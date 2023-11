El presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó la cantidad de amparos en contra de utilizar los fideicomisos del Poder Judicial para atender la tragedia tras el huracán Otis. Asimismo acusó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, fue sometida a presiones luego de aceptar el traspaso de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar en la reconstrucción de Acapulco luego del paso del huracán Otis. López Obrador descartó que fuera un truco de la ministra y señaló que no ha respondido debido que el Poder Judicial que representa depende de grupos creados: No creo que sea un truco, ella quiso hacer algo, sin embargo, está rodeada de grupos de intereses. Siento que había de parte de la presidenta la intención, no creo que sea un truco que tengan bien ensayado, sino que ella quiso hacer algo, buscar una salida, entregar estos recursos para los damnificados. Sin embargo, está rodeada. Ese es el problema de la autoridad, que no es libre, que depende de grupos de intereses creados. De igual manera lamentó la lluvia de amparos que gestó recientemente en contra de la propuesta negociada: No sé si de manera acordada o sin respetar la decisión de la presidenta de la Corte, empiezan los jueces a presentar amparos para que el dinero no se entregue, entonces tenemos que esperar a ver qué van a resolver ellos mismos sobre ese asunto. López Obrador advirtió que habría que esperar a las resoluciones de los amparos presentados, los cuáles, acusó serán resueltos por los mismos jueces que los interpusieron.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; MINUTO DE APLAUSOS EN EL SENADO A MAGISTRADE OCIEL BAHENA, EN EL DÍA DE LA MEMORIA TRANS

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que con motivo del “Día de la Memoria Trans”, senadores y activistas dedicaron un minuto de aplausos al magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y a su pareja, Dorian Herrera, que fueron encontrados sin vida el pasado 14 de noviembre, en Aguascalientes. Ana Lilia Rivera, enfatizó que reconocer, garantizar y luchar por todos los derechos de las personas trans no puede ser una labor sujeta a ideologías, atavismos ni cálculos electorales. Se trata, de resistir, con todas nuestras fuerzas, los embates del movimiento antigénero, el incremento de posturas contra la igualdad de género, la salud, los derechos sexuales y reproductivos. Nos unimos, sí, para recordar y llorar a quienes han perdido la vida y han sido víctimas de violencias atroces, pero también, en nombre de esta institución, reconozco que nuestro trabajo tiene que dar mucho más que sólo alumbrar edificios. Dijo que en el Congreso se tiene que construir la legislación que garantice los derechos de las personas trans, pues estamos obligados a despojarnos del velo de la ignorancia y pugnar por la creación de entornos que prioricen la humanidad, la seguridad y la dignidad de las personas. Ésa, será nuestra verdadera contribución a la justicia: resistir desde el Parlamento y crear las medidas para derribar la violencia, la discriminación social, la mala salud, las dificultades económicas, el desempleo y, en general, la falta de acceso a derechos de las personas trans. Ana Lilia Rivera condenó el odio, los prejuicios y la violencia contra este sector. Queremos que este acto simbólico sea un homenaje de acompañamiento, solidaridad y compromiso que transforme y trascienda. La senadora reconoció que vivimos en una sociedad de dobles y hasta triples morales, donde se redactan leyes, se instauran conmemoraciones y se crean eslóganes virtuales, pero que no dejan de ser hostiles, excluyentes, opresoras y asesinas de quienes osan salirse de la rayita, de quienes no caben en los estrechos espacios de la frívola expectativa social.

