Un familiar del trabajador que fue hallado en un contenedor de harina de Bimbo denunció que la empresa no les proporcionó información sobre lo ocurrido.

Por medio de un video compartido por el reportero Carlos Jiménez en su cuenta de X (@c4jimenez), el hombre que se identificó como familiar de Gelasio dijo que a pesar de llevar varias horas afuera de la planta no les habían informado lo ocurrido.

Te podría interesar: Hallan cuerpo de trabajador en contenedor de harina de Bimbo ; estuvo 24 horas sepultado

“Tenemos ya horas aquí sin informes, sin nada. No sabemos si está vivo, si ya no está, no tenemos absolutamente nada de información, no podemos preguntarle a nadie porque no tienen indicios de él”.

El familiar mencionó que personal de Recursos Humanos le dijeron “que no tienen información de nada” y solo permitió el ingreso a la empresa a la esposa y un hermano de Gelasio.

“Salió Recursos Humanos y nos dijo que ellos no tienen información de nada, que viene de los altos directivos y que únicamente iban a entrar su esposa y uno de sus hermanos a pedir informes (…)

El dueño de la empresa para la que trabaja mi cuñado también está adentro, en el mismo y en la misma situación”.

"NO SABEMOS SI ESTÁ VIVO, Si YA NO ESTÁ!"

Es familiar de Gelasio, el hombre q pasó más de 24 hrs Muerto en un contenedor d harina d pan d @Grupo_Bimbo

Así relató la forma en q @BimboMx les negaba información sobre la muerte en su fábrica.@FiscaliaCDMX indaga. 🎥ReportajeUrbano pic.twitter.com/G87LVxHHaz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 21, 2023

Lo anterior, luego de que se encontró un cuerpo sin vida dentro de un contenedor de harina en la planta panificadora de Bimbo, en la alcaldía Azcapotzalco.

El hombre habría permanecido ahí más de 24 horas.

RM