo para comunicarnos más y enfrentar a toda esta banda que se dedica al comercio de estas drogas, a la importación de estos químicos y ya se está actuando y él estuvo de acuerdo en que trabajemos juntos; lo estamos haciendo, ya estamos trabajando juntos. López Obrador reiteró que proteger la vida de miles de personas es un asunto humanitario que va más allá de diferencias políticas e ideológicas, por lo que es fundamental la colaboración entre naciones.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO RATIFICA A EMBAJADORES DE MÉXICO EN GHANA Y AUSTRALIA

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, informo que el Pleno del Senado de la República ratificó los nombramientos realizados por el Ejecutivo federal a favor de Norma Ang Sánchez, como embajadora en la República de Ghana, y de Ernesto Céspedes Oropeza como embajador en la Mancomunidad de Australia. Con 71 votos a favor, Ang Sánchez también será embajadora, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Gambia, de Liberia y de Sierra Leona; mientras que Céspedes Oropeza, ratificado con 74 votos a favor, también lo será ante el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, así como las Repúblicas de Fiji, de Vanuatu y de Nauru. Norma Ang Sánchez ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en noviembre de 1989 y al Servicio Exterior Mexicano en 1992. En los más de 30 años de experiencia profesional ha estado acreditada en varios países y cuenta con experiencia en asuntos políticos y consulares. Se a desempeñó como cónsul encargada en el Consulado General de México en Barcelona; como agregada política en la Oficina de Asuntos Migratorios de la Embajada de México en Washington, DC; como jefa adjunta de misión en la Embajada de México en Polonia, y como jefa de la Sección Política en la Embajada de México en Holanda. Ernesto Céspedes Oropeza es funcionario del Servicio Exterior de Carrera desde 1985, ascendiendo de manera estrictamente escalafonaria y ostentando el rango de embajador de México en Finlandia desde 2017. Obtuvo la licenciatura en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con el grado de Maestría en Políticas Públicas Internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C. y con el grado de Maestría en seguridad y defensa nacionales, otorgado por la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Ana Lilia Rivera les tomó la protesta correspondiente a ambos diplomáticos y les deseó éxito en su nuevo encargo. La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, afirmó que Ang Sánchez cumple con el perfil para desempeñarse de manera destacada al frente de la embajada de Ghana, pues su experiencia permitirá contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los países de la región. Sobre Céspedes Oropeza, la legisladora destacó que nuestro país es el mayor socio de Australia en América Latina, lo que se refleja en las 285 empresas nacionales con inversión australiana. Subrayó que el nombramiento del nuevo embajador es un paso en la consolidación de la relación entre ambas naciones.

EDUARDO RAMÍREZ; PRIMORDIAL GARANTIZAR LA PAZ EN MÉXICO

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que el Senado trabaja para garantizar la paz en México, pues es lo primordial para el pueblo, la bandera más importante con la que debemos comprometernos. El senador indicó que la paz no es solamente un valor que debe regir las relaciones internacionales, sino un derecho del que todas las personas, los grupos y los pueblos son titulares. Actualmente, existe otro tipo de conflictos armados en nuestra nación, que son provocados por el crimen organizado y generan intranquilidad en los hogares, de ahí la importancia de reforzar el trabajo para llevar paz a todas y todos los mexicanos. Las y los legisladores, no sólo deben construir la paz, sino blindarla, es decir, impulsar el diálogo internacional para evitar que naciones en conflicto usen bombas atómicas, pues es algo que afectaría a todo el planeta.

DIPUTADO IGNACIO MIER; IMPULSA APROBACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA SEMANA LABORAL A 40 HORAS

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco afirmó que impulsará la aprobación de la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas antes del 15 de diciembre, último día de sesiones en el 2024. Sí hay posibilidad de aprobarla en este periodo, esa es la intención que Morena ha tenido desde que presentamos la iniciativa, particularmente yo lo hice con mi compañera Susana Prieto. Mier Velazco informó que, la Mesa Directiva recibió las conclusiones y los libros blancos del parlamento abierto en materia de jornada laboral para que continúe el trámite legislativo. Queda abierta la posibilidad de que los grupos parlamentarios y los diputados, a través de las comisiones de Seguridad Social, de Puntos Constitucionales y de Trabajo, puedan seguir enviando las inquietudes o aportaciones que quieran hacerle al dictamen para que sesione la Comisión de Puntos Constitucionales. La semana pasada, el panista Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, consideró que es imposible aprobar dicha legislación, porque debe ser avalada además por el Senado de la República, y al menos 17 congresos locales. Es prácticamente imposible que entre en vigor en el 2024 porque si bien todos los grupos parlamentarios están en el ánimo de avalar la reducción de las horas de trabajo, en la Cámara de Diputados se aprobaría con las dos terceras partes y por ser reforma constitucional, pasa después al Senado donde debe tener los mismos votos. Mier Velazco adelantó que su grupo parlamentario, también sostiene reuniones para asegurar los asuntos administrativos de la Guardia Nacional.