EDUARDO RAMÍREZ; EL SENADO TRABAJA PARA GARANTIZAR LA PAZ EN MÉXICO

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, durante la conferencia magistral sobre el “Derecho Humano a la Paz”, impartida por Carlos Villán Durán afirmó que el Senado trabaja para garantizar la paz en México, pues es lo primordial para el pueblo, la bandera más importante con la que debemos comprometernos. El senador indicó que la paz no es solamente un valor que debe regir las relaciones internacionales, sino un derecho del que todas las personas, los grupos y los pueblos son titulares. Durante siglos, las y los mexicanos han luchado para garantizar la paz de nuestra sociedad, a pesar de los conflictos armados que se han desarrollado por todo el territorio nacional a lo largo de la historia. Actualmente, existe otro tipo de conflictos armados en nuestra nación, que son provocados por el crimen organizado y generan intranquilidad en los hogares, de ahí la importancia de reforzar el trabajo para llevar paz a todas y todos los mexicanos. Las y los legisladores, no sólo deben construir la paz, sino blindarla, es decir, impulsar el diálogo internacional para evitar que naciones en conflicto usen bombas atómicas, pues es algo que afectaría a todo el planeta. Carlos Villán Durán, presidente fundador de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aseguró que el mundo atraviesa una grave crisis, que se desató el 11 de septiembre del 2021 con el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, porque en este punto se desató la llamada guerra contra el terror. Consideró que el mundo es más inseguro que en ese año, debido a que las recetas puramente militaristas no funcionan ante la complejidad y las diferencias de las naciones; se necesita diálogo, cooperación internacional y no las relaciones unilaterales militares, puramente musculosas de la guerra bruta. Agregó que los únicos que ganan con el escenario bélico en varias zonas del planeta, es la industria armamentista y militar, así como las grandes multinacionales del armamento que se embolsan millones de dólares por la venta de armas. El coordinador parlamentario del PRD, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, le entregó a Villán Durán un reconocimiento de la Junta de Coordinación Política para la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por su contribución al derecho humano a la paz.

RICARDO MONREAL; PODRÍA VOLVER AL SENADO Y QUEDAR AL FRENTE DE LA BANCADA DE MORENA.

Ricardo Monreal, es considerado por el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, para que vuelva a la Cámara de Senadores para retomar su lugar al frente de la bancada. Ramírez reconoció que se ha puesto en contacto con Ricardo Monreal. Es algo que yo le he planteado, su regreso al Senado, toda vez que la responsabilidad política que tiene podría cumplirla cabalmente, sin objeción alguna. Asimismo se mostró confiado en que será aceptado por los morenistas. El coordinador del grupo parlamentario de Morena dio a conocer que le ha planteado al ex aspirante a la candidatura presidencial que regrese a ocupar su lugar en el recinto legislativo. La reincorporación de Monreal tendría dos objetivos: el primero, reemplazar a Ramírez Aguilar pues contenderá por la gubernatura de Chiapas en el 2024 y solicitará su licencia ante la Cámara; el segundo, asegurar los votos para la licencia con la salida de Alejandro Rojas de la bancada, pues dijo que podría no estar de acuerdo. Sí hemos estado platicando, porque luego necesito los votos de mis compañeros y el senador Alejandro Rojas tiene posición distinta, que se le respeta. Pero para lograr los consensos y para sacar adelante las reformas pendientes, pues necesitamos de unidad en torno a todos los compañeros. Alejandro Rojas Díaz ha sido un legislador que pese a estar en Morena no ha apoyado todas las decisiones de la bancada, como hizo al votar en contra de la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial al señalar que violaba los derechos de los trabajadores.

CLAUDIA SHEINBAUM; EN DESACUERDO CON EL MODELO ECONÓMICO DE JAVIER MILEI,

La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, señaló su desacuerdo con el modelo económico que plantea el presidente electo de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, pero expresó su respeto por la decisión tomada por los argentinos. Descartó que el triunfo electoral de Milei lleve a una oleada de movimientos de derecha, ya que, consideró, se trata de un caso que no representa a un nuevo esquema en Latinoamérica, sino a una situación particular de Argentina vinculada con su situación económica. Sheinbaum se pronunció por respetar la democracia y la decisión de los argentinos, es la decisión que ellos tomaron en su régimen democrático y eso hay que respetarlo. Todo mundo sabe que nosotros no estamos de acuerdo con el modelo que plantea Milei ni en Argentina ni en el caso de México, es un regreso al neoliberalismo más extremo con la privatización incluso de los medios de comunicación públicos que planteó. Pero tampoco creo que sea que ya cambió el esquema y que viene una ola de cambios en América Latina, creo que tiene que ver con la particularidad de Argentina, y también una situación económica en Argentina de la que no han podido salir desde hace unos años. Por otra parte sobre si planea acudir en su precampaña a Acapulco, sostuvo que lo hará cuando haya condiciones para ello luego de las afectaciones que ocasionó el huracán Otis. Sin mencionar a la precandidata del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD), quien arrancó su precampaña en una de las zonas donde impactó el fenómeno meteorológico, subrayó que no se debe hacer un uso político de la tragedia. Nosotros tenemos mucho respeto por los guerrerenses y las guerrerenses, y no creemos que deba hacerse uso político de la tragedia de Acapulco.

XÓCHITL GÁLVEZ; VISITA CIUDAD JUÁREZ

La virtual precandidata presidencial del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) Xóchitl Gálvez Ruiz, viajó a Ciudad Juárez, donde encabezó un mitin en la Plaza de la Mexicanidad. La precandidata presidencial dijo que las primeras horas de su precampaña las dedico a visitar Coyuca de Benítez, en Guerrero, donde desde hace semanas estamos trabajando como ciudadanos con toda la comunidad. La recorrimos a medianoche con nuestra Marcha de la Esperanza, porque sí hay otra. Sí se puede y sí nos merecemos un gobierno que escuche y esté de tu lado cuando más lo necesites. En Ciudad Juárez, cientos de simpatizantes la esperaron, la mayoría con banderas del PAN, pero fue después del mediodía que Gálvez llego al mitin, luego de que personas que fueron trasportadas en camiones que pagaron los organizadores llegaron a la plaza desde la periferia de Ciudad Juárez. Estuvieron dirigentes estatales de los tres partidos que integran el Frente Amplio por México, el ex gobernador panista Francisco Barrio, el diputado federal Santiago Creel Miranda, funcionarios públicos locales, como el representante del gobierno del estado en Ciudad Juárez, Óscar Ibáñez Hernández y legisladores.

SAMUEL GARCÍA; EN SALTILLO REPARTIO SUS “CALCO MATONAS” ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA

El precandidato presidencial de MC, Samuel García, comenzó sus recorridos por el país en el segundo día de precampaña en Saltillo, estado de Coahuila, pegando su calco matonas en los automóviles de los habitantes de la capital. García Sepúlveda junto a simpatizantes y su esposa, Mariana Rodríguez, invadieron las principales calles y avenidas de Saltillo repartiendo volantes y su calco matonas acompañados de una batucada. Los automovilistas, bajaban de sus autos para acercarse al precandidato y tomarse fotos con Mariana Rodríguez. Samuel García dijo que su arranque en Saltillo es un adelanto de la campaña que seguirá, a ras de tierra, para tener el acercamiento con los millones de jóvenes. García Sepúlveda indico estoy convencido de que México se merece al candidato más joven del país jamás electo, porque hoy los jóvenes somos el 60%, siempre nos ignoran, nos olvidan, puras propuestas del pasado y es momento que llegue un joven a marcar la agenda del futuro de México. Señaló que Morena quedará en el último lugar de las elecciones, como pasó en el proceso electoral donde fue electo gobernador del estado de Nuevo León.

MARIO DELGADO; MIENTRAS NOSOTROS MANTENEMOS UNA AMPLIA VENTAJA EN LAS ENCUESTAS, EL FRENTE OPOSITOR SE HACE AGUA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que, en el marco de las precampañas, las primeras encuestas publicadas siguen reportando una amplia ventaja de Claudia Sheinbaum y la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) sobre las demás fuerzas políticas. Estamos muy arriba. Entre 25 y 30 puntos de ventaja es el promedio que señala la mayoría de las encuestas. Esto para nosotros es una buena noticia. Pero no nos lleva a confiarnos, no nos lleva a cruzarnos de brazos. Las recibimos de muy buena manera, pero no bajamos el ritmo de intensidad. El dirigente morenista destacó que mientras la unidad y la convicción de construir el segundo piso de la Transformación le dan la mayoría de las preferencias a Morena, tanto a nivel nacional como en los estados donde habrá elección a gobernador, las traiciones y desbandadas se hacen presentes en el PRIAN, particularmente en la Ciudad de México. La oposición con su frente gelatinoso sigue haciendo agua, porque son pactos inconfesables. Se traicionan entre ellos. Acostumbrados durante tantos años para robar al pueblo, también se roban entre ellos, faltaba más. Y sus pactos, sus alianzas, son de intereses; son complicidades que llevaron a la imposición de uno de los líderes de la mafia inmobiliaria que está anidada en la Benito Juárez. El líder del partido guinda agregó que la derecha mexicana no levanta en las encuestas debido a que presentan un programa que el país no necesita. Lo anterior, luego de que la precandidata del frente opositor celebrara la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina. La precandidata festejó el domingo la elección de Milei. Cómo se van cayendo las máscaras. Esas coincidencias que tiene la derecha mexicana con la ultra derecha en algunas partes del mundo y no les da vergüenza: lo presumen y por eso yo creo que les va tan mal en las encuestas, porque sin duda no es lo que nuestro país necesita. Mario Delgado afirmó que en México no hay riesgo de que exista un personaje como Javier Milei, debido a que el balance económico del actual gobierno es mucho mejor que el de los gobiernos neoliberales. Tenemos una economía fuerte, dinámica, que favorece ahora a la mayoría, no era nada más como en los tiempos neoliberales. Hoy se tienen finanzas públicas sanas, se tiene inversión en la gente, se tiene una gran inversión en infraestructura y no hay ningún sacrificio en términos de crecimiento económico. Por el contrario, es un crecimiento incluyente: el mejor indicador es que hay 5 millones menos pobres en el país. El dirigente nacional exhibió al precandidato de Movimiento Ciudadano, a quien catalogó de actuar como un político sin palabra, y mostró un fragmento de entrevista donde el aspirante naranja se compromete a no abandonar el gobierno de Nuevo León antes de terminar su mandato. Se presenta como el nuevo pero hay jóvenes que tienen viejas mañas. Hay jóvenes que representan lo peor de la vieja política, que él dice que quiere derrotar, pero actúa como un político sin palabra. Y si no tienes palabra no tienes autoridad moral. Por lo anterior, el presidente de Morena remarcó que la nueva política es la que impulsa la Cuarta Transformación. La que impulsa la Cuarta Transformación: la de no mentir, no robar, no traicionar; la de gobernar con honestidad y en favor de quién más lo necesita. Eso sí es nueva política; eso sí es nuevo en nuestro país; eso es lo que nos hace diferentes.

JESÚS ZAMBRANO; DECLARO QUE UN ACUERDO CON MONREAL LLEVÓ A SANDRA CUEVAS A GANAR CUAUHTÉMOC

Jesús Zambrano, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que un acuerdo entre perredistas y Ricardo Monreal fue el que llevó a Sandra Cuevas a la alcaldía Cuauhtémoc en el 2021. Cuevas anunció que pausaba su relación con el Frente Amplio por México, luego de que se impusiera a Santiago Taboada como precandidato único de esa alianza a la Jefatura de Gobierno de la capital. Ella me ha pedido que nos reunamos varias ocasiones. Ayudó para ciertas actividades del PRD en la ciudad, para espacios públicos, reuniones, siempre estuvo en disposición, pero decir que le pedíamos tanto y daba tanto es falso. Es una manera de justificar su salida, su ruptura en la coalición. Jesús Zambrano aseguró que el acuerdo entre perredistas y Monreal, quien fue antes delegado en Cuauhtémoc, fue lo que se impuso en el 2021 para evitar la llegada de Dolores Padierna al gobierno local, a pesar de que él, el dirigente del PRD, no conocía a Sandra Cuevas. La alcaldesa de Cuauhtémoc insistió durante mucho tiempo en que se le tomara en cuenta para el proceso opositor para enfrentar a Clara Brugada en las urnas. Al final, no le dieron la oportunidad.

DIPUTADA LAURA BARRERA; LLAMA A GARANTIZAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE POBLACIÓN INFANTIL, TRAS PASO DE HURACÁN OTIS EN GUERRERO

La diputada Laura Barrera Fortoul solicitó al gobierno federal y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), garantizar la integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en orfanatos, casas hogar y población infantil en general tras el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero. A través de un Punto de Acuerdo, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI afirmó que es indispensable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno articulen las estrategias necesarias para la protección de niñas y niños, pues advirtió, existe un alto riesgo que se incorporen al trabajo infantil o sufrir explotación sexual, al haber quedado en una condición de desprotección. El titular del Poder Ejecutivo, así como la Secretaría de Salud, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), están obligados a observar esta situación y responder. Asimismo, explicó, que por el fenómeno natural muchos infantes tuvieron que abandonar las casas hogar en que se encontraban y fueron devueltos con sus agresores. Advirtió que esta situación vulnera sus derechos. La diputada por el Estado de México, puntualizó conforme a la ley, los estados deben comprometerse a asegurar a los menores de edad, la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta también los derechos, deberes y obligaciones de los padres. Barrera Fortoul, precisó que en estos momentos también se tiene que tomar en cuenta a los menores que se encuentran en albergues temporales, toda vez que, según informes periodísticos, la población de Acapulco se encuentra en estado de abandono y vulnerabilidad. Insistió en que es prioritario y urgente garantizar el cuidado de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran sin ningún tipo de protección en el Puerto de Acapulco y las zonas aledañas, en apego a la Convención de los Derechos de los infantes y lo que establece la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

ISRAEL; 50 MUJERES Y NIÑOS RETENIDOS COMO REHENES PODRÍAN SER INTERCAMBIADOS POR 150 PRISIONEROS PALESTINOS

El gobierno israelí votó a favor de aprobar un acuerdo de rehenes después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu convocara reuniones especiales de gabinete, a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de cuatro días. Alrededor de 50 mujeres y niños retenidos como rehenes podrían ser intercambiados por alrededor de 150 prisioneros palestinos detenidos por Israel en una primera fase. Según la propuesta, los combates se detendrían durante cuatro o cinco días para permitir el intercambio de rehenes y la entrada de más camiones de combustible a Gaza. Hamás ya había adelantado que la decisión estaba del lado de Israel después de que el grupo informara de su posición sobre el acuerdo a los mediadores de Catar y Egipto. Todos los miembros del ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu votaron a favor del intercambio y de la tregua excepto los tres ministros del Partido Poder Judío Otzma Yehudit, del ultraderechista y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. A falta de que se conozcan los términos del acuerdo, que se espera que Catar anuncie en las próximas horas, Se apunta que el pacto incluye la liberación de un mínimo de 50 rehenes, en su mayoría niños y sus madres, con la posibilidad de que la cifra se amplíe a 80, además de un alto el fuego de mínimo cuatro días, que podría extenderse varios días más. Hamás llevará los rehenes a Egipto a través del paso de Rafah en grupos diarios de unos diez y, desde allí, serán trasladados a Israel. Por su parte, Israel deberá excarcelar a unos 150 prisioneros palestinos, también en su mayoría mujeres y menores que no estén condenados por delitos de sangre. Además, el Ejército se compromete a no sobrevolar la Franja de Gaza durante seis horas diarias mientras la tregua esté en vigor para permitir a Hamás localizar a rehenes que se encuentran en poder de otros grupos armados, como la Yihad Islámica.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz