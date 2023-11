A casi un mes del impacto del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero, este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo su Mañanera por sexta ocasión en el puerto.

Casi al finalizar su conferencia de prensa del martes, el Presidente adelantó que mañana, un día antes de que se cumpla un mes del paso del fenómeno natural, volverá al sitio, donde también encabezará la reunión diaria de seguridad.

“Ya se empezó a pagar a los beneficiarios de los programas sociales. Y con el censo ya estamos por iniciar la entrega de los recursos a todos los damnificados. Y el jueves vamos a llevar a cabo la reunión”, dijo.

Detalló que la tarde del miércoles partirá a suelo guerrerense para una reunión de evaluación y al día siguiente se presentará un informe general durante la conferencia de prensa matutina, por lo que llamó a los habitantes de los dos municipios más afectados en dicha entidad a que estén pendientes a través de la radio y televisión sobre el mensaje, pues dará a conocer cosas importantes.

ALISTAN COMPRA DE ENSERES

Momentos antes, reiteró su anuncio de que el Gobierno de China -con cuyo presidente, Xi Jinping se reunió la semana en EU- le venderá gran parte de los 250 mil enseres domésticos que se requieren para las personas afectadas por el huracán.

“Ellos van a vendernos una buena parte de los electrodomésticos que necesitamos, porque ya se terminó el censo casa por casa en Acapulco y resultaron más de 250 mil hogares afectados y se requiere esa cantidad de paquetes de electrodomésticos: más de 250 mil estufas, 250 mil refrigerados, colchones, licuadoras, vajillas”, señaló.

Mientras que, con los proveedores mexicanos se tiene el compromiso de adquirir entre 30 y 40 mil enseres.

El pasado 14 de noviembre, el mandatario aseguró que no recorre Acapulco debido a que debe proteger la “investidura presidencial”.

“Si voy y les digo a ustedes que ‘voy a estar en la colonia Regeneración en Acapulco’, sí, me van a ir a ver muchos porque… En Renacimiento o en Emiliano Zapata, me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo. Pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión. Si no he ido por eso”, afirmó.

En los primeros minutos del 24 octubre, el huracán Otis tocó tierra en Acapulco con una intensidad categoría 5, la escala más alta y en un par de horas causó fuertes daños que provocaron que la industria turística esté detenida.

DAÑOS. En la colonia El Progreso, uno de los primeros lugares que visitó López Obrador tras el paso del huracán hace casi un mes, el panorama sigue siendo destrozos, basura y abandono.