CLAUDIA SHEINBAUM; LA EDUCACIÓN ES CENTRO DE LA TRANSFORMACIÓN

La precandidata única de la coalición “Seguimos haciendo historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señalo que la educación es centro de la Transformación. Mi sueño es que todos los jóvenes que deseen estudiar la universidad puedan ir, en una universidad gratuita de calidad que les permita desarrollar a sus familias, que no les digan nunca más que son rechazados de la sociedad, porque la educación es centro de la Transformación, sin educación pública, no hay transformación en nuestro país, por eso vamos a apoyar la educación pública. Destacó que lo que está en juego en el próximo año es elegir entre un proyecto como la Cuarta Transformación, que ve la educación, la salud y la vivienda como derechos y otro, el de la oposición, que los considera mercancías. En el pasado se creía que la educación es una mercancía, que la salud es una mercancía, que la naturaleza es una mercancía, sólo vale si se le pone precio, nosotros pensamos que la salud, la educación, la defensa de la naturaleza es un derecho del pueblo de México. Esa es la gran diferencia, mercancía frente a derechos. Cuando se privatiza los bienes públicos, no siempre es para bien. En particular México estuvo plagado de corrupción que dejó mucha pobreza, desigualdad.

XÓCHITL GÁLVEZ; REFORZO SU SEGURIDAD EN CHIHUAHUA

La virtual precandidata presidencial del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) Xóchitl Gálvez Ruiz, reforzó su seguridad en la ciudad de Cuauhtémoc, previo a recorrer la Sierra Tarahumara de Chihuahua. La senadora con licencia reconoció que su equipo consideró necesario aumentar el número de elementos de seguridad que la protegen durante sus recorridos por el país debido a los niveles de violencia de esta región. Como ven ustedes, en algunas zonas ando con un par de personas y, pues, ellos saben de antemano que esta es una zona más complicada y como lo dije desde el primer día, yo me dejo asesorar. Yo puedo decir una cosa, pero el Ejército sabe perfectamente que esta es una región donde hay un problema grave con la inseguridad. Gálvez lamentó que la violencia y la pobreza azotan la Sierra Tarahumara y acusó a las autoridades federales de abandonar esta región. Sin embargo, aceptó que es un reto poner orden en la sierra, enfrentar a los grupos criminales y mejorar la seguridad. Para lograrlo, es necesario diseñar una estrategia de seguridad que incluya a los policías municipales, estatales y al gobierno federal. Me da mucha tristeza ver cómo se ha abandonado, porque antes había pobreza, ahora hay delincuencia más pobreza, y creo que aquí el gran tema en esta región es cómo le hacemos para entrarle con todo a poner en orden, a sacar a la delincuencia de esta zona, no podemos seguir con abrazos. En Ciudad Juárez, ha escuchado a mujeres indígenas y campesinos, y ha criticado el estado deteriorado de las carreteras federales.

SAMUEL GARCÍA; HABLA DE LA IMPORTANCIA DE LA ENERGIA RENOVABLE

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, visitó el municipio de Mina para hablar de la importancia de la energía renovable. Aseguró que los vientos naranjas no contaminan. Samuel García visitó el parque El Mezquite, un proyecto de energía eólica para incrementar la capacidad instalada de energía generada a partir de fuentes renovables. Expreso que en Nuevo León apostamos al futuro a energías limpias. García Sepúlveda estuvo acompañado por su esposa, quien lo estará acompañando al interior de la República en su precampaña rumbo a 2024 como abanderado de Movimiento Ciudadano. El precandidato de Movimiento Ciudadano, llevó a cabo el pegoteo de la calca matona en Monclova y se reunió con empresarios.

SENADORA MARYBEL VILLEGAS; DENUNCIA CAMPAÑA NEGRA EN SU CONTRA

La senadora Marybel Villegas Canché denunció que en Quintana Roo se realiza una campaña negra en su contra a través de redes sociales, en la que se han pautado, desde marzo de este año, más de 60 anuncios en distintas plataformas para difamarla, cuya inversión asciende a más de 100 mil pesos a la semana. La legisladora de Morena detalló que se han invertido más de 100 mil pesos a la semana en noticias falsas, para violentarla y denigrarla en su condición como mujer y política, cantidad que hace sospechar que esa campaña de desprestigio es financiada con recursos públicos. Por los hechos, que consideró se llevan a cabo para obstaculizar sus aspiraciones políticas, Villegas Canché anunció que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral para que se investigue a los responsables de pautar esa campaña negra en redes sociales. La senadora también dio a conocer que informará del asunto a la Comisión de Honor y Justicia de Morena, por ser víctima de violencia política en razón de género. En respuesta a cuestionamientos de los comunicadores del Senado, refirió que tanto ella como su familia han recibido amenazas a través de redes sociales y vía telefónica, además de que en años anteriores, su esposo sufrió un atentado con arma de fuego. Villegas Canché afirmó sentirse temerosa por las intromisiones en contra de ella y su familia, aunque subrayó que no dejará de seguir luchando. Tengo temor, pero también tengo valor para enfrentar y poner un alto que hay hacia mi persona.

SENADOR JOSÉ ALFREDO BOTELLO; FIJO SU POSTURA AL DICTAMEN QUE REFORMA EL ARTÍCULO 366 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE HACE REFERENCIA A LOS ADULTOS MAYORES

El senador José Alfredo Botello Montes, hablo para referirse al dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En los artículos transitorios que se refieren a los adultos mayores se habla de que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación sin ninguna otra salvedad; sin embargo, en el que corresponde a los niños sí se pone una salvedad que dice que las erogaciones que se generen para la Federación con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado de los ejecutores de gasto correspondiente para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales, como resultado de la entrada en vigor del presente decreto. Indico a los legisladores de Morena y grupos aliados, a ver si su superior no los regaña por no haber puesto también la salvedad en el decreto que habla sobre los adultos mayores, porque en él se establece que deberán adaptarse las condiciones que sean necesarias para garantizar el acceso de las personas adultas mayores cuando así lo requieran. Desafortunadamente los lugares donde se imparte la justicia, en su gran mayoría, carecen de condiciones necesarias para que adultos mayores puedan tener el acceso físico a estos lugares y sin esa salvedad, insisto, no vaya a ser que les vaya a regañar el titular del Ejecutivo, ya que, con eso, sin esa salvedad, estará obligado a invertir presupuesto para poder adecuar estas condiciones. Por otra parte, esta salvedad únicamente, en cuanto vea a los niños, a las niñas y adolescentes, la tienen para la Federación; sin embargo, es un Código Nacional de Procedimientos Penales que aplica a la Federación y a los estados. Esa salvedad no la ponen para los estados que han sido castigados de manera recurrente por el presupuesto aprobado por la Federación, por la Cámara de Diputados, de tal manera que ahí sí a los estados que la apliquen mañana, sin esta salvedad; a la Federación que la apliquen, pero sin implicaciones de carácter presupuestal. Ojo, nuevamente quizá estaremos legislando para que no se aplique, porque sí se requerirá una inversión muy importante para que se haga realidad esto que estamos aprobando y que incluso están en convenios internacionales, pues será una letra muerta o, en todo caso, la autoridad estará en falta. Pero también lo otro es que, conforme a la Ley de Disciplina Financiera, se está impedido por parte de los estados que les aplica, para incrementar el Presupuesto de Egresos en el capítulo correspondiente a personal. Y aquí estamos obligando a los estados que aumenten su personal, pero, por otro lado, tienen la restricción de la Ley de Disciplina Financiera, donde les impide incrementar su presupuesto. Voy a votar a favor, pero, sí, reflexionen, porque creo que sí les van a jalar las orejas a los integrantes de Morena y de sus grupos aliados, porque sí le están poniendo una obligación inmediata a la Federación, como se la están poniendo en el ámbito de adolescentes y niños a los estados.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA RECONSTRUCCIÓN DE ACAPULCO

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, informo que el Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco, a efecto de observar el proceso de rehabilitación, atención y apoyo a las personas damnificadas tras el paso del huracán Otis. El acuerdo señala que es imperante que el Senado de la República participe, dentro de sus atribuciones y facultades, en el seguimiento del proceso de reconstrucción del puerto, que habrá de iniciar en las próximas semanas, a fin de dar certidumbre a las y los mexicanos. Para cumplir su objetivo, detalla, la Comisión Especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, llamando a reunión, cuando lo estime necesario, a las autoridades federales y locales competentes, de conformidad con el marco normativo aplicable. Asimismo, ese nuevo órgano colegiado deberá presentar informes de sus trabajos ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, cada que le sean requeridos por ese órgano de gobierno, además de los informes que deba rendir por disposición del Reglamento del Senado de la República. La Comisión Especial estará integrada por los senadores de Morena Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado García; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Manuel Añorve Baños, del PRI; Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del PVEM; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, y también por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruíz Massieu Salinas. El acuerdo avalado por el Pleno, también precisa que la Presidencia de la Comisión será rotatoria entre todos los grupos y su orden será acordado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, además de que el órgano estará vigente por el plazo de la duración de las tareas de reconstrucción o hasta la conclusión de su objetivo.

DIPUTADO JORGE ROMERO; ES IMPOSIBLE AVALAR ESTE AÑO LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero Herrera, afirmó que este año es prácticamente imposible aprobar el dictamen para que la jornada laboral semanal se reduzca de 48 a 40 horas. El legislador atribuyó a los tiempos legislativos la entrada en vigor de esa modificación constitucional. Es prácticamente imposible que entre en vigor en el 2024 porque si bien todos los grupos parlamentarios están en el ánimo de avalar la reducción de las horas de trabajo, en la Cámara de Diputados se aprobaría con las dos terceras partes y por ser reforma constitucional, pasa después al Senado donde debe tener los mismos votos. El también coordinador del PAN dijo que por tratarse de una reforma constitucional se debe tener el aval de 17 de los 32 congresos locales. Tiene que ser enviada después al Ejecutivo federal para su publicación y el periodo de sesiones concluye en un mes, por lo que no daría tiempo. Romero Herrera agregó: También queremos cuidar y proteger a aquellos empleadores, porque no todos los patrones que contratan a otras personas son las transnacionales, tenemos que ver por las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, a las mini empresas como lo es el dueño de una tienda, quien tiene dos empleados. Como coordinador del PAN, explicó que cuando los panistas se abstuvieron de votar la iniciativa en comisiones no fue por estar en contra de la propuesta, sino por la absoluta descortesía de que nos enviaran la iniciativa cinco minutos antes de ser discutida y votada. La propuesta, presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas, busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales con dos días de descanso obligatorio por cada cinco trabajados, con una reforma al apartado A del artículo 123 de la Constitución.

JOE BIDEN; SOSTUVO CONVERSACIÓN CON EL PRESIDENTE ELECTO, JAVIER MILEI

El presidente Joe Biden, sostuvo una conversación con el presidente electo, Javier Milei, para felicitarlo y discutir la importancia de continuar construyendo la sólida relación bilateral. Ambos líderes hablaron además sobre la comercialización de alimentos y energía, y el acuerdo para liberar rehenes entre Israel y Hamas. Milei invitó a Biden a venir al país para su asunción, pero, debido a cuestiones de agenda, Biden no viajará a la Argentina. Javier Milei lo felicitó por las gestiones de la Casa Blanca junto con Qatar para forjar la tregua para liberar a rehenes retenidos por Hamas en la Franja Gaza. Milei prometió trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, tal como lo hizo durante su mandato el ex presidente Donald Trump en el marco del 70° aniversario de la creación del Estado de Israel, una medida duramente criticada por la comunidad internacional que rompió con décadas de diplomacia estadounidense y consenso global. Además, aseguró en reiteradas ocasiones que su gobierno estará alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. La comunicación con Biden fue muy amable. Hablamos fundamentalmente sobre la liberación de los rehenes de Israel. También de que Argentina puede producir energía y alimentos, así lo dijo Diana Mondino, futura canciller en la gestión libertaria. Mondino también dijo que Biden expresó sus disculpas por no poder asistir a la asunción de Milei. La llamada ofrece también un blindaje para la transición. El gobierno de Biden ha ofrecido un apoyo crítico y continuo a la Argentina en las siempre tensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la conversación telefónica abre el camino para comenzar a tejer una nueva agenda de trabajo entre Washington y Buenos Aires que, del lado argentino, tendrá como prioridad la ardua tarea de reparar una economía deshilachada y con enormes urgencias. La llamada tocó otro tema que es prioritario para la Casa Blanca en el contexto de las guerras en Ucrania y en Gaza: la estabilidad global en los mercados de energía y de alimentos.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